Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

О чем вы узнаете:
- В Испании археологи нашли гигантский дольмен
- Внутри гробницы обнаружены артефакты
- Дольмен поможет понять погребальные практики и жизнь древних сообществ
Археологи в Испании наткнулись на необычную находку — гигантский каменный дольмен, который чудом сохранился в первозданном состоянии. Гробница длиной 13 метров оказалась заполненной артефактами, которые раскрывают тайны жизни и смерти в третьем тысячелетии до нашей эры.
Раскопки в муниципалитете Теба (провинция Малага) открыли миру мегалитическое сооружение с вертикальными плитами, высота которых превышает два метра. Ученые уже называют это открытие одним из важнейших для понимания доисторического периода Андалусии.
Монументальность и сложность конструкции
Эта гробница - не просто камера для захоронения, а сложная архитектурная система. Ее перекрыли массивными горизонтальными плитами, поверх которых когда-то возвышался курган.
Мы могли бы говорить об одном из самых монументальных и полных дольменов во всей Андалусии, - как сообщает Popular Mechanics -
заявил профессор Университета Кадиса Serafín Becerra.
Содиректор проекта Эдуардо Виджанде подчеркнул, что главная ценность объекта — в его целостности.
Настоящий потенциал этого сооружения заключается в его исключительном состоянии сохранности, что позволяет нам получить детальное понимание образа жизни и убеждений этих сообществ.
Экзотические дары и "престижные" предметы
Внутри комплекса обнаружено несколько комнат (оссуариев), где хранились кости умерших и пожертвования. Среди находок — предметы из слоновой кости, янтаря и морских ракушек.
Наличие морских ракушек во внутреннем регионе Испании свидетельствует о развитых торговых связях древних сообществ.
Присутствие ракушек во внутреннем регионе отражает важность моря как элемента престижа и существования сетей дальнего обмена, — пояснил профессор Juan Jesús Cantillo.
Мировое значение дольменов
Эта находка дополняет карту самых известных мегалитов Европы, таких как "испанский Стоунхендж" или Артуровский камень в Англии. Дольмен в Малаге уникален тем, что функционировал как коллективное кладбище для элиты местных сообществ на протяжении нескольких поколений.
Ранее Главред рассказывал о том, что на пляж в Калифорнии вынесло редкую глубоководную рыбу - "рыбу Судного дня".
Также сообщалось о появлении американской норки на Волыни- инвазивного хищника, который может вытеснять местные виды и нарушать экосистему.
Вас может заинтересовать:
- Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз
- Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти
Об источнике: Popular Mechanics
Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомит нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред