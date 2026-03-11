"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

Евгений Клопотенко знает, как обращаться с маленькими детьми.

Евгений Клопотенко хочет стать отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Евгений Клопотенко рассказал о личной жизни

Ресторатор готовится к свадьбе

Украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко заговорил о личной жизни о планах на будущее с невестой Екатериной Воскресенской.

Как рассказал Евгений в интервью Маричке Падалко, он с Екатериной готовятся к свадьбе и рождению ребенка.

"Мы уже обсуждали детей, поэтому анализы уже пошли сдавать. У Екатерины там сейчас тяжелый процесс, а я уже записался и иду проверяться через неделю", — сказал ресторатор.

Евгений Клопотенко с возлюбленной / фото: instagram.com, Евгений Клопотенко

Также Клопотенко признался, что имеет опыт обращения с младенцами с раннего подросткового возраста.

"Моя родная сестра родила в восемнадцать, а мне тогда было всего двенадцать лет. Поэтому я прекрасно знаю, как правильно греть молоко и менять памперсы, ведь у сестры двое детей", – добавил Евгений.

Евгений Клопотенко / Инфографика: Главред

О персоне: Евгений Клопотенко Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

