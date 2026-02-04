РФ оставила пять областей Украины без света - где введены аварийные отключения

Из-за дефицита мощности Укрэнерго ввело в некоторых регионах аварийные отключения.

https://glavred.info/energy/rf-ostavila-pyat-oblastey-ukrainy-bez-sveta-gde-vvedeny-avariynye-otklyucheniya-10737887.html Ссылка скопирована

В Украине ввели аварийные отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН, ГСЧС Одесской области

Главное:

Россия нанесла удары по энергообъектам в 5 областях

В Одесской области из-за стихии обесточены 16 населенных пунктов

В нескольких областях введено ГАО

В ночь на среду, 4 февраля, россияне нанесли удар по энергетическим объектам Украины. Без электричества остались потребители в пяти областях Украины. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В результате атак без света остались Сумская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области. Аварийно-восстановительные работы уже начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

видео дня

"Из-за последствий предыдущих российских обстрелов - во всех регионах Украины сегодня применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", - говорится в сообщении.

В то же время из-за дефицита мощности в части областей вынужденно применены аварийные отключения. Их отменят сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме обстрелов, энергосистему испытает стихия. Из-за сложных погодных условий в Одесской области полностью или частично обесточены 16 населенных пунктов. Бригады облэнерго уже работают над ликвидацией последствий непогоды.

По состоянию на 9:30 утра уровень потребления электричества вырос на 5,2% по сравнению с предыдущим днем.

"Причина изменений - меньшее количество обесточенных потребителей, чем после массированной ракетно-дроновой атаки предыдущего дня. А также - меньший объем вынужденных мер ограничения в отдельных регионах", - пояснили в компании.

Энергетики отмечают, что необходимость экономить электричество сохраняется в течение суток в каждом регионе Украины.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Сумская область

В Сумской области ситуация на данный момент является одной из самых сложных. В 08:24 по команде "Укрэнерго" введено ГАО для всех 10 очередей потребителей. В 10:28 нагрузка на систему вынудила Сумыоблэнерго ввести дополнительно СпецГАО для 1-й очереди.

Полтавская область

Полтавщина также оказалась под действием аварийных отключений. Команды на ограничение поступали волнами. В 07:57 энергетики Полтаваоблэнерго ввели 6-10 очередь ГАО. Уже в 08:27 диспетчер дал команду на применение дополнительно 1-5 очереди ГАО.

Харьковская область

Харьковщина находится под двойным давлением. По сообщению Харьковоблэнерго, в регионе одновременно действуют графики аварийных отключений и графики почасовых отключений. Энергетики призывают потребителей к терпению, ведь инфраструктура региона находится под постоянным прицелом врага.

Возможны ли массовые отключения света - мнение эксперта

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук отметил, что полностью исключить повторение массовых отключений и системных аварий в Украине невозможно из-за повреждения инфраструктуры ракетными ударами, в частности подстанций, ТЭС и ГЭС.

Он подчеркнул, что энергосистема сейчас работает иначе, чем до войны, и ее стабильность под угрозой из-за изменения схем питания и постоянных рисков для объектов. Для создания устойчивой модели энергоснабжения систему придется модернизировать, а трансформация может длиться годами.

Удары РФ по энергетике Украины - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атаками оказались ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре, а также объект ДТЭК в Одесской области.

Восстановление энергосистемы Украины после массированных ракетных ударов будет длительным, сообщил вице-премьер-министр энергетики Денис Шмыгаль. Враг повредил объекты генерации и магистральные сети в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Винницкой областях и других регионах. Особенно пострадала Дарницкая ТЭЦ, обеспечивающая тепло для населения.

Кроме этого, из-за массированных ночных обстрелов российских оккупантов по энергетическим объектам Харькова и области 3 февраля, город объявил чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Повреждены Харьковская ТЭЦ-5 и электроподстанции "Харьковская" и "Залютино".

Читайте также:

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред