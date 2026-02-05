Дрон ударил по двору многоэтажки в Сумах: что известно о последствиях

Информация о разрушениях уточняется.

РФ атаковала Сумы дронами

В Сумах БпЛА попал во двор многоэтажного дома

В доме выбито более 50 окон, повреждены автомобили

Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет

В ночь на 5 февраля армия РФ атаковала Украину с воздуха. В Сумах вражеский дрон попал во двор многоэтажки. Об этом сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

По его словам, около 02:30 зафиксировано попадание во двор многоквартирного дома в Заречном районе города. Предварительно удар был нанесен БпЛА типа "Герань-2".

В результате атаки в многоэтажке выбито более 50 окон, также повреждены автомобили. Данные о масштабах разрушений уточняются.

По предварительной информации, раненых и погибших нет.

На месте работают все соответствующие службы, ликвидирующие последствия атаки.

Смотрите видео - Кобзарь рассказал о ситуации в Сумах после атаки РФ:

Атака на Киев и область

В ночь на 5 февраля ударные беспилотники страны-агрессора достигли Киева. В разных районах столицы жители слышали взрывы.

В Соломенском районе в результате вражеской атаки пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

В Вышгородском районе Киевщины пострадал мужчина: его госпитализировали с рваной раной грудной клетки, медики оказывают необходимую помощь. Также поврежден частный дом.

Шахеды - что о них известно

Россия готовит массированный удар - мониторы

Как писал Главред, по состоянию на 4 февраля на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" находятся как минимум три оснащенных борта ТУ-95МС, а на Дальнем Востоке – четыре Ту-160. Еще один ТУ-95МС передислоцировался из "Оленья" на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами.

Кроме того, в Новороссийске уже готовы к применению два надводных и один подводный носитель ракет "Калибр", которые не были использованы во время удара 3 февраля. Таким образом, суммарный залп морских носителей может составить 22 ракеты.

Аналитики отмечают, что вероятными целями удара могут стать энергетическая инфраструктура Киева и Киевской области, а также газовая, нефтеперерабатывающая и энергетическая инфраструктура на западе Украины.

Нанесение удара Россией вероятно состоится после завершения трехсторонних переговоров - в период 7–10 февраля.

О персоне: Артем Кобзарь Артем Николаевич Кобзарь (род. 6 августа 1982, Сумы, Украина) - украинский политик, исполняющий обязанности мэра Сум. В 2009 году окончил Сумской национальный аграрный университет по специальности "Учет и аудит", получил квалификацию специалиста по учету и аудиту. 13 октября 2023 года избран на должность секретаря Сумского городского совета, пишет Википедия.

