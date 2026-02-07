Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ

Мария Николишин
7 февраля 2026, 08:32
1159
Известно, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара.
Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ
Последствия дронного удара РФ / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • Россия атаковала дронами несколько регионов Украины
  • В Днепре есть повреждения на территории коммунального предприятия
  • В городе Яготин Бориспольского района возник пожар

Российские оккупанты в ночь на 7 февраля атаковали беспилотниками несколько городов Украины. Уже известно о повреждениях предприятий и инфраструктуры в Запорожье, Днепре и Киевской области.

Удар РФ по Днепру

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа заявил, что в Днепре в результате атаки есть повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

видео дня

"Агрессор нанес удары по Петропавловской, Межевской и Раевской общинам, что в Синельниковском районе. Под ударом оказался и сам Синельников. Пострадала 68-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно. Разрушены 3 частных дома, здание пожарного подразделения, автомобиль, газопровод", - говорится в сообщении.

Он добавил, что враг также обстреливал Никопольский район из артиллерии, в результате чего пострадали Червоногригоровская и Марганецкая общины.

  • Удар РФ по Днепру 7 февраля
    Удар РФ по Днепру 7 февраля фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Удар РФ по Днепру 7 февраля
    Удар РФ по Днепру 7 февраля фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Удар РФ по Днепру 7 февраля
    Удар РФ по Днепру 7 февраля фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Удар РФ по Киевской области

В ГСЧС заявили, что в Киевской области продолжается ликвидация пожара в складском помещении.

Отмечается, что в результате ночной вражеской атаки БПЛА в городе Яготин Бориспольского района возник пожар на территории складского комплекса. В настоящее время продолжается тушение пожара.

  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС
  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС
  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС
  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС
  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС
  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС
  • Удар по Киевской области 7 февраля
    Удар по Киевской области 7 февраля фото: ГСЧС

Удар РФ по Запорожью

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что за сутки в результате атак РФ по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам десять человек получили ранения.

Он отметил, что поступило 104 сообщения о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Предупреждение о массированном ударе

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что российская оккупационная армия планирует нанести массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины в ближайшие 48 часов.

Враг хочет привлечь сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22м3 с аэродромов "Оленья" и "Дягилево", которые осуществляли оснащение ракетами Х-22.

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФ
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, утром в субботу, 7 февраля, страна-агрессор Россия атакует Украину ракетами и дронами. В основном под ударом оказались западные области. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей.

В ночь на 5 февраля армия РФ атаковала Украину с воздуха. В Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Предварительно удар был нанесен БПЛА типа "Герань-2".

Читайте также:

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарной и техногенной безопасности, деятельности аварийно-спасательных служб, профилактики травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра новости Запорожья ГСЧС Киевская область новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:21Украина
"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:14Война
Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробности

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробности

09:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

Последние новости

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

Реклама
08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с арбузом за 27 с

Реклама
03:30

Как превратить обычную квартиру в романтическое гнездышко ко Дню влюбленных

03:00

Звезды уже все решили: для каких знаков зодиака начинается период достатка

02:26

Как понравиться на первом свидании - топ-3 вещи, которые замечают сразу

02:08

Земля подает таинственные сигналы: учёные в панике из-за странных импульсов

01:37

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

00:26

Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

06 февраля, пятница
23:59

Размером с человека: рыбак поймал необычайно крупный 63-килограммовый трофей

23:45

По 20 тысяч каждому работнику: в Кабмине назвали, кому положены доплаты

23:08

Землетрясение произошло в Украине : где ощутимо "трясло"

22:38

"То же зло": Сийярто истерит из-за благородного поступка украинской теннисистки

22:27

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

22:10

Какие обороты двигателя медленно "убивают" авто: ошибки, которые допускал каждый

21:59

Как улучшить воздух в помещении зимой: нужно 5 минут

21:54

В DeepState подсчитали, сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс

21:46

"Спи спокойно": жена молчуна Игоря Николаева сообщила о страшном горе

21:39

Домашний творог всего из 2 ингредиентов: проверенный рецепт за 30 минут

21:28

Есть прогресс, но нет прорыва: СМИ о новых деталях мирных переговоров в ОАЭ

21:21

Какие продукты есть, чтобы кожа лица "пережила" холод и мороз

20:55

Украинская певица рассказала об опухоли в грудиВидео

20:49

НП приостанавливает обработку посылок: заказы с Temu и Алиэкспресс не придут

Реклама
20:40

Превзойдет даже красную рыбу: шикарный рецепт скумбрииВидео

20:39

Защита неба должна быть лучшей: Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силахВидео

20:35

Быстрый способ узнать, есть ли угроза дальтонизма: тест прямо в телефонеВидео

20:31

Почему кола из стеклянной бутылки всегда вкуснее: 4 неочевидные причины

20:26

Олимпийские игры 2026 - расписание на 7 февраля

19:45

Сильные туманы и гололед: в Тернопольской области скоро ухудшится погода

19:27

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

19:20

Почему конфеты "Птичье молоко" так называются: кто является автором десерта

19:09

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять