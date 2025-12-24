Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

Кристина Трохимчук
24 декабря 2025, 13:05
52
Сестра актера публично поддержала Андрея Фединчика.
Андрей Фединчик интервью
Андрей Фединчик интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • Сестра Андрея Фединчика отреагировала на его интервью
  • Что она сказала

Украинский актер Андрей Фединчик недавно дал большое интервью, которое вызвало значительный интерес в обществе. На его признания отреагировала сестра Екатерина в Threads.

Во время интервью Фединчик рассказал о сложностях, которые ему пришлось преодолеть: проблемах со здоровьем после армии, смерти отца, тяжелой болезни матери и сложном разводе с женой, актрисой Наталкой Денисенко. Сестра знаменитости встала на сторону брата, так как была свидетелем всех испытаний Андрея. По словам Екатерины, интервью вызвало у нее слезы.

видео дня
Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Посмотрела интервью брата на одном дыхании! Поплакала на моментах про наших папу и маму. Я горжусь тобой, Андрей! Мы все видели, какой личный ад ты проходил!", — написала сестра Фединчика.

Она также отметила, что жизненные трудности оставили отпечаток на личности ее близкого человека. Эти изменения она смогла заметить особенно ярко во время интервью.

Сестра Андрея Фединчика
Что сказала сестра Андрея Фединчика / скрин из Threads

"Ты уже не такой, как несколько лет назад — даже голос и взгляд другие. Зрелый, мужественный, мудрый, взвешенный. Ты очень вырос внутренне. Верю, что твоя светлая сторона уже скоро", — подытожила Екатерина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что поклонница загнала известного певца Макса Барских в угол вопросом о романе со Светланой Лободой. Появился ролик с концерта в Полтаве, где фанатка получила возможность спросить кумира, были ли отношения знаменитостей реальными.

Также шеф-повар Евгений Клопотенко удивил своим отношением к изменам партнера. Евгений считает, что если человек таким образом реализует свои желания, то он не видит в изменах ничего плохого. Тем не менее Клопотенко не считает, что в отношениях он имеет право заводить интрижки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Фединчик

Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).

Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.

После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме

Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Наталка Денисенко Андрей Фединчик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:31Фронт
Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:12Энергетика
Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

Последние новости

14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

Реклама
12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

11:51

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

11:50

Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

11:44

"Разбила мне сердце": Барских со сцены сделал признание про роман с ЛободойВидео

11:42

Отмена военного положения и мобилизации: Зеленский назвал условия и сроки

10:51

Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

10:44

"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнершиВидео

10:40

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают самым высоким интеллектом

Реклама
10:37

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:30

Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть бедыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

10:24

Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

10:16

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

10:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

10:10

Александр Терен закрутил новый роман - кто его избранница

10:09

В Украину пришел холод из Баренцева моря: когда ударят сильные морозы и пойдет снег

10:04

Дешевле уже не будет: какие продукты начнут стремительно дорожать с января

10:01

"Остается принимать": Решетник отреагировал на выбор "Холостяка" в финале

09:47

"Уже проявляется": Елена Тополя рассказала о личной жизни после развода

09:35

"Мы предупреждали": город на Донбассе перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState

09:35

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

08:39

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

08:34

В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

08:10

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложномнение

Реклама
07:40

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

06:57

РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены людиФотоВидео

06:14

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансахВидео

06:10

Путин и его элиты не видят будущего России без Украинымнение

05:23

Грех ли после потери близкого человека найти ему замену: священник указал на нюанс

04:45

"Не может встать": с предательницей Асти случилась беда

04:20

Найден "ген бессмертия": древняя ДНК резко повышает шансы дожить до 100 лет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

03:30

"Прямой путь к подрыву доверия": в КИУ оценили идею многодневных выборов в Украине

03:00

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять