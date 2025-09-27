Целая гора хрустящего и вкусного печенья за 20 минут: рецепт бюджетных сладостей

Часто к чаю хочется печенья. Многие думают, что покупать его в магазине более выгодно, ведь для приготовления в домашних условиях обычно надо потратить немало времени.
Однако Главред узнал классный рецепт печенья, которое можно приготовить всего за 20 минут из ингредиентов, которые обычно есть дома у каждого. Об этом в TikTok рассказала блогер Анна Тимошенко.
Печенье к чаю - рецепт
Ингредиенты:
- Мука 440 г муки
- Яйца 2 шт.
- Сахар 200 г
- Масло 240 мл
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Соль
В миске взбиваем венчиком яйца, сахар и соль. Далее добавляем в смесь масло и хорошо все перемешиваем. В отдельной посуде смешиваем муку с разрыхлителем, после чего просеиваем в яичную массу.
Замешиваем из всех ингредиентов эластичное тесто и формируем из него маленькие шарики. Слегка прижимаем каждый из них, формируя печенье. Для присыпки можно замешать измельченные орехи с сахаром и обволочь в них верхушку печенья.
Печенье выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 12-15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить бюджетное печенье:
@timoshenkoanna13 Бюджетное печенье к чаю☕️ Все ингредиенты есть у вас дома? ☝️Подвійна порція☝️ Нужно ✅ -мука 440 гр -яйца 2 шт -сахар 200 гр -масло 240 мл -разрыхлитель 1ч.л -дрібка соли -сахар 2 ст.л + орехи для посыпки Можно только сахар? Приготовление✅ Яйца, сахар и соль смешать венчиком.Влить масло, перемешать. Муку соединить с разрыхлителем и просеять к яичной смеси. Замесить эластичное тесто. Орехи измельчить, смешать с сахаром, сформировать печенье как показано на видео, выложить на противень застеленный пергаментом. Поставить выпекаться в разогретую духовку на 12-15 мин при температуре 200'Мое печенье немного пригорело, потому что я забыла за него????але ничего и так вкусное По желанию в само тесто можете добавить изюм, орехи или кусочки шоколада. #печенье #печиворецепт #печенье#печеньерецепт#выпечка#рецепт♬ оригинальный звук - Аня Тимошенко
О персоне: Анна Тимошенко
Анна Тимошенко - украинский блогер с аудиторией более 45 тысяч пользователей в TikTok. Анна публикует видео с рецептами на любой случай и вкус.
