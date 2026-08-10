Солнечное затмение 12 августа: в каких регионах Украины можно увидеть это явление

Солнечное затмение 12 августа будет видно в Украине частично. Луна максимально закроет солнечный диск на западе страны, в частности в Ужгороде

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Солнечное затмение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какую долю Солнца закроет Луна в разных городах

Когда начнётся затмение по киевскому времени

Где в Украине лучше всего наблюдать это явление

В среду, 12 августа, состоится редкое полное солнечное затмение - первое полное солнечное затмение, видимое в Европе, с 1999 года. Впрочем, полоса полной фазы не охватит большинство европейских стран, а жители Украины смогут наблюдать лишь частичное затмение. Главред расскажет подробнее.

Наиболее заметным явление будет на западе Украины. Астрономическое событие начнется ближе к закату - ориентировочно в 20:16 по киевскому времени, когда Солнце будет находиться низко над горизонтом. Поэтому для наблюдения важно, чтобы западный горизонт был открытым и без препятствий в виде высоких зданий или деревьев.

видео дня

Маршрут тени и фазы затмения по городам

По официальным данным NASA и расчетам сервиса timeanddate.com, событие будет иметь следующие параметры:

Полоса полной фазы

Тень Луны пройдет через Гренландию, Исландию, Атлантический океан, северную часть Испании и край Португалии. Максимальная продолжительность полной фазы затмения не превысит 2,5 минуты.

Частичная фаза в городах Украины

Ужгород: Луна закроет 43,47% солнечного диска.

Луна закроет 43,47% солнечного диска. Львов: будет закрыто 40,47% солнечного диска.

будет закрыто 40,47% солнечного диска. Тернополь: доля покрытия составит 26,44%.

доля покрытия составит 26,44%. Хмельницкий: Луна закроет 16,36% солнечного диска.

Луна закроет 16,36% солнечного диска. Винница: затмение охватит 6,88% солнечного диска.

затмение охватит 6,88% солнечного диска. Киев: будет видно лишь 2,69% покрытия Солнца.

Для безопасного наблюдения за солнечным диском важно заранее подготовить специальные защитные очки для наблюдения за затмениями или сертифицированные солнечные светофильтры. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты глаз при наблюдении за Солнцем.

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Об источнике: NASA Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) - независимое агентство федерального правительства США. Находится в непосредственном подчинении президента США. NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования воздушного и космического пространств и научно-технологические исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики. С момента своего создания NASA возглавляет большинство американских инициатив по исследованию космоса, включая миссии по высадке на Луну "Аполлон", космическую станцию "Скайлаб", а впоследствии и космический челнок. NASA поддерживает Международную космическую станцию и курирует разработку космического корабля "Орион", "Space Launch System", Commercial Crew Program и планируемой космической станции "Lunar Gateway".

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