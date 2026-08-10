Мыши панически боятся одного запаха: что нужно насыпать в носок, чтобы прогнать грызунов

Читайте в материале:
- Как сделать домашний репеллент против грызунов
- Где именно расставлять мешочки с наполнителем
- Почему одного этого средства обычно недостаточно
Использованный кошачий наполнитель может служить бесплатной отпугивающей альтернативой химикатам и ловушкам для защиты чердаков, подвалов или гаражей от мышей и крыс. Грызуны обладают чрезвычайно острым обонянием и чувствуют присутствие кошки даже по минимальным следам запаха.
Обнаружив такую метку, мыши и крысы инстинктивно воспринимают территорию как опасную и обходят её стороной. Для применения достаточно насыпать немного использованного наполнителя в старый носок или льняной мешочек и плотно завязать, чтобы содержимое не рассыпалось, пишет издание Blikk.
Где размещать мешочки
Размещайте мешочки в местах наиболее частого появления вредителей или вблизи точек их проникновения: на чердаке, в подвале, гараже, возле компостера, а также рядом с щелями и отверстиями. Учтите, что эффект кратковременный - запах быстро выветривается, поэтому содержимое мешочка нужно обновлять каждые несколько дней.
Когда метод бессилен
Если грызуны уже поселились в доме, этот способ проблему не решит. Сначала нужно закрыть все щели, герметично убрать продукты и лишить грызунов доступа к еде. При серьезном заражении понадобятся ловушки или помощь специалистов по дератизации. Использованный наполнитель следует рассматривать лишь как временную вспомогательную меру.
Интересное по теме:
- Голуби и мыши боятся как огня - недорогой способ защитить огород и сад
- Мыши убегут, не оглядываясь: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом
- Крысы и мыши навсегда исчезнут из сада: какие природные средства отпугнут грызунов
Об источнике: Blikk
Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред