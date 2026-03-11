Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

Марина Иваненко
11 марта 2026, 20:24обновлено 11 марта, 21:01
Уникальный дольмен в Малаге позволяет ученым узнать о жизни древних сообществ, их захоронениях и торговых связях с помощью ракушек и янтаря.
Гробница в Малаге
Гробница в Малаге / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • В Испании археологи нашли гигантский дольмен
  • Внутри гробницы обнаружены артефакты
  • Дольмен поможет понять погребальные практики и жизнь древних сообществ

Археологи в Испании наткнулись на необычную находку — гигантский каменный дольмен, который чудом сохранился в первозданном состоянии. Гробница длиной 13 метров оказалась заполненной артефактами, которые раскрывают тайны жизни и смерти в третьем тысячелетии до нашей эры.

Раскопки в муниципалитете Теба (провинция Малага) открыли миру мегалитическое сооружение с вертикальными плитами, высота которых превышает два метра. Ученые уже называют это открытие одним из важнейших для понимания доисторического периода Андалусии.

видео дня

Монументальность и сложность конструкции

Эта гробница - не просто камера для захоронения, а сложная архитектурная система. Ее перекрыли массивными горизонтальными плитами, поверх которых когда-то возвышался курган.

Мы могли бы говорить об одном из самых монументальных и полных дольменов во всей Андалусии, - как сообщает Popular Mechanics -

заявил профессор Университета Кадиса Serafín Becerra.

Содиректор проекта Эдуардо Виджанде подчеркнул, что главная ценность объекта — в его целостности.

Настоящий потенциал этого сооружения заключается в его исключительном состоянии сохранности, что позволяет нам получить детальное понимание образа жизни и убеждений этих сообществ.

Экзотические дары и "престижные" предметы

Внутри комплекса обнаружено несколько комнат (оссуариев), где хранились кости умерших и пожертвования. Среди находок — предметы из слоновой кости, янтаря и морских ракушек.

Наличие морских ракушек во внутреннем регионе Испании свидетельствует о развитых торговых связях древних сообществ.

Присутствие ракушек во внутреннем регионе отражает важность моря как элемента престижа и существования сетей дальнего обмена, — пояснил профессор Juan Jesús Cantillo.

Мировое значение дольменов

Эта находка дополняет карту самых известных мегалитов Европы, таких как "испанский Стоунхендж" или Артуровский камень в Англии. Дольмен в Малаге уникален тем, что функционировал как коллективное кладбище для элиты местных сообществ на протяжении нескольких поколений.

Ранее Главред рассказывал о том, что на пляж в Калифорнии вынесло редкую глубоководную рыбу - "рыбу Судного дня".

Также сообщалось о появлении американской норки на Волыни- инвазивного хищника, который может вытеснять местные виды и нарушать экосистему.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Popular Mechanics

Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомит нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:38Энергетика
Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

20:46Украина
Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

19:01Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Последние новости

21:38

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:22

"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

21:19

Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

21:01

Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

21:01

Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещеноВидео

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
20:46

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

20:24

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

20:15

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

20:04

Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

Реклама
19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

19:38

Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

19:20

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССРВидео

19:18

На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

19:10

Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФмнение

19:08

Как ведет себя влюбленный мужчина: 10 точных сигналов, которые трудно скрыть

19:01

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

18:56

Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых оконВидео

18:47

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

18:23

Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

18:14

Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

Реклама
18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

18:10

СССР и рыбный день: что скрывало государство и почему все ненавидели четверг

17:56

Надежная защита авто от грязи: водителям сказали, что нужно сделать уже сейчасВидео

17:52

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:51

Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

17:46

Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

17:43

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

17:40

Выражения "сарафанное радио" нет в украинском языке: какие есть соответствия

17:34

Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогераВидео

17:34

Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку: у хаски нашли волчьи гены

17:16

Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

16:50

Зачем нужны надрезы на палочках для суши: ответ удивит многихВидео

16:47

Россия ударила КАБами по многоэтажке в Запорожье, есть раненые - что известноФото

16:42

Изменит ход войны: известна тайная цель массированного удара по Брянску, что уничтожилиВидео

16:41

Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит

16:34

Житомирскую область прогреет почти до +20°C: когда ожидать рекордное тепло

16:31

Украина готова к компромиссам с РФ, но не по вопросам суверенитета - Стефанчук

16:22

Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

16:17

"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

16:14

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

Реклама
16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

15:59

Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

15:47

Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

15:25

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

15:22

Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

15:20

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:08

"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

14:57

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

14:57

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять