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Трескается кора на молодом дереве: в чем причина и как спасти растение

Анна Ярославская
8 октября 2026, 12:09
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Кора на шелковице, вишне или абрикосе трескается из-за жары, ожогов и резкого полива. В этом случае действовать нужно быстро.
Трещины на коре - садовод показала обработку дерева за три шага
Трещины на коре - садовод показала обработку дерева за три шага / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему трескается кора на молодых деревьях
  • Как обработать трещину на стволе за три шага
  • Чем защитить дерево от солнечных ожогов и перепадов температур

Трещины на коре молодых деревьев открывают путь инфекциям и без своевременной обработки могут погубить растение. Садовод Екатерина, автор канала Загородные будни, показала на примере собственной трехлетней шелковицы, откуда берется проблема, как обработать поврежденный ствол и что сделать, чтобы ситуация не повторилась.

Первые повреждения садовод заметила летом: покровная ткань на стволе буквально разошлась. Многие дачники воспринимают подобное как норму, однако последствия бывают серьезными.

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"Такое явление считается естественным. Но если оставить без внимания, в трещины попадает грязь, вода, а затем грибки и вредители. У меня уже даже появилась плесень", - рассказала Екатерина.

Под угрозой оказывается все дальнейшее развитие саженца. К тому же проблема касается многих плодовых культур.

"Дерево слабеет, рост замедляется и в худшем случае оно может погибнуть. Кстати, такое случается не только с шелковицей. Очень часто подобное происходит с вишней, абрикосом, сливой и молодым орехом", - предупредила садовод.

Автор канала выделила пять причин, из-за которых ствол теряет целостность. Первая из них связана с резкими колебаниями температуры в течение суток.

"Например, летом днем жара плюс 35 градусов, а ночью резкое понижение. Дерево реагирует стрессом, кора не выдерживает и трескается", - объяснила Екатерина.

Второй причиной она называет солнечные ожоги: больше всего страдают участки ствола, которые остаются без тени. Также в перечне - бурный рост в первые годы жизни, когда масса саженца быстро увеличивается, а защитный слой остается тонким, и редкие случаи поражения насекомыми или грибковыми болезнями.

Еще одна распространенная причина - нерегулярное увлажнение почвы, когда долгий перерыв внезапно сменяет большое количество воды.

"Когда долго сухо, потом очень резко полили или пошел дождь. Дерево начинает активно расти, древесина расширяется, а кора не успевает", - отмечает садовод.

Именно этот сценарий сработал и на участке Екатерины. Пока рядом возводили хозяйственную постройку, растение в самые жаркие дни получало избыток влаги.

"Муж строил сарай возле дерева, как раз в это время была июльская жара. И в течение двух недель щедро поливал шелковицу", - рассказала автор канала.

Как лечить трещины на коре дерева

Лечение садовод проводит в три этапа, и начинать стоит с подготовки поврежденного участка.

"Осторожно ножом снимаю отслоившуюся часть коры, только мертвую ткань. Живое дерево не трогаем. Если у вас, как и у меня, уже появилась плесень, то ее нужно тоже немножко зачистить. Но без фанатизма", - советует Екатерина.

Далее рану дезинфицируют. Екатерина применяет слабый раствор марганцовки, а в качестве альтернативы называет медный купорос или фунгицид.

Завершающий этап - герметизация. Самым простым вариантом садовод считает садовый вар, который наносят толстым слоем на весь поврежденный участок. Заменить его можно смесью глины с коровяком или готовыми пастами из магазина, а среди народных средств встречается, в частности, пепел.

Откладывать процедуру Екатерина не советует и на собственном опыте убедилась, чем грозит промедление.

"Очень важно сделать все сразу, чтобы трещина не оставалась открытой. К сожалению, я это заметила не сразу", - признает садовод.

Крупные повреждения тоже поддаются лечению: их обрабатывают по той же схеме, но регулярно.

Дополнительно ствол иногда бинтуют. Автор канала испытала два варианта: медицинский бинт, который пропускает воздух и сохраняет влагу, и плотную липкую ленту. Эффективность второго способа она уже проверила на другом участке.

"Там у меня почти полностью отломилась ветка от дерева. Я ее туго замотала изолентой, а через полгода все было отлично", - поделилась Екатерина.

В выборе средств садовод не делает различий между химическими и натуральными: действенны оба варианта, а противникам химии подойдет глина с коровяком или зола. Игнорировать проблему она не советует.

"Можно оставить, но тогда риск грибков и гнили намного больше. И дерево может, к сожалению, пропасть", - предупреждает садовод.

Как предотвратить растрескивание коры

Главной мерой профилактики Екатерина считает стабильный режим увлажнения без резких скачков.

"Не допускайте резких перепадов. Лучше поливать чаще, но меньше", - подчеркивает Екатерина.

Второй совет - мульчирование: оно помогает удерживать влагу в почве и выравнивать ее температуру. В этом сезоне садовод этим приемом не воспользовалась, но в следующем году планирует обязательно мульчировать приствольный круг.

В жару молодые саженцы стоит притенять сеткой или белым спанбондом, а при нехватке материала подойдет даже старое постельное белье.

Весной и осенью от солнечных ожогов спасает известковое покрытие ствола, однако у самой автора канала есть собственный метод.

"Я не делаю побелку, а осенью заматываю ствол лентой из спанбонда", - отмечает блогер.

Последний совет касается обрезки и правильной архитектуры ветвей.

"Если правильно сформировать, солнце не так сильно печет ствол", - убеждена садовод.

Смотрите видео - Растрескивание коры молодых деревьев - причины и профилактика:

Как писал Главред, древесная зола не является универсальным удобрением: на нейтральных и щелочных почвах она способна нарушить питание растений вместо того, чтобы их подкормить. Детальнее читайте в материале: Зола не для всех грядок: где популярная подкормка может навредить.

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YouTube-канал "Загородные будни"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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