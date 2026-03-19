Блеск без разводов за копейки: чем отмыть лобовое стекло авто до идеала

Мария Николишин
19 марта 2026, 14:02
Существует несколько средств, которые эффективно удаляют загрязнения и не повреждают стекло.
Как очистить лобовое стекло / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие средства не подходят для мытья лобового стекла
  • Как сделать лобовое стекло идеально чистым

Лобовое стекло автомобиля часто загрязняется. Иногда уже на следующий день после мойки на автомойке оно покрывается пылью и мелкими пятнами.

Главред решил разобраться, как правильно мыть лобовое стекло автомобиля.

Чем не стоит мыть лобовое стекло

В My Car Glass рассказывают, что сейчас можно найти множество лайфхаков по мытью лобового стекла, но не все они безопасны.

В частности, эксперты говорят, что стоит избегать домашних средств на основе соды или других абразивных ингредиентов, ведь они могут оставить мелкие повреждения на стекле.

Чем можно помыть лобовое стекло

Для мытья лобового стекла можно использовать раствор из уксуса и воды. Он эффективно удаляет загрязнения и не повреждает поверхность.

Для приготовления раствора нужно смешать два ингредиента в пропорции 1:1. Наносить его стоит после того, как лобовое стекло протерто от пыли сухой тряпкой из микрофибры.

Средство нужно наносить умеренно, без излишеств. Если на стекле есть загрязнения, то стоит оставить средство на минутку, чтобы оно лучше подействовало. В конце все нужно протереть сухой микрофиброй, чтобы избежать разводов.

Как удалить следы от насекомых на стекле

Эксперты Autozone говорят, что удалить следы от насекомых можно с помощью обычной перекиси водорода. Она действует как активное средство, вызывая пузырьки и облегчая очистку пятен. Для лучшего результата также можно воспользоваться губкой.

Как избежать запотевания стекол / Инфографика: Главред

Как очистить лобовое стекло до идеального состояния – видео:

Об источнике: Autozone

Autozone — ведущий розничный продавец и дистрибьютор автомобильных запчастей и аксессуаров в США. Компания ведет собственный блог, в котором делится советами, новинками и другой полезной информацией, которая может заинтересовать водителей.

