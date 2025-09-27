Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

Рецепт божественного на вкус печенья из ингредиентов, которые всегда есть дома.

Очень вкусное печенье к чаю / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Часто к чаю хочется печенья. Многие думают, что покупать его в магазине более выгодно, ведь для приготовления в домашних условиях обычно надо потратить немало времени.

Однако Главред узнал классный рецепт печенья, которое можно приготовить всего за 20 минут из ингредиентов, которые обычно есть дома у каждого. Об этом в TikTok рассказала блогер Анна Тимошенко.

Печенье к чаю - рецепт

Ингредиенты:

Мука 440 г муки

Яйца 2 шт.

Сахар 200 г

Масло 240 мл

Разрыхлитель 1 ч. л.

Соль

В миске взбиваем венчиком яйца, сахар и соль. Далее добавляем в смесь масло и хорошо все перемешиваем. В отдельной посуде смешиваем муку с разрыхлителем, после чего просеиваем в яичную массу.

Замешиваем из всех ингредиентов эластичное тесто и формируем из него маленькие шарики. Слегка прижимаем каждый из них, формируя печенье. Для присыпки можно замешать измельченные орехи с сахаром и обволочь в них верхушку печенья.

Печенье выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить бюджетное печенье:

О персоне: Анна Тимошенко Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.

