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Рыбаки поймали сразу трех подводных гигантов на крючок: как им это удалось

Константин Пономарев
10 августа 2026, 18:51
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Рыбалка в Мексиканском заливе завершилась уникальным уловом. За одну поездку были пойманы три гигантские рыбы, претендующие на рекорды штата.
Рыбаки поймали сразу три рыбы, каждая из которых претендует на новый рекорд
Рыбаки поймали сразу три рыбы, каждая из которых претендует на новый рекорд / Коллаж Главред, фото: Joey Maciasz

Вы узнаете:

  • Где рыбакам удалось поймать гигантских хищников
  • Какая рыба едва не стала мировым рекордом
  • Почему повторить такой улов почти невозможно

Обычная рыбалка у побережья Луизианы превратилась в настоящее событие, которое уже называют историческим. За одну 36-часовую поездку команда рыбаков поймала сразу три рыбы, каждая из которых претендует на новый рекорд штата.

Шестеро рыбаков отправились на 13-метровом катамаране Timbuktu под управлением капитана Джои Мациаша. Их целью была глубоководная рыбалка в Мексиканском заливе, однако итог оказался гораздо более впечатляющим, чем они могли ожидать. Об этом пишет Outdoor Life.

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Как простая рыбалка стала уникальной

Порт-Фуршон считается одним из лучших мест для морской рыбалки в США. Огромные нефтяные платформы, расположенные в этих водах, работают как искусственные рифы, привлекая множество крупных хищных рыб.

Команда отправилась примерно на 180 миль (289 км) от побережья и рыбачила на глубине около 300 футов (91 метр). По словам капитана Джои Мациаша, именно здесь они давно надеялись встретить гигантского куберного окуня.

"Мы с Ноем долгое время пытались поймать рекордного куберного окуня, и наконец в той поездке все сложилось", - рассказал капитан.

За время экспедиции рыбаки выловили множество крупных морских обитателей
За время экспедиции рыбаки выловили множество крупных морских обитателей / Фото: Joey Maciasz

За время экспедиции рыбаки выловили множество крупных морских обитателей. Некоторые экземпляры, включая желтохвостых каранксов и черного каранкса, были отпущены обратно в море.

Три гигантские рыбы могут обновить рекорды штата

Самые впечатляющие события произошли на рассвете, когда начался настоящий клев крупных хищников.

Используя мощные снасти с плетеной леской и живую наживку, рыбаки сумели поднять с большой глубины сразу несколько гигантов.

Наиболее выдающимися стали три улова:

  • куберный окунь весом 131,2 фунта (около 59,5 кг), пойманный капитаном Джои Мациашем;
  • черный групер весом 109,5 фунта (около 49,7 кг), которого выловил Джейк Петерсон;
  • собачий окунь весом 30,5 фунта (около 13,8 кг), пойманный Джейсоном Дайвером.

Все три рыбы сейчас рассматриваются как новые рекорды штата Луизиана.

Черная ставрида, пойманная Тайлером Нельсоном
Черная ставрида, пойманная Тайлером Нельсоном / Фото: Joey Maciasz

Особое внимание привлек именно куберный окунь. Его вес оказался даже больше действующего мирового рекорда Международной ассоциации спортивного рыболовства (IGFA), установленного в 2007 году.

Почему мировой рекорд не засчитали

Несмотря на выдающийся результат, мировой рекорд официально не будет зарегистрирован.

Как объяснил Джои Мациаш, во время вываживания удилище находилось в стационарном держателе, установленном на борту лодки. Для рекордов штата такие правила допустимы, однако стандарты IGFA запрещают подобный способ ловли.

По словам капитана, о существовании этого требования он узнал уже после завершения экспедиции.

"Нам больше никогда не удастся повторить этот подвиг - поймать за одну поездку сразу трех гигантов", - признался Мациаш.

Ранее Главред писал о том, что рыбак прыгнул в воду за гигантом из глубин размером с человека. Природа продолжает удивлять даже тех, кто проводит на воде большую часть жизни. Даже опытные рыбаки иногда сталкиваются с тем, что кажется невероятным.

Также стало известно о том, что рыба с человеческими зубами держит в страхе целый курорт. Опасный морской "монстр" с мощными челюстями заполонил воды рядом с популярным местом отдыха.

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Outdoor Life

OutdoorLife - это сайт одноименного американского издания Outdoor Life, посвященного теме активного отдыха и жизни на природе. Журнал был основан в 1898 году в США и освещает темы охоты, рыбалки, кемпинга, выживания, экипировки и приключений на природе.

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