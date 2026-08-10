Рыбаки поймали сразу трех подводных гигантов на крючок: как им это удалось

Рыбалка в Мексиканском заливе завершилась уникальным уловом. За одну поездку были пойманы три гигантские рыбы, претендующие на рекорды штата.

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Рыбаки поймали сразу три рыбы, каждая из которых претендует на новый рекорд / Коллаж Главред, фото: Joey Maciasz

Вы узнаете:

Где рыбакам удалось поймать гигантских хищников

Какая рыба едва не стала мировым рекордом

Почему повторить такой улов почти невозможно

Обычная рыбалка у побережья Луизианы превратилась в настоящее событие, которое уже называют историческим. За одну 36-часовую поездку команда рыбаков поймала сразу три рыбы, каждая из которых претендует на новый рекорд штата.

Шестеро рыбаков отправились на 13-метровом катамаране Timbuktu под управлением капитана Джои Мациаша. Их целью была глубоководная рыбалка в Мексиканском заливе, однако итог оказался гораздо более впечатляющим, чем они могли ожидать. Об этом пишет Outdoor Life.

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Как простая рыбалка стала уникальной

Порт-Фуршон считается одним из лучших мест для морской рыбалки в США. Огромные нефтяные платформы, расположенные в этих водах, работают как искусственные рифы, привлекая множество крупных хищных рыб.

Команда отправилась примерно на 180 миль (289 км) от побережья и рыбачила на глубине около 300 футов (91 метр). По словам капитана Джои Мациаша, именно здесь они давно надеялись встретить гигантского куберного окуня.

"Мы с Ноем долгое время пытались поймать рекордного куберного окуня, и наконец в той поездке все сложилось", - рассказал капитан.

За время экспедиции рыбаки выловили множество крупных морских обитателей / Фото: Joey Maciasz

За время экспедиции рыбаки выловили множество крупных морских обитателей. Некоторые экземпляры, включая желтохвостых каранксов и черного каранкса, были отпущены обратно в море.

Три гигантские рыбы могут обновить рекорды штата

Самые впечатляющие события произошли на рассвете, когда начался настоящий клев крупных хищников.

Используя мощные снасти с плетеной леской и живую наживку, рыбаки сумели поднять с большой глубины сразу несколько гигантов.

Наиболее выдающимися стали три улова:

куберный окунь весом 131,2 фунта (около 59,5 кг), пойманный капитаном Джои Мациашем;

черный групер весом 109,5 фунта (около 49,7 кг), которого выловил Джейк Петерсон;

собачий окунь весом 30,5 фунта (около 13,8 кг), пойманный Джейсоном Дайвером.

Все три рыбы сейчас рассматриваются как новые рекорды штата Луизиана.

Черная ставрида, пойманная Тайлером Нельсоном / Фото: Joey Maciasz

Особое внимание привлек именно куберный окунь. Его вес оказался даже больше действующего мирового рекорда Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA), установленного в 2007 году.

Почему мировой рекорд не засчитали Несмотря на выдающийся результат, мировой рекорд официально не будет зарегистрирован. Как объяснил Джои Мациаш, во время вываживания удилище находилось в стационарном держателе, установленном на борту лодки. Для рекордов штата такие правила допустимы, однако стандарты IGFA запрещают подобный способ ловли. По словам капитана, о существовании этого требования он узнал уже после завершения экспедиции. "Нам больше никогда не удастся повторить этот подвиг - поймать за одну поездку сразу трех гигантов", - признался Мациаш.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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