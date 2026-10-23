Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

Признаки гибели дерева не всегда очевидны владельцам.

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Названы признаки того, что дерево во дворе доживает последние дни / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как определить погибающее дерево по коре и веткам

Чем опасны грибок на стволе и наклон дерева

В каких случаях аварийное дерево нужно спилить

Деревья во дворе не только создают тень и украшают участок, но и могут представлять опасность, если начинают погибать. Сухие ветви, отслаивающаяся кора, грибок на стволе и внезапный наклон - признаки того, что дерево может быть серьезно повреждено. Как понять, что оно нуждается в помощи или уже не подлежит восстановлению, и в каких случаях промедление грозит повреждением дома или автомобиля? Есть несколько важных сигналов, на которые стоит обратить внимание.

Признаки того, что дерево умирает

Как пишет Southern Living со ссылкой на экспертов, некоторые признаки свидетельствуют о том, что дерево доживает последние дни. В других случаях оно может медленно погибать в течение нескольких лет, но при этом оставаться опасным.

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Увядающие ветви

Увядающие ветви и редкая листва весной и летом - тревожные признаки. Не стоит беспокоиться из-за нескольких засохших веток, но если в разгар вегетационного периода дерево сбрасывает большую часть листьев или с каждым годом теряет их все больше, это повод насторожиться.

Пожелтевшие или побуревшие листья также свидетельствуют о том, что дерево испытывает стресс.

Ветви могут увядать из-за суровых погодных условий, болезней, повреждения насекомыми или других травм дерева. Некоторые деревья сбрасывают листву в качестве защитной реакции на сильную жару или засуху, а после улучшения условий снова покрываются листьями. Если дерево небольшое, в засушливую погоду можно увеличить полив и посмотреть, начнет ли оно восстанавливаться. При этом некоторые деревья выпускают новые листья только следующей весной.

Проверьте кончики ветвей, чтобы понять, живы ли они. Мертвые ветки становятся ломкими, сухими и коричневыми внутри. Живые, напротив, сохраняют гибкость, а под корой у них виден тонкий зеленый или белый слой.

С некоторыми насекомыми-вредителями и заболеваниями можно справиться с помощью обработки специальными препаратами.

Чтобы получить профессиональную оценку состояния дерева и узнать, можно ли его спасти, лучше обратиться к арбористу. Если больше половины дерева выглядит погибшим, вероятно, пришло время его спилить.

Отслаивание коры

Такие деревья, как платаны и березы, естественным образом сбрасывают кору, однако большинство видов теряет лишь ее наружный слой. Если под корой обнажается гладкая древесина, это может указывать на проблему, хотя само по себе еще не означает, что дерево погибает.

Кора может отслаиваться из-за солнечных ожогов или резких перепадов температуры зимой. Животные, например олени, также способны обдирать кору со ствола совершенно здорового дерева.

Внимательно осмотрите открытую древесину. Насторожить должны ходы насекомых, гниль, крупные трещины и выделения из ствола. Затем посмотрите, не засыхают ли листья и ветви. Если отслаивание коры сопровождается другими признаками нездоровья дерева, чтоит вызвать арбориста.

Выделение сока

Деревья выделяют сок при повреждении. У здорового дерева рана обычно затягивается в течение нескольких недель. Однако если сок становится густым, темным, молочным или приобретает кислый запах, это повод для беспокойства.

Обратите внимание и на другие признаки заболевания: пожелтение листьев, отмирание ветвей, появление грибка и гнили. Удалите пораженные ветви и проконсультируйтесь с арбористом, чтобы выяснить, можно ли улучшить состояние дерева. Специалист может порекомендовать спилить его, чтобы предотвратить повреждение имущества и не допустить распространения болезни на другие деревья на участке.

Грибы и гниль

Грибы могут появляться на давно засохших ветвях. В таком случае достаточно обрезать отмершие части дерева. Гораздо серьезнее, если грибы растут на стволе, у основания дерева или над его корнями. Грибы развиваются на разлагающейся древесине, поэтому их появление в этих местах - верный признак проблемы.

На гниль также указывают мягкие, губчатые участки и полости внутри ствола. Дерево может прожить после этого еще несколько лет, однако полый ствол делает его неустойчивым. В результате оно может упасть и повредить дом, забор или автомобили.

Наклон ствола

Насторожиться стоит, если дерево внезапно начинает наклоняться. Неправильная обрезка действительно может привести к неравномерному развитию кроны, однако наклон нередко свидетельствует о плохом состоянии дерева.

На что важно обратить внимание:

гниль у основания ствола;

приподниматься ли корни над землей;

древесные опилки и следы повреждений, оставленных насекомыми.

Большинство корней деревьев располагается в верхних 45 сантиметрах почвы. Поэтому ослабленное дерево может упасть во время ближайшего сильного ветра. По словам специалистов, если наклон дерева от вертикали превышает 15%, его следует удалить.

Как писал Главред, трещины на коре молодых деревьев открывают путь инфекциям и без своевременной обработки могут погубить растение. Садовод Екатерина показала на примере собственной трехлетней шелковицы, откуда берется проблема, как обработать поврежденный ствол и что сделать, чтобы ситуация не повторилась.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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