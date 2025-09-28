Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

Вы узнаете:
Домашний томатный сок получится вкуснее любого магазинного, а его приготовление занимает совсем немного времени. К тому же, вы и ваша семья точно будете уверены, что сок из свежих овощей и без консервантов. Главред нашел способ, с которым вы приготовите на зиму томатный сок за считанные минуты и без соковыжималки.
Опытная хозяйка в ТикТок @kobets_lesia раскрыла оригинальный метод приготовления домашнего томатного сока без специальной техники, который значительно экономит время.
Метод заключается в использовании обычных кухонных принадлежностей - макогона и сита.
Сначала перетертые помидоры нужно выложить в сито, после чего аккуратно размять их макогоном. Под нажимом сок стекает сквозь отверстия сита в кастрюлю, а мякоть остается сверху.
"Это гораздо удобнее и быстрее, чем ложкой. Нужно пару секунд и все уже сделано", - рассказала женщина.
Мякоть можно не выбрасывать, лучше просушить в духовке и использовать как натуральную томатную приправу для супов, соусов и мясных блюд.
Таким образом, у вас получится томатный сок и полезная приправа.
Как приготовить томатный сок дома - смотрите видео:
