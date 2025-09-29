Укр
Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

Анна Косик
29 сентября 2025, 15:19
Благодаря одной хитрости с рыбалки можно вернуться с полным ведром рыбы.
Как поймать гору карасей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Наловить много рыбы во время рыбалки может далеко не каждый, даже опытным рыбакам это не всегда удается. Но есть один хитрый лайфхак, как вернуться домой с целой горой рыбы.

Главред узнал, что, например, карасей можно приманить тестом из двух ингредиентов. Об этом в TikTok natalipolili рассказала украинский блогер под ником Наташа Пазл.

Как приготовить рабочую наживку на карася

Блогер утверждает, что достаточно смешать два ингредиента с водой, чтобы караси клевали как никогда раньше. Речь идет о 2 чайных ложках сухого чеснока и 1 чайной ложке глютена.

Эту смесь надо залить небольшим количеством воды и перемешивать в течение 5 минут, пока тесто не разбухнет и на нем не появятся волокна. Далее из теста делаем маленькие шарики и крепим на крючок.

Наташа заметила, что такое тесто не раскисает, не сползает и улов с ним будет фантастический.

О персоне: Наташа Пазл

Наташа Пазл - украинский блогер, которая в соцсетях рассказывает о своей жизни, а также делится полезными лайфхаками на все случаи жизни. В TikTok на ее страницу natalipolili подписалось более 60 тысяч пользователей.

