"Греть молоко и менять памперсы": Клопотенко готовится стать отцом впервые

Украинский известный ресторатор Евгений Клопотенко заговорил о личной жизни о планах на будущее с невестой Екатериной Воскресенской.
Как рассказал Евгений в интервью Маричке Падалко, он с Екатериной готовятся к свадьбе и рождению ребенка.
"Мы уже обсуждали детей, поэтому анализы уже пошли сдавать. У Екатерины там сейчас тяжелый процесс, а я уже записался и иду проверяться через неделю", — сказал ресторатор.
Также Клопотенко признался, что имеет опыт обращения с младенцами с раннего подросткового возраста.
"Моя родная сестра родила в восемнадцать, а мне тогда было всего двенадцать лет. Поэтому я прекрасно знаю, как правильно греть молоко и менять памперсы, ведь у сестры двое детей", – добавил Евгений.
О персоне: Евгений Клопотенко
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
