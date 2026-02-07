Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

Анна Косик
7 февраля 2026, 15:13
200
Раньше привычная для украинцев рыба теперь стоит как деликатес.
рыба, деньги
Как в Украине изменились цены на рыбу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Украине повысили цены на рыбу
  • Карп стоит уже более 200 гривен за килограмм

В Украине такая рыба, как скумбрия, сельдь или карп, раньше была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. По состоянию на сегодня, 7 февраля, цены на три вида рыбы значительно выше среднемесячных показателей в январе текущего года.

видео дня

Как изменились цены на рыбу

Свежемороженная скумбрия в среднем теперь стоит 267,67 гривны за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы покупали ее по более низкой цене - 258,01 гривны.

Похожая ситуация со слабосоленой сельдью. Новая средняя цена за килограмм такой рыбы составляет 236,50 гривны. В январе сельдь стоила на 20 гривен дешевле - 216,45 гривны.

Средняя цена на живого карпа пересекла новую психологическую отметку, ведь теперь он стоит 204,50 гривны за килограмм против 191,03 гривны. Патрованный карп еще дороже, теперь его продают по 246,67 гривны вместо 240,70 гривны в январе.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Чего ждать от цен на овощи в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам экономиста Олега Пендзина, цены на овощи традиционно вызывают волну эмоций, особенно зимой, когда на прилавках доминирует тепличная продукция. Однако существенного подорожания цен на них ожидать не стоит.

Он отметил, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.

Ранее стало известно, что популярный в Украине кофе подорожал. В феврале, по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года, он стоит на 75,60 гривны больше.

Недавно сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин

Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рыба цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:59Политика
Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:12Фронт
Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Последние новости

16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

Реклама
14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

Реклама
12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

Реклама
06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять