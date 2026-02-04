Укр
"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

Руслан Иваненко
4 февраля 2026, 01:33
45
Дональд Трамп отметил, что одна неделя без ударов по энергосистеме уже является достижением.
Трамп, ракета
Трамп подтвердил завершение недельного "энергетического перемирия" с Россией / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главные тезисы из заявления Трампа:

  • Трамп подтвердил, что лично просил Путина о паузе в обстрелах
  • Он отметил, что одна неделя "уже много"
  • Президент США хочет, чтобы Путин закончил войну в Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что договоренность о так называемом "энергетическом перемирии" с Россией длилась всего неделю — с воскресенья по воскресенье.

По словам американского президента, она (договорность — ред.) уже завершилась, и Владимир Путин сдержал свое слово.

видео дня

Американский лидер уточнил, что недельная пауза в обстрелах украинской энергетики, о которой он лично просил Путина, официально завершилась 1 февраля.

"Перемирие было с воскресенья до воскресенья. Оно уже закончилось. И Путин сдержал свое слово", — заявил Трамп во время общения с журналистами.

Он добавил, что очередной российский удар произошел уже после окончания этого срока.

"Одна неделя — это уже много, мы радуемся чему угодно", — отметил президент США.

Трамп также подчеркнул, что хочет, чтобы Путин прекратил войну в Украине. "Я хочу, чтобы Путин закончил войну.

Я разговаривал с ним, я хочу, чтобы он закончил войну", — сказал глава Белого дома.

Что может остановить россиян — мнение эксперта

Как писал Главред, несмотря на заявления об энергетическом перемирии, Россия продолжает готовиться к новым ударам по Украине. Такое мнение высказал политолог Александр Леонов.

По его убеждению, Украина уже четко осознала, что словам России доверять не стоит. Именно такую позицию, по словам эксперта, должны занимать и Соединенные Штаты, которые декларируют заинтересованность в завершении войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно, и Россия этого боится, потому что именно через него она получает финансовые ресурсы. Но в переговорном процессе до сих пор не хватает главного: США должны не только подталкивать стороны, прежде всего Россию, к переговорам, но и ставить четкие дедлайны. Если условия не будут выполнены — должно идти усиление санкций", — отметил Леонов.

Удар РФ по Украине — что известно

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 3 февраля, российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами, целенаправленно нацелившись на объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, во время очередной массированной атаки страна-агрессор Россия применила чрезвычайно большое количество баллистических ракет, что существенно затруднило работу противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Напомним, что министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что РФ нанесла удары по многоэтажкам, теплоэлектроцентралям, а также ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

О персоне: Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Дональд Трамп энергетика Масштабная ракетная атака на энергетику
