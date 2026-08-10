Россия готовит новую волну ударов: куда может целиться враг и что ждет Украину осенью

Россия наращивает производство баллистических ракет и усиливает интенсивность ударов по Украине, готовясь к новой волне ракетных обстрелов.

https://glavred.info/analytics/rossiya-gotovit-novuyu-volnu-udarov-kuda-mozhet-bit-vrag-i-chto-zhdet-ukrainu-osenyu-10787336.html Ссылка скопирована

Россия наращивает производство баллистического оружия / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сколько баллистических ракет у РФ в запасе и сколько она производит

Какие объекты Россия может атаковать осенью и зимой

Сможет ли Украина самостоятельно производить ракеты для систем Patriot

Россия наращивает производство ракетного вооружения и одновременно увеличивает интенсивность его применения против Украины. В июле российские войска применили рекордное для этого года количество баллистических ракет. Параллельно Москва получает вооружение от КНДР и ищет способы повысить устойчивость своих ракет к украинским средствам ПВО и РЭБ.

Главред выяснил, сколько баллистических ракет уже имеет и производит страна-агрессор, почему Киев остается одной из главных целей Кремля и действительно ли РФ готовит новую масштабную волну ударов.

видео дня

Почему угроза баллистических ударов остается актуальной

Мониторинговая группа Мониторинг UA заявляет, что угроза баллистического удара остается актуальной, а российские цели, о которых сообщалось ранее, никуда не исчезли.

По ее оценке, российские войска могут пытаться наносить удары не только по военным объектам, но и по гражданской и экономической инфраструктуре. Среди потенциально опасных объектов называются предприятия, склады, логистические объекты, запасы продуктов и медикаментов, крупные торговые сети, компании, объекты первой необходимости и энергетическая инфраструктура.

Мониторы обращают внимание на обширную географию потенциальной угрозы. По их данным, особое внимание следует уделять направлению от восточных и южных областей до Житомирской и Винницкой областей включительно. Киев также называют среди приоритетных направлений.

Как Россия пытается сделать баллистические ракеты более устойчивыми к РЭБ

Отдельной проблемой является модернизация российского ракетного вооружения. По данным, приведённым мониторинговыми ресурсами, на ракетах комплекса "Искандер-М" появляется обновлённое навигационное оборудование - комплекс "Комета-М12Р-ВТ". Его задачей является обеспечение спутниковой навигации во время полёта и получение навигационных данных в условиях активного радиоэлектронного воздействия.

Искандер-М / Инфографика: Главред

Также сообщается об использовании отдельного навигационного компонента на завершающем участке полёта - "Кометы-Р8" с двумя цифровыми антенными решётками. Фактически речь идет о двухуровневой архитектуре навигации, когда различные компоненты отвечают за работу на отдельных участках траектории.

"Это очередная попытка противника повысить устойчивость баллистических ракет к средствам РЭБ и затруднить подавление спутниковой навигации во время полёта", - говорится в сообщении.

Почему Россия резко увеличила применение баллистического оружия

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью РБК-Украина, что в июле Россия использовала значительно больше ракетного вооружения, чем в предыдущие месяцы. По его словам, в июле российские войска запустили 198 баллистических и гиперзвуковых ракет - 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У из С-400 и "Цирконы". Это самый высокий показатель в 2026 году.

Циркон / Инфографика: Главред

При этом рост начался еще весной. В апреле РФ применила 61 баллистическую ракету, в мае - 107, а в июне - 134.

"Все зависит от количества произведенного вооружения", - пояснил Скибицкий.

По словам представителя ГУР, Россия также существенно нарастила производство отдельных типов ракет. По состоянию на 3 августа российский ВПК уже выполнил годовой план производства "Цирконов" и "Ониксов". За семь месяцев РФ изготовила 33 "Циркона" и 60 "Ониксов".

В целом, по данным разведки, по основным типам ракетного вооружения месячные производственные планы выполняются примерно на 110–120%. В июле план производства Х-101 был выполнен на 140%, "Калибров" - на 111%, а Х-35 - на 200%.

Х-101 / Инфографика: Главред

Сколько баллистических ракет "Искандер-М" имеет Россия

По данным ГУР, по состоянию на 5 августа запас ракет 9М723, выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 единиц. При этом плановый месячный показатель производства составляет около 60 ракет.

В июле россияне, по данным украинской разведки, изготовили 65 таких ракет. Скибицкий пояснил, что увеличить производство баллистических ракет России удалось, в частности, благодаря перераспределению ресурсов.

Кинжал / Инфографика: Главред

Москва приостановила выпуск "Кинжалов", а также производство и применение Х-32. Освободившиеся ресурсы, комплектующие и ракетное топливо могут направляться на другие типы вооружения.

В то же время представитель ГУР отметил, что решение по Х-32 связано с проблемами повышения точности этой ракеты. После нескольких боевых испытаний её производство было приостановлено для доработки.

Насколько опасны северокорейские KN-23

Особую угрозу для Украины представляют баллистические ракеты KN-23, которые Россия получает от Северной Кореи. По данным наблюдателей, дальность таких ракет может составлять до 700–750 км в зависимости от модификации и боевой части. При этом в Украине фиксировались случаи значительного отклонения таких ракет от заданной цели.

Баллистика КНДР / Инфографика: Главред

Скибицкий также рассказывал, что КНДР получает от сотрудничества с Россией возможность испытывать свое вооружение в реальных боевых условиях, собирая данные для дальнейшего совершенствования ракет. Таким образом, использование KN-23 является для Пхеньяна не только военной помощью Москве, но и способом получения боевого опыта для собственной ракетной программы.

Почему Киев остается одной из главных целей РФ

По словам Скибицкого, системные атаки на Киев преследуют сразу несколько целей. Столица вместе с Запорожьем, Днепром и Харьковом является одним из центров украинского оборонно-промышленного комплекса. Россия, по оценке ГУР, особенно заинтересована в двух направлениях - украинской ракетной программе и производстве беспилотников.

"Противник видит в этом серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по этим двум направлениям нашего ОПК", - отметил Скибицкий.

Откуда и какими типами ракет РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

В то же время удары по Киеву могут иметь и психологический, и политический расчет. По словам представителя ГУР, дестабилизация столицы потенциально способна повлиять на другие регионы Украины.

Скибицкий также обращал внимание на информационную составляющую. После ударов российская пропаганда пытается использовать последствия атак для распространения сообщений о якобы неспособности украинских властей и Сил обороны защитить население.

Какую инфраструктуру Россия может атаковать

По оценке ГУР, российские удары направлены на более широкий перечень объектов, чем только оборонные предприятия. Первой категорией остается оборонно-промышленный комплекс. Вторая - логистика, в частности железная дорога, порты и судоходство.

Особое внимание Россия уделяет энергетическим объектам, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры.

Также удары могут использоваться для создания паники и дестабилизации. Именно поэтому под угрозой могут оказаться объекты гражданского сектора, не имеющие непосредственного военного значения.

Скибицкий подчеркнул, что оккупанты пытаются информационно оправдать атаки на гражданскую инфраструктуру утверждениями о якобы её связи с поставками компонентов для украинских беспилотников.

Создает ли Россия запас ракет для осенне-зимней кампании

В ГУР убеждены, что Москва, скорее всего, будет пытаться создавать ракетный резерв. Скибицкий заявил, что это можно будет отслеживать путем сравнения запланированных объемов производства, фактического выпуска и количества примененных ракет.

Оникс / Инфографика: Главред

В то же время разведка не ожидает обязательной длительной паузы в ударах.

"Они смогут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу они вряд ли будут делать", - пояснил представитель ГУР.

То есть Россия может менять интенсивность и приоритеты атак в зависимости от производства и накопленных запасов, но полное прекращение ракетной кампании не является базовым сценарием.

Действительно ли Россия хочет увеличить одновременный залп до 200 ракет

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди предупредил в интервью агентству АР о планах России существенно увеличить количество ракет, которые она потенциально может использовать во время одного воздушного удара. По его словам, в настоящее время речь идет о возможности одновременного запуска до 77 баллистических ракет, тогда как российские планы предусматривают увеличение общего количества ракет в залпе до 200.

По его словам, даже если РФ реализует лишь половину запланированного потенциала, это будет означать существенное усиление ракетных ударов по Украине.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В то же время одной из главных проблем украинской ПВО остается дефицит ракет-перехватчиков для Patriot. Параллельно Россия наращивает использование реактивных Shahed и развертывает средства радиоэлектронной борьбы, которые могут влиять на работу Starlink.

"Это означает, что десятки ракет, запущенных Россией во время массированных обстрелов, прорываются и поражают свои цели", - пишет АР.

Почему для Украины критически важно количество ракет Patriot

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, комментируя последствия ракетных атак, призвал украинские СМИ и Telegram-каналы не распространять формулировки вроде "не сбита ни одна ракета", если они не соответствуют полной картине работы ПВО. По его словам, такие сообщения затем активно использует российская пропаганда.

Patriot / Инфографика: Главред

Игнат подчеркнул, что системы Patriot способны эффективно действовать против баллистических целей, но у Украины есть проблема с количеством ракет-перехватчиков. В то же время Воздушные силы продолжают сбивать значительную часть крылатых ракет и других воздушных целей.

"Конечно, о ракетах, летящих по баллистической траектории, к сожалению, нельзя так говорить из-за отсутствия ракет для Patriot - единственной системы, способной противодействовать баллистическим ракетам", - говорит Игнат.

Сможет ли Украина производить ракеты для Patriot

Президент Владимир Зеленский заявлял в интервью ТСН, что США уже приняли политическое решение о передаче Украине необходимых лицензий на производство ракет для систем Patriot. Однако запуск такого производства требует прохождения бюрократических процедур.

"Бюрократия, как я и сказал, пожирает жизнь, потому что пожирает время", - отметил Зеленский.

По словам президента, Украина стремится локализовать как можно больше компонентов производства внутри страны. Это должно уменьшить зависимость от поставок отдельных деталей через другие государства.

В то же время конкретных сроков запуска производства Зеленский не назвал.

"Я очень надеюсь на это. Я не могу просто сказать: да, это будет через месяц, два-три", - пояснил глава государства.

Достаточно ли Patriot для защиты всей Украины

Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что даже увеличение количества ракет PAC-3 не позволит быстро создать сплошную защиту украинской территории. По его оценке, имеющиеся ресурсы можно будет использовать в первую очередь для прикрытия отдельных наиболее важных районов.

Свитан также подчеркнул в эфире 24 Канала опасность ракет с кассетными боевыми частями, которые создают дополнительные риски для гражданского населения. По его мнению, принципиально изменить ситуацию может появление у Украины собственного дальнобойного оружия, способного создать для России зеркальную угрозу.

"Пока у нас не будет баллистического оружия, способного долететь до Москвы и сделать с ней то же самое, что россияне делают с Киевом, они будут продолжать издеваться над Украиной. Для России Москва является главным центром принятия решений", - пояснил эксперт.

Что советуют делать украинцам в случае угрозы баллистического удара

Командир 429-й отдельной бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко подчеркнул в комментарии 24 Каналу, что заранее определить момент удара по конкретной цели невозможно. В то же время информация о подготовке массированных атак часто появляется в открытых источниках.

По его словам, при наличии угрозы украинцам следует заранее позаботиться о безопасности и не ждать непосредственно момента атаки. Федоренко также призвал уже сейчас готовиться к сложному осенне-зимнему периоду.

"Поэтому я в очередной раз обращаюсь к украинцам: прошу, если у вас есть возможность установить дополнительные аккумуляторы у себя в подъезде, закупить уже сегодня электрогенератор, если этого не сделали городские власти в связи с дефицитом бюджета и очень высокой потребностью в организации тех мероприятий, подумайте об этом уже сегодня. Сформируйте определенный запас топлива, генератор, аккумуляторы, запас воды", - сказал он.

Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Военный эксперт Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил в выпуске программы "Рандеву" с Яниной Соколовой, что в случае повторения массированных атак на энергетическую инфраструктуру осенью и зимой может резко вырасти спрос на автономные источники питания.

"У кого есть возможность, возможно, стоит купить это сейчас, чтобы не ждать, пока цена вырастет в 2–3 раза", - сказал Бескрестнов.

Однако сама проблема подготовки к возможным перебоям с электроэнергией остается актуальной. Особенно это касается домохозяйств и объектов, которые зависят от стабильного электроснабжения.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Что будет осенью: новая волна ударов или постепенное истощение РФ

Имеющиеся данные не позволяют утверждать, что Россия гарантированно нанесет конкретный масштабный удар в определенный день. Однако тенденция, которую фиксирует украинская разведка, свидетельствует о том, что РФ наращивает производство отдельных типов ракет и увеличивает их применение.

В июле страна-агрессор достигла рекордного для 2026 года показателя использования баллистических и гиперзвуковых ракет. Параллельно Москва продолжает производить "Искандеры", "Цирконы", "Ониксы" и другие средства поражения.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Более того, Кремль пытается совершенствовать навигацию ракет и повышать их устойчивость к украинским средствам РЭБ. Поэтому осенью Украина может столкнуться не обязательно с одним массированным ударом, а с продолжением серии комбинированных атак, интенсивность которых будет зависеть от российского производства и запасов.

Для Украины ответ состоит сразу из нескольких направлений - увеличение количества ракет-перехватчиков, развитие собственной ПВО и дальнобойного оружия, удары по военной инфраструктуре РФ и подготовка гражданской инфраструктуры к возможным атакам.

Россия может менять количество ракет в залпе, направления и приоритетные цели, однако пока нет признаков того, что Кремль готов отказаться от ракетного террора. Именно поэтому угрозу баллистических ударов Украине придется учитывать не только в ближайшие дни, но и в течение осенне-зимнего периода.

Читайте также:

О личности: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультированием и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред