Минус ПВО и тысячи снарядов: ВСУ ударили по важным объектам армии РФ

Силы обороны ударили по пусковой установке С-300В и складам боеприпасов на оккупированных территориях.

https://glavred.info/war/minus-pvo-i-tysyachi-snaryadov-vsu-udarili-po-vazhnym-obektam-armii-rf-10748276.html Ссылка скопирована

ВСУ атаковали пусковую установку С-300В и военные склады РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Кратко:

Генштаб ВСУ сообщил об успешных ударах по врагу

Поражена пусковая установка ЗРК С-300В, РЛС С-300 и склады боеприпасов

Подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях. В результате удара были поражены средства противовоздушной обороны, склады боеприпасов и объекты военной логистики противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, в ночь на 12 марта была поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В в районе села Боровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. Также украинские силы ударили по командно-наблюдательному пункту российских подразделений возле Васильевки в Запорожская область.

видео дня

Кроме того, украинские военные били по объектам военной логистики и обеспечения оккупантов.

В частности, поражен состав материально-технических средств и склад боеприпасов в районе Дубовского (ВОТ Луганской области), ремонтное подразделение из состава артиллерийской бригады в районе Акимовки (ВОТ Запорожской области), а также эшелон с горюче-смазочными материалами в районе Довжанска (ВОТ Луганской области).

Также по результатам боевой работы Сил обороны Украины 11 марта поражена радиолокационная станция из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Севастополя (ВОТ АР Крым).

Кроме того, подтверждено, что в результате поражения полевого артиллерийского состава в районе Широкой Балки (ВОТ Донецкой обл.) 11 марта уничтожено более 6000 боеприпасов разных номенклатур.

В Генштабе отметили, что системное поражение средств ПВО, логистики, складов боеприпасов и пунктов управления существенно снижает возможности российских войск по ведению боевых действий. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Удары ВСУ по военным объектам РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 марта в ряде городов России, а также во временно оккупированном Мариуполе прогремели взрывы и вспыхнули пожары. Местные жители жаловались на атаку дронов и работу ПВО. В Тольятти Самарской области РФ, вероятно, был атакован ПАО КуйбышевАзот. Это предприятие входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. В Мариуполе был поражен "склад боеприпасов в районе аэродрома.

В ночь на 5 марта над Саратовом и Энгельсом, где расположен аэродром стратегической авиации, прогремела серия взрывов на фоне атаки дронов. Вспыхнули пожары.

В ночь на 4 марта подразделения СОУ нанесли удар по складу хранения боеприпасов вблизи Нижней Крынки, материально-технических средств недалеко от Чистяково на временно оккупированной Донецкой области и наземный ретранслятор пункта управления ударными БПЛА типа Гербера в районе Черноморского, что во временно оккупированном украинском Крыму.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред