Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

Вы узнаете:
- Какую наживку сделать на карася
- Как правильно зацеплять тесто на крючок
Наловить много рыбы во время рыбалки может далеко не каждый, даже опытным рыбакам это не всегда удается. Но есть один хитрый лайфхак, как вернуться домой с целой горой рыбы.
Главред узнал, что, например, карасей можно приманить тестом из двух ингредиентов. Об этом в TikTok natalipolili рассказала украинский блогер под ником Наташа Пазл.
Как приготовить рабочую наживку на карася
Блогер утверждает, что достаточно смешать два ингредиента с водой, чтобы караси клевали как никогда раньше. Речь идет о 2 чайных ложках сухого чеснока и 1 чайной ложке глютена.
Эту смесь надо залить небольшим количеством воды и перемешивать в течение 5 минут, пока тесто не разбухнет и на нем не появятся волокна. Далее из теста делаем маленькие шарики и крепим на крючок.
Наташа заметила, что такое тесто не раскисает, не сползает и улов с ним будет фантастический.
Смотрите видео о лайфхаке, как поймать много карасей:
@natalipolili Рабочая наживка на карася ? #рыбалка#рыбалкаукраина#херабуна#тистонакарася#рек♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan
О персоне: Наташа Пазл
Наташа Пазл - украинский блогер, которая в соцсетях рассказывает о своей жизни, а также делится полезными лайфхаками на все случаи жизни. В TikTok на ее страницу natalipolili подписалось более 60 тысяч пользователей.
