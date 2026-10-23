Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

Анна Ярославская
23 октября 2026, 10:42
google news Подпишитесь
на нас в Google
Признаки гибели дерева не всегда очевидны владельцам.
Деревья
Названы признаки того, что дерево во дворе доживает последние дни / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как определить погибающее дерево по коре и веткам
  • Чем опасны грибок на стволе и наклон дерева
  • В каких случаях аварийное дерево нужно спилить

Деревья во дворе не только создают тень и украшают участок, но и могут представлять опасность, если начинают погибать. Сухие ветви, отслаивающаяся кора, грибок на стволе и внезапный наклон - признаки того, что дерево может быть серьезно повреждено. Как понять, что оно нуждается в помощи или уже не подлежит восстановлению, и в каких случаях промедление грозит повреждением дома или автомобиля? Есть несколько важных сигналов, на которые стоит обратить внимание.

Признаки того, что дерево умирает

Как пишет Southern Living со ссылкой на экспертов, некоторые признаки свидетельствуют о том, что дерево доживает последние дни. В других случаях оно может медленно погибать в течение нескольких лет, но при этом оставаться опасным.

видео дня

Увядающие ветви

Увядающие ветви и редкая листва весной и летом - тревожные признаки. Не стоит беспокоиться из-за нескольких засохших веток, но если в разгар вегетационного периода дерево сбрасывает большую часть листьев или с каждым годом теряет их все больше, это повод насторожиться.

Пожелтевшие или побуревшие листья также свидетельствуют о том, что дерево испытывает стресс.

Ветви могут увядать из-за суровых погодных условий, болезней, повреждения насекомыми или других травм дерева. Некоторые деревья сбрасывают листву в качестве защитной реакции на сильную жару или засуху, а после улучшения условий снова покрываются листьями. Если дерево небольшое, в засушливую погоду можно увеличить полив и посмотреть, начнет ли оно восстанавливаться. При этом некоторые деревья выпускают новые листья только следующей весной.

Проверьте кончики ветвей, чтобы понять, живы ли они. Мертвые ветки становятся ломкими, сухими и коричневыми внутри. Живые, напротив, сохраняют гибкость, а под корой у них виден тонкий зеленый или белый слой.

С некоторыми насекомыми-вредителями и заболеваниями можно справиться с помощью обработки специальными препаратами.

Чтобы получить профессиональную оценку состояния дерева и узнать, можно ли его спасти, лучше обратиться к арбористу. Если больше половины дерева выглядит погибшим, вероятно, пришло время его спилить.

Отслаивание коры

Такие деревья, как платаны и березы, естественным образом сбрасывают кору, однако большинство видов теряет лишь ее наружный слой. Если под корой обнажается гладкая древесина, это может указывать на проблему, хотя само по себе еще не означает, что дерево погибает.

Кора может отслаиваться из-за солнечных ожогов или резких перепадов температуры зимой. Животные, например олени, также способны обдирать кору со ствола совершенно здорового дерева.

Внимательно осмотрите открытую древесину. Насторожить должны ходы насекомых, гниль, крупные трещины и выделения из ствола. Затем посмотрите, не засыхают ли листья и ветви. Если отслаивание коры сопровождается другими признаками нездоровья дерева, чтоит вызвать арбориста.

Выделение сока

Деревья выделяют сок при повреждении. У здорового дерева рана обычно затягивается в течение нескольких недель. Однако если сок становится густым, темным, молочным или приобретает кислый запах, это повод для беспокойства.

Обратите внимание и на другие признаки заболевания: пожелтение листьев, отмирание ветвей, появление грибка и гнили. Удалите пораженные ветви и проконсультируйтесь с арбористом, чтобы выяснить, можно ли улучшить состояние дерева. Специалист может порекомендовать спилить его, чтобы предотвратить повреждение имущества и не допустить распространения болезни на другие деревья на участке.

Грибы и гниль

Грибы могут появляться на давно засохших ветвях. В таком случае достаточно обрезать отмершие части дерева. Гораздо серьезнее, если грибы растут на стволе, у основания дерева или над его корнями. Грибы развиваются на разлагающейся древесине, поэтому их появление в этих местах - верный признак проблемы.

На гниль также указывают мягкие, губчатые участки и полости внутри ствола. Дерево может прожить после этого еще несколько лет, однако полый ствол делает его неустойчивым. В результате оно может упасть и повредить дом, забор или автомобили.

Наклон ствола

Насторожиться стоит, если дерево внезапно начинает наклоняться. Неправильная обрезка действительно может привести к неравномерному развитию кроны, однако наклон нередко свидетельствует о плохом состоянии дерева.

На что важно обратить внимание:

  • гниль у основания ствола;
  • приподниматься ли корни над землей;
  • древесные опилки и следы повреждений, оставленных насекомыми.

Большинство корней деревьев располагается в верхних 45 сантиметрах почвы. Поэтому ослабленное дерево может упасть во время ближайшего сильного ветра. По словам специалистов, если наклон дерева от вертикали превышает 15%, его следует удалить.

Как писал Главред, трещины на коре молодых деревьев открывают путь инфекциям и без своевременной обработки могут погубить растение. Садовод Екатерина показала на примере собственной трехлетней шелковицы, откуда берется проблема, как обработать поврежденный ствол и что сделать, чтобы ситуация не повторилась.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:55Синоптик
Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

11:39Интервью
Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

11:07Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Последние новости

11:59

Лучшие породы сторожевых собак для одиноких людей и личной безопасности

11:55

Аномальное тепло задержится в Украине: когда температура достигнет +21 градуса

11:39

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

11:37

Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

11:14

Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
11:07

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

10:49

"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

10:42

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

10:32

Что означают цвета салфеток для уборки – как их использовать

Реклама
10:24

Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонтаВидео

09:54

Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

09:46

Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

09:46

РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе

09:25

Гороскоп на завтра, 24 октября: Скорпионам — прилив сил, Стрельцам — зависть

09:20

Не только для мытья посуды: как использовать кухонную губку в быту

09:16

Украина без НАТО, РФ - с ослаблением санкций: раскрыты детали мирного плана США

08:32

В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан" — первые подробности

08:14

Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

08:06

РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

07:46

Трамп нашел повод обойти Конституцию и заговорил о третьем сроке президентства

Реклама
06:56

Блэкаут и связь на нуле: Луганск атаковали дроны, поражена ключевая вышка

05:10

Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

04:44

Чистый унитаз без ежедневной уборки: секрет гостиничных горничных

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026: когда начнется полоса удачиВидео

03:33

Большинство забывает об одной детали стиральной машины: ее нужно регулярно мыть

02:34

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

22 октября, четверг
22:47

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

22:21

"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

21:34

Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

21:33

Розовый костюм и пиротехника: Украина показала номер на Детском Евровидении-2026Видео

21:01

Тепло не доходит до комнаты из-за одной вещи: что стоит проверить возле батареиВидео

20:51

Жёлтые пятна и запах пота исчезнут: что добавить в стиральную машину во время стирки

20:44

Почему грустит Кейт Миддлтон: дело в старшем сыне

20:38

Зачем класть рис в носок: простой домашний лайфхак от французов

20:35

Компании из орбиты главы Госвосстановления Федорова получают миллиарды на государственных контрактах – расследование

20:29

Куда исчезли звезды украинского шоу-бизнеса: где сейчас Гайтана, Lama, Katya Chilly и другие популярные артисты

20:27

В Украине перепишут курс валют: что будет с долларом и евро до ноября

20:16

4 знака зодиака получат шанс на счастливые перемены в сезон Скорпиона

20:12

Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

Реклама
19:50

Военный метод против моли: как избавиться от вредителя без химии с помощью бутылкиВидео

19:20

Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

19:18

Эксперты призывают засыпать соду в оконные направляющие: названа причина

19:18

Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

19:12

Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

19:10

Первая ловушка для Украины: Денисенко оценил шансы на перемирие в процентахмнение

18:49

Птица села на подоконник или балкон: что это означает с точки зрения фэн-шуй

18:42

Огурцы в банках становятся мягкими не просто так: какую ошибку делают хозяйкиВидео

18:36

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

18:27

Как понять, что кошка любит хозяина: 6 признаков, которые легко упустить из видуВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять