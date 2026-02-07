Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

Раньше привычная для украинцев рыба теперь стоит как деликатес.

https://glavred.info/ukraine/ceny-perevalili-za-200-griven-v-ukraine-podorozhali-ranee-dostupnye-produkty-10738838.html Ссылка скопирована

Как в Украине изменились цены на рыбу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

В Украине повысили цены на рыбу

Карп стоит уже более 200 гривен за килограмм

В Украине такая рыба, как скумбрия, сельдь или карп, раньше была достаточно доступной. Однако в этом месяце цены на эти виды рыбы переписали, в супермаркетах она подорожала.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. По состоянию на сегодня, 7 февраля, цены на три вида рыбы значительно выше среднемесячных показателей в январе текущего года.

видео дня

Как изменились цены на рыбу

Свежемороженная скумбрия в среднем теперь стоит 267,67 гривны за килограмм, хотя в прошлом месяце украинцы покупали ее по более низкой цене - 258,01 гривны.

Похожая ситуация со слабосоленой сельдью. Новая средняя цена за килограмм такой рыбы составляет 236,50 гривны. В январе сельдь стоила на 20 гривен дешевле - 216,45 гривны.

Средняя цена на живого карпа пересекла новую психологическую отметку, ведь теперь он стоит 204,50 гривны за килограмм против 191,03 гривны. Патрованный карп еще дороже, теперь его продают по 246,67 гривны вместо 240,70 гривны в январе.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Чего ждать от цен на овощи в Украине - прогноз эксперта

Главред писал, что по словам экономиста Олега Пендзина, цены на овощи традиционно вызывают волну эмоций, особенно зимой, когда на прилавках доминирует тепличная продукция. Однако существенного подорожания цен на них ожидать не стоит.

Он отметил, что отсутствие свежих помидоров не является критическим для граждан, ведь тепличные овощи сейчас существенно подорожали из-за невысокого спроса и занимают менее 1% в потребительской корзине украинцев.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.

Ранее стало известно, что популярный в Украине кофе подорожал. В феврале, по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года, он стоит на 75,60 гривны больше.

Недавно сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред