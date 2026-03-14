Значение одного дорожного знака изменится: что нужно знать водителям

Некоторые дорожные знаки в Европе могут иметь совершенно иное значение.

https://glavred.info/auto/znachenie-odnogo-dorozhnogo-znaka-izmenitsya-chto-nuzhno-znat-voditelyam-10749029.html Ссылка скопирована

Изменения в ПДД во Франции / коллаж: Главред, фото: pixabay, vodiy.ua

Вы узнаете:

Какие изменения в ПДД произошли во Франции

Какой дорожный знак изменится

Планируя поездку в Европу, водителям нужно знать все различия в дорожных знаках. В частности, некоторые из них могут показаться странными и совершенно незнакомыми, ведь в Украине их просто нет.

Главред решил разобраться, какой дорожный знак теперь имеет новое значение.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Что означает дорожный знак B9b

СМИ сообщают, что во Франции круглый знак B9b, который ранее означал "Велосипедам запрещено", теперь будет иметь более широкую сферу применения.

Так, он будет запрещать не только движение велосипедов, но и распространяться на моторизованные микротранспортные средства, такие как электросамокаты, моноколеса или ховерборды.

Все потому, что медленные, узкие транспортные средства особенно подвержены риску на автомагистралях, в туннелях или на участках с узкими полосами.

Где можно увидеть такой дорожный знак

Данный дорожный знак применяется во Франции везде, где полиция или специальные органы его установили. Это особенно актуально на:

многополосных дорогах подъезда и выезда с высокими ограничениями скорости;

въездах в туннели и участках мостов;

оживленных перекрестках с узкими полосами движения;

участках без физически разделенной велосипедной инфраструктуры.

Аналогичный дорожный знак в Украине

Согласно ПДД, в Украине есть дорожный знак 3.8 "Движение на велосипедах запрещено". Зона действия знака — от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

В то же время действие знака не распространяется на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в обозначенной зоне.

Дорожный знак 3.8 / фото: vodiy.ua

Об источнике: Правила дорожного движения (ПДД) Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) — перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред