РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

Оккупанты не чувствуют давления со стороны США, поэтому продолжают подготовку к террористическим атакам.

Трамп имеет рычаги влияния на Путина

Что сказал Леонов:

Россия планирует возобновить удары по Украине

Украина не надеялась на прекращение атак со стороны РФ

США должны усилить давление на РФ, чтобы террор украинцев прекратился

Страна-агрессор Россия хоть и объявила энергетическое перемирие, но уже готовится к новым атакам на Украину. Информацию мониторов о подготовке к массированным обстрелам в эфире Киев24 подтвердил политолог Александр Леонов.

По его словам, Россию перед нанесением очередных ударов по энергообъектам в Украине не останавливает даже то, что впереди еще одна встреча сторон в Абу-Даби для установления мира.

США должны высказать более четкую позицию

Леонов отметил, что сегодня Украина уже четко знает, что доверять словам РФ нельзя. И такой же должна быть позиция Соединенных Штатов Америки, которые заявляют, что заинтересованы в окончании войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

Какой сигнал послали США в теме переговоров с РФ — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам бывшего директора по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломата Мэтью Брайза, из Белого дома поступают сигналы о более "конструктивной" позиции Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля в отношении украинских территорий остаются неизменными.

По его словам, Путин продолжает настаивать на контроле над всем Донбассом, включая те около 20% территорий, которые в настоящее время не находятся под властью РФ. Это означает потерю стратегических "городов-крепостей", что критически важно для обороноспособности Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов.

Ранее сообщалось, что любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Накануне Дональд Трамп намекнул, что обещание России оставить в покое киевскую энергосистему является уступкой Украине, которая настаивала на "энергетическом прекращении огня" перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби.

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

