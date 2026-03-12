Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

При решении этой задачи из ПДД ошибаются 67% водителей.

https://glavred.info/auto/lish-edinicy-skazhut-kuda-mozhet-ehat-voditel-kovarnyy-test-po-pdd-10748270.html Ссылка скопирована

Сложный тест по ПДД / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Куда может ехать водитель белого автомобиля

Что означают дорожные знаки на изображении

Большинство людей считает, что тесты по ПДД нужны только тем, кто хочет получить водительское удостоверение. Однако даже опытным водителям иногда нужно улучшать свои знания. Это можно делать с помощью таких заданий, которые развивают критическое мышление и внимательность.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. В нем нужно рассмотреть изображение и ответить: в каком направлении разрешается проехать водителю белого автомобиля во вторник.

видео дня

Куда может ехать водитель / фото: скриншот из видео

Варианты ответа:

Только прямо. Прямо и в обратном направлении. Направо и налево. Только в обратном направлении. Прямо, направо и налево. Все направления разрешены.

Куда сможет проехать водитель – объяснение задачи

Итак, на изображении можно увидеть перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. Водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Чтобы определить разрешенные и запрещенные направления, нужно ориентироваться на дорожные знаки.

Дорожный знак, который находится сверху – это знак 3.1 "Движение запрещено". Но в этом случае направление действия знака определяет табличка под ним – знак 7.3.3 "Направление действия". То есть вместе эти два знака означают, что запрещается движение вправо и влево, а следовательно, проехать прямо и на разворот разрешается в любом случае.

Знак 3.1 / фото: vodiy.ua

Знак 7.3.3 / фото: vodiy.ua

Однако здесь есть еще один знак, который относится к группе табличек к дорожным знакам. Это табличка 7.4.1 "Время действия". Ее применяют, чтобы указать, что знак действует в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Табличка 7.4.1 / фото: vodiy.ua

Итак, все эти три знака вместе означают следующее: запрещается движение вправо и влево в выходные и праздничные дни. Но в задании указано, что действие происходит во вторник, а значит, запрет движения автоматически исчезает.

Водителю можно проехать в любом направлении из предложенных, а значит, правильный вариант ответа – 6.

Задание по ПДД для опытных водителей - видео:

Читайте также:

Об источнике: YouTube канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред