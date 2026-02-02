Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

Анна Косик
2 февраля 2026, 10:37
263
Оккупанты не чувствуют давления со стороны США, поэтому продолжают подготовку к террористическим атакам.
Трамп и Путин, ракета
Трамп имеет рычаги влияния на Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Что сказал Леонов:

  • Россия планирует возобновить удары по Украине
  • Украина не надеялась на прекращение атак со стороны РФ
  • США должны усилить давление на РФ, чтобы террор украинцев прекратился

Страна-агрессор Россия хоть и объявила энергетическое перемирие, но уже готовится к новым атакам на Украину. Информацию мониторов о подготовке к массированным обстрелам в эфире Киев24 подтвердил политолог Александр Леонов.

По его словам, Россию перед нанесением очередных ударов по энергообъектам в Украине не останавливает даже то, что впереди еще одна встреча сторон в Абу-Даби для установления мира.

видео дня

США должны высказать более четкую позицию

Леонов отметил, что сегодня Украина уже четко знает, что доверять словам РФ нельзя. И такой же должна быть позиция Соединенных Штатов Америки, которые заявляют, что заинтересованы в окончании войны.

"Давление на теневой танкерный флот очень эффективно. И Россия этого боится, потому что именно таким образом она получает деньги. И в переговорном треке не хватает главного, чтобы США не только подталкивали стороны, в первую очередь Россию, к переговорам, а говорили: "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", - подчеркнул политолог.

Какой сигнал послали США в теме переговоров с РФ — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам бывшего директора по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломата Мэтью Брайза, из Белого дома поступают сигналы о более "конструктивной" позиции Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что ключевые требования Кремля в отношении украинских территорий остаются неизменными.

По его словам, Путин продолжает настаивать на контроле над всем Донбассом, включая те около 20% территорий, которые в настоящее время не находятся под властью РФ. Это означает потерю стратегических "городов-крепостей", что критически важно для обороноспособности Украины.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов.

Ранее сообщалось, что любые уступки Украины по Донбассу в рамках мирного соглашения не прекратят войну, а лишь дадут России дополнительное время на подготовку более масштабного наступления.

Накануне Дональд Трамп намекнул, что обещание России оставить в покое киевскую энергосистему является уступкой Украине, которая настаивала на "энергетическом прекращении огня" перед следующим раундом переговоров в Абу-Даби.

Читайте также:

О персоне: Александр Леонов

Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".

Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".

Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины мирные переговоры атака дронов Ракетная атака на Украину Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Начались массовые отключения света: где введены ограничения

Начались массовые отключения света: где введены ограничения

12:34Энергетика
Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

11:44Энергетика
РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Последние новости

12:18

Как спасти продукты во время отключений света: секретный трюк от Клопотенко

12:00

Миф или реальная угроза: откуда взялся страх перед пятницей 13-го

11:52

Семья Степана Гиги ответила на нападки: "Важно сказать прямо"

11:45

В Украине ввели "белый список" Starlink: кому отключат терминалы

11:44

Энергетическое перемирие завершилось: в Минэнерго сообщили о новой волне атак

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
11:05

Покоряют сердца мгновенно: три самых притягательных знака зодиака

10:41

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Крысам - проблема, Тиграм - решение

10:37

РФ готовит новые удары по Украине: политолог объяснил, кто может остановить врага

10:30

Не семья, а биоматериал: Максакова раскрыла, зачем Путину дети от КабаевойВидео

Реклама
10:18

Jerry Heil и Кажанна поставили окончательную точку в скандале — что произошло

09:47

В Одессу идут сильные морозы и ветер: когда наконец потеплеет

09:42

Силы обороны осуществили контрнаступление: в ISW оценили ход боев на фронте

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:07

Самый удачный день месяца для каждого знака зодиака в феврале 2026

08:36

РФ захватила 245 кв. км в январе и продвинулась на Запорожье - DeepState

08:35

РФ массированно атаковала Черкассы и область: есть пострадавшие, вспыхнули пожары

08:15

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

08:10

Почему самое большое зло – это именно неудачник Путин, а не его свитамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:36

Европе нужен контакт с Кремлем: во Франции сделали громкое заявление

Реклама
07:03

Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

06:05

Как Уиткофф отрабатывает кремлёвское бабломнение

05:24

Бомбическая закуска за 3 минуты, которую можно приготовить без света - рецепт

04:30

Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

03:32

"Люди с квадратными глазами в магазине": чего ждать от цен на овощи

02:33

Сенсационное открытие астрономов: в космосе найдена вероятная замена Земли

01:43

Гороскоп на завтра 3 февраля: Тельцам - хорошие новости, Весам - перемены

01 февраля, воскресенье
23:29

Lida Lee приняла тяжелое решение в отношениях с Даниэлем Салемом

23:07

Россияне видели, что это не военные: новые детали удара по автобусу с шахтерамиФото

23:01

"Берёза, берёза, я рябина, не слышу вас": как россияне проживут без Starlinkмнение

22:22

Киев возвращается к временным графикам: когда ждать отключений электроэнергии

22:14

"Война убила ее": Андре Тан потерял близкого человека

22:08

Всего 1% в месяц: экономист назвал продукт, который порадует ценой в феврале

22:00

Человек не исчезает: ученые объяснили, что происходит с телом после смерти

21:46

Почему классическая "нация-государство" больше не работаетмнение

21:25

Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным

21:25

Три месяца без горячей воды: появился тревожный сценарий по срокам отключений

21:07

Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

20:45

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

20:05

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

Реклама
20:00

Никакая маска не поможет: правда о восстановлении волос

19:43

Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шагВидео

19:25

Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

18:57

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:48

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильноВидео

18:25

Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секундыВидео

18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять