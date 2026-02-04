Доллар резко упал, а евро с злотым взлетели: новый курс валют на 5 февраля

Вы узнаете:
На четверг, 5 февраля, Национальный банк Украины несколько укрепил гривню по отношению к американскому доллару. В то же время евро и польский злотый заметно подорожали. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара США установлен на уровне 43,17 грн/долл., что ниже показателя 4 февраля (43,19 грн/долл.). Таким образом, американская валюта подешевела примерно на 2 копейки после недавнего скачка.
В то же время курс евро продемонстрировал рост. НБУ установил его на уровне 51,04 грн/евро против 50,95 грн/евро днем ранее. Европейская валюта подорожала почти на 9 копеек.
При этом на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,12/43,15 грн/долл., а евро - 50,95/50,97 грн/евро.
Курс злотого на 5 февраля
Польский злотый также прибавил в цене. Его курс установлен на уровне 12,08 грн/злотый, что выше показателя 4 февраля (12,07 грн/злотый). Злотый подорожал примерно на 1 копейку.
Что будет с курсом доллара в ближайшее время - прогноз экспертов
Член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что доллар на мировых рынках находится под давлением, что влияет и на валютный курс в Украине. Из-за этого гривня в ближайшее время может несколько укрепиться или оставаться в узком курсовом диапазоне.
По ее словам, благодаря достаточным валютным резервам Украины и слабости доллара на глобальных рынках в ближайшее время гривня может несколько укрепиться или оставаться стабильной, если не возникнет серьезных потрясений, в частности проблем с энергоснабжением.
Эксперт также отметила, что снижение учетной ставки НБУ до 15% делает кредиты более доступными и стимулирует экономическую активность, однако может уменьшить привлекательность гривневых инструментов для иностранных инвесторов. В то же время это влияние компенсируется валютными интервенциями НБУ, международной помощью и продажей валюты экспортерами.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, 4 февраля НБУ повысил официальный курс доллара и евро. Доллар подорожал до 43,19 грн, а евро - до 50,95 грн.
Также президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отмечал, что гривня сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, однако слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. По его словам, в феврале ключевое влияние на курс валют будут иметь действия Национального банка Украины и ситуация на мировых финансовых рынках.
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в феврале главное внимание на валютном рынке может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и ЕС.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) – центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины – гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
