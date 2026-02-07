Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ

Кратко:
- Россия атаковала дронами несколько регионов Украины
- В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия
- В городе Яготин Бориспольского района возник пожар
Российские оккупанты в ночь на 7 февраля атаковали беспилотниками несколько городов Украины. Уже известно о повреждениях предприятий и инфраструктуры в Запорожье, Днепре и Киевской области.
Удар РФ по Днепру
Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа заявил, что в Днепре в результате атаки есть повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.
"Агрессор нанес удары по Петропавловской, Межевской и Раевской общинам, что в Синельниковском районе. Под ударом оказался и сам Синельников. Пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно. Разрушены 3 частных дома, здание пожарного подразделения, автомобиль, газопровод", - говорится в сообщении.
Он добавил, что враг также обстреливал Никопольский район из артиллерии, в результате чего пострадали Червоногригоровская и Марганецкая общины.
Удар РФ по Киевской области
В ГСЧС заявили, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара в складском помещении.
Отмечается, что в результате ночной вражеской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса. В настоящее время продолжается тушение пожара.
Удар РФ по Запорожью
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что за сутки в результате атак РФ по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам десять человек получили ранения.
Он отметил, что поступило 104 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Предупреждение о массированном ударе
Ранее мониторинговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия планирует нанести массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины в ближайшие 48 часов.
Враг хочет привлечь сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22м3 с аэродромов "Оленья" и "Дягилево", которые осуществляли оснащение ракетами Х-22.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атакует Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.
В ночь на 5 февраля армия РФ атаковала Украину с воздуха. В Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Предварительно удар был нанесен БПЛА типа "Герань-2".
ГСЧС
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.
