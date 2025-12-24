"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

Сестра актера публично поддержала Андрея Фединчика.

https://glavred.info/starnews/dazhe-golos-i-vzglyad-drugie-blizkiy-chelovek-obratilsya-k-andreyu-fedinchiku-10726808.html Ссылка скопирована

Андрей Фединчик интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Сестра Андрея Фединчика отреагировала на его интервью

Что она сказала

Украинский актер Андрей Фединчик недавно дал большое интервью, которое вызвало значительный интерес в обществе. На его признания отреагировала сестра Екатерина в Threads.

Во время интервью Фединчик рассказал о сложностях, которые ему пришлось преодолеть: проблемах со здоровьем после армии, смерти отца, тяжелой болезни матери и сложном разводе с женой, актрисой Наталкой Денисенко. Сестра знаменитости встала на сторону брата, так как была свидетелем всех испытаний Андрея. По словам Екатерины, интервью вызвало у нее слезы.

видео дня

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Посмотрела интервью брата на одном дыхании! Поплакала на моментах про наших папу и маму. Я горжусь тобой, Андрей! Мы все видели, какой личный ад ты проходил!", — написала сестра Фединчика.

Она также отметила, что жизненные трудности оставили отпечаток на личности ее близкого человека. Эти изменения она смогла заметить особенно ярко во время интервью.

Что сказала сестра Андрея Фединчика / скрин из Threads

"Ты уже не такой, как несколько лет назад — даже голос и взгляд другие. Зрелый, мужественный, мудрый, взвешенный. Ты очень вырос внутренне. Верю, что твоя светлая сторона уже скоро", — подытожила Екатерина.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что поклонница загнала известного певца Макса Барских в угол вопросом о романе со Светланой Лободой. Появился ролик с концерта в Полтаве, где фанатка получила возможность спросить кумира, были ли отношения знаменитостей реальными.

Также шеф-повар Евгений Клопотенко удивил своим отношением к изменам партнера. Евгений считает, что если человек таким образом реализует свои желания, то он не видит в изменах ничего плохого. Тем не менее Клопотенко не считает, что в отношениях он имеет право заводить интрижки.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред