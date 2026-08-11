Как понять, что дерево опасно и его пора срубить: главные признаки

Эксперты объяснили, как определить опасное дерево по состоянию кроны, коры и трещинам после непогоды.

https://glavred.info/sad-ogorod/kak-ponyat-chto-derevo-opasno-i-ego-pora-srubit-glavnye-priznaki-10787477.html Ссылка скопирована

Как определить опасное дерево: признаки, что его пора срубить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие скрытые симптомы указывают на скорое падение дерева

Чем опасен внезапно возникший наклон ствола на вашем участке

Как арбористы оценивают угрозу для построек и коммуникаций

С виду крепкое и здоровое дерево иногда может представлять серьезную опасность для людей и имущества. Трещины в стволе, гнилые ветви, поврежденные корни, внезапный наклон или грибок могут указывать на то, что дерево стало нестабильным. Однако спиливать его при первом тревожном признаке не стоит: эксперты объясняют, какие симптомы действительно опасны и когда дерево удалять.

Как понять, что дерево опасно

Понять, что дерево действительно нуждается в удалении, бывает непросто. Оно может болеть, иметь повреждения ствола, угрожать линиям электропередачи или постепенно терять значительную часть кроны. В таких ситуациях важно вовремя определить, когда необходимо обратиться за помощью к специалисту, пишет Martha Stewart.

видео дня

По словам Майкла Блэка, президента компании Seattle Tree Care, оптимальный подход заключается в том, чтобы по возможности сохранять здоровые деревья, одновременно обеспечивая безопасность людей и имущества.

Сам по себе какой-либо один дефект еще не означает, что дерево обязательно нужно спиливать. Многие деревья способны самостоятельно локализовать процессы гниения и продолжать нормально расти еще десятки лет.

Дженнифер Милбрандт, сертифицированный специалист по оценке риска деревьев, рекомендует приглашать для осмотра сертифицированного арбориста. Специалист оценивает вероятность падения дерева, определяет, какие объекты могут оказаться в зоне риска, и прогнозирует последствия возможного падения. В вопросах безопасности лучше перестраховаться.

Эксперты назвали основные тревожные признаки, на которые стоит обратить внимание, а также рассказали, в каких случаях необходимо обратиться к профессионалу.

Болезни

Не каждое заболевшее дерево нужно удалять. Однако некоторые заболевания способны серьезно ослабить растение или нарушить прочность его структуры.

"Многие болезни поддаются лечению, если обнаружить их на ранней стадии, поэтому регулярный осмотр деревьев так важен. Но если заболевание привело к масштабному гниению, серьезным структурным повреждениям, необратимому ухудшению состояния или значительному повреждению корней, удаление может стать самым безопасным и правильным решением", - объясняет Блэк.

Владельцам участков стоит насторожиться, если они заметили:

крупные участки отмерших ветвей;

быстрое прореживание кроны;

преждевременное опадение листьев;

грибковые образования на стволе или у основания дерева;

выделения из язв и трещин на коре;

значительную потерю коры.

Повреждения ствола

Ствол - главная опора дерева, поэтому серьезные дефекты требуют особого внимания.

Вертикальные трещины, расщепление стволов или крупных ветвей, большие полости, обширное гниение или участки, где кажется, что ствол начинает раскалываться, могут указывать на ослабление конструкции дерева.

Также стоит обращать внимание на отслаивающуюся или опадающую кору ствола и приподнятую почву вокруг основания. Оба признака могут свидетельствовать о повреждении дерева.

Повреждения после непогоды

Деревья, пострадавшие во время сильной грозы, снегопада или обледенения, обязательно стоит показать специалисту.

После того как дерево получило повреждения и однажды упало или сломалось, вероятность повторного разрушения может увеличиться.

Сильная непогода способна оставить после себя структурные повреждения, которые не всегда заметны сразу. Например, после шторма или необычно сильного снегопада либо обледенения на дереве могут появиться свежие трещины.

При этом сам по себе наклон дерева еще не означает, что оно опасно. Многие деревья естественным образом растут под углом, стремясь получить больше солнечного света. Со временем они адаптируются, формируя так называемую реакционную древесину, которая помогает укреплять ствол и поддерживать его в наклонном положении.

Совсем другое дело - внезапно появившийся или усилившийся наклон.

Эксперты советуют обратить внимание на приподнятую почву возле основания дерева. Это может означать, что корни начали подниматься из земли, а дерево стало нестабильным.

В такой ситуации необходима оценка состояния дерева сертифицированным арбористом.

Опасное расположение

Состояние самого дерева - лишь часть оценки риска. Не менее важно то, что может оказаться повреждено, если дерево или его крупная ветвь упадет.

Деревья, растущие рядом с домами, школами, дорогами, тротуарами, линиями электропередачи, детскими площадками и другими местами, где регулярно находятся люди, требуют более тщательного контроля. Ведь последствия их падения могут быть значительно серьезнее. В некоторых случаях даже относительно здоровое дерево может потребовать удаления, если оно создает неустранимый конфликт с инфраструктурой или важными инженерными коммуникациями.

В подобных ситуациях сертифицированный арборист оценивает вероятность падения и возможные последствия, после чего определяет, какой вариант будет наиболее безопасным: обрезка, регулярное наблюдение или удаление дерева.

Другие тревожные признаки

Опасное дерево далеко не всегда предупреждает о проблемах очевидными симптомами непосредственно перед падением. Иногда признаки серьезного неблагополучия хорошо заметны, а иногда они настолько незначительны, что их легко пропустить.

Именно поэтому взрослые деревья, особенно расположенные рядом с домами или другими местами, где часто находятся люди, рекомендуется периодически осматривать с помощью сертифицированного арбориста.

На что нужно обратить внимание:

Изменения кроны. Редкие, необычно мелкие или изменившие цвет листья, а также их преждевременное опадение могут указывать на стресс. Насторожить должно и отмирание ветвей в верхней части кроны или отсутствие нормального облиствения. Например, если дуб начинает сбрасывать листья уже в июле, это может быть признаком дубового увядания - смертельно опасного заболевания.

Редкие, необычно мелкие или изменившие цвет листья, а также их преждевременное опадение могут указывать на стресс. Насторожить должно и отмирание ветвей в верхней части кроны или отсутствие нормального облиствения. Например, если дуб начинает сбрасывать листья уже в июле, это может быть признаком дубового увядания - смертельно опасного заболевания. Грибковые образования. Грибы на стволе или возле основания дерева могут свидетельствовать о внутреннем гниении или корневой гнили, даже если крона пока выглядит здоровой.

Грибы на стволе или возле основания дерева могут свидетельствовать о внутреннем гниении или корневой гнили, даже если крона пока выглядит здоровой. Дефекты ствола. Трещины, полости, дупла, а также мягкая и легко крошащаяся древесина способны серьезно ослабить конструкцию дерева.

Трещины, полости, дупла, а также мягкая и легко крошащаяся древесина способны серьезно ослабить конструкцию дерева. Следы насекомых. Отверстия, оставленные насекомыми-древоточцами, или повышенное внимание дятлов к дереву могут указывать на скрытые повреждения.

Отверстия, оставленные насекомыми-древоточцами, или повышенное внимание дятлов к дереву могут указывать на скрытые повреждения. Проблемы с корнями . Новый или усиливающийся наклон, приподнятая либо потрескавшаяся почва у основания, а также серьезное повреждение корней во время строительных работ могут говорить о нестабильности дерева.

. Новый или усиливающийся наклон, приподнятая либо потрескавшаяся почва у основания, а также серьезное повреждение корней во время строительных работ могут говорить о нестабильности дерева. Старые повреждения. Если дерево неоднократно теряло крупные ветви или ранее серьезно пострадало от непогоды, особенно если повреждены ствол, корни или основные ветви, его состояние следует как можно скорее оценить.

Один отдельный симптом еще не означает, что дерево необходимо спиливать. Однако если вы заметили один или несколько тревожных признаков, особенно на дереве, расположенном рядом с домом, лучше не ждать ухудшения ситуации и пригласить сертифицированного арбориста для профессиональной оценки.

Как писал Главред, если поросль просто спилить, то появятся новые побеги. Эксперты поделились способом, который решит проблему за один сезон. Детальнее читайте в материале: Дерево засохнет вместе с корнями: как избавиться от поросли деревьев на участке.

Смотрите видео - Как быстро уничтожить пень:

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред