Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

Домашний сок можно приготовить без дорогостоящих девайсов.

Женщина рассказала, как приготовить домашний сок дома / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как приготовить домашний сок дома

Что нужно для приготовления сока из помидоров

Домашний томатный сок получится вкуснее любого магазинного, а его приготовление занимает совсем немного времени. К тому же, вы и ваша семья точно будете уверены, что сок из свежих овощей и без консервантов. Главред нашел способ, с которым вы приготовите на зиму томатный сок за считанные минуты и без соковыжималки.

Опытная хозяйка в ТикТок @kobets_lesia раскрыла оригинальный метод приготовления домашнего томатного сока без специальной техники, который значительно экономит время.

Метод заключается в использовании обычных кухонных принадлежностей - макогона и сита.

Сначала перетертые помидоры нужно выложить в сито, после чего аккуратно размять их макогоном. Под нажимом сок стекает сквозь отверстия сита в кастрюлю, а мякоть остается сверху.

"Это гораздо удобнее и быстрее, чем ложкой. Нужно пару секунд и все уже сделано", - рассказала женщина.

Мякоть можно не выбрасывать, лучше просушить в духовке и использовать как натуральную томатную приправу для супов, соусов и мясных блюд.

Таким образом, у вас получится томатный сок и полезная приправа.

Как приготовить томатный сок дома - смотрите видео:

