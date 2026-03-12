Укр
Можно ли есть потемневший авокадо: эксперты дали неожиданный ответ

Инна Ковенько
12 марта 2026, 02:41
Коричневые пятна на авокадо не всегда означают, что фрукт больше не пригоден к употреблению.

Вы узнаете:

  • Почему авокадо чернеет
  • Можно ли есть перезрелое авокадо
  • Как сохранить авокадо, чтобы оно не темнело

Авокадо считается полезным продуктом, но его внешний вид после нарезки часто настораживает. Эксперты отмечают, что потемнение мякоти не всегда является сигналом опасности, однако существуют четкие признаки, которые помогут отличить естественные изменения от порчи.

Почему авокадо темнеет

Сертифицированный специалист по пищевым продуктам Джессика Гэвин объясняет, что потемнение вызывает естественная химическая реакция. В мякоти содержится фермент полифенолоксидаза, который при контакте с кислородом запускает процесс ферментативного потемнения. В результате образуется пигмент меланин, который постепенно меняет зеленый цвет на коричневый. Такой процесс характерен и для других продуктов - яблок, бананов, картофеля.

Безопасно ли есть потемневшее авокадо

По словам эксперта, коричневые пятна или полосы на авокадо не означают, что оно испорчено. Это лишь следствие контакта с воздухом или небольших повреждений. На вкус фрукт может стать немного горьковатым, но его питательная ценность сохраняется. Мононенасыщенные жиры, клетчатка, калий и витамины E, K и B6 остаются даже на ранних стадиях потемнения.

Когда авокадо следует выбросить

Эксперт по безопасности и качеству пищевых продуктов Герминех Галстиан отмечает, что нужно отличать естественное потемнение от порчи. Если мякоть становится очень темно-коричневой, серой или черного цвета, это уже признак испорченного продукта. Простой способ проверки — соскоблить небольшую часть коричневой поверхности. Если под ней зеленая мякоть, то речь идет только об окислении.

Важными признаками являются также текстура и запах. Свежий авокадо должен быть кремовым и немного плотным. Если он слизкий, водянистый или слишком мягкий - продукт лучше не употреблять. Аромат должен быть легким, ореховым. Кислый или прогорклый запах свидетельствует о порче.

Как замедлить потемнение

Галстиан советует оставлять косточку после разрезания, ведь она уменьшает площадь контакта с кислородом. Еще один эффективный способ — сбрызнуть мякоть соком лимона или лайма: кислота замедляет реакцию окисления.

Авокадо следует хранить срезом вниз в контейнере или плотно завернутым в пищевую пленку или фольгу. Джессика Гэвин рекомендует также смазать срез небольшим количеством оливкового масла и положить фрукт срезом вниз на тарелку, слегка смазанную маслом. Это создает барьер между мякотью и воздухом. Лучше всего хранить авокадо в холодильнике, ведь низкая температура значительно замедляет процессы потемнения.

Смотрите видео о том, как правильно хранить авокадо, чтобы оно не темнело:

@dianagologovets Чи знали ви, що авокадо краще зберігати у воді, тоді воно не буде темніти і сохнути ? Я дізналась нещодавно і ділюсь з вами, зберігайте ?? #авокадо#якзберігатипродукти#продукти#лайфхакидлядому#лайфхаки#ідеїдлядому#gologovets_відео#діммрії#інтерєркухні#кухня♬ оригінальний звук - Diana_gologovets

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей – первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

