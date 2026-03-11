Уникальный дольмен в Малаге позволяет ученым узнать о жизни древних сообществ, их захоронениях и торговых связях с помощью ракушек и янтаря.

Гробница в Малаге / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

В Испании археологи нашли гигантский дольмен

Внутри гробницы обнаружены артефакты

Дольмен поможет понять погребальные практики и жизнь древних сообществ

Археологи в Испании наткнулись на необычную находку — гигантский каменный дольмен, который чудом сохранился в первозданном состоянии. Гробница длиной 13 метров оказалась заполненной артефактами, которые раскрывают тайны жизни и смерти в третьем тысячелетии до нашей эры.

Раскопки в муниципалитете Теба (провинция Малага) открыли миру мегалитическое сооружение с вертикальными плитами, высота которых превышает два метра. Ученые уже называют это открытие одним из важнейших для понимания доисторического периода Андалусии.

Монументальность и сложность конструкции

Эта гробница - не просто камера для захоронения, а сложная архитектурная система. Ее перекрыли массивными горизонтальными плитами, поверх которых когда-то возвышался курган.

Мы могли бы говорить об одном из самых монументальных и полных дольменов во всей Андалусии, - как сообщает Popular Mechanics - заявил профессор Университета Кадиса Serafín Becerra.

Содиректор проекта Эдуардо Виджанде подчеркнул, что главная ценность объекта — в его целостности.

Настоящий потенциал этого сооружения заключается в его исключительном состоянии сохранности, что позволяет нам получить детальное понимание образа жизни и убеждений этих сообществ.

Экзотические дары и "престижные" предметы

Внутри комплекса обнаружено несколько комнат (оссуариев), где хранились кости умерших и пожертвования. Среди находок — предметы из слоновой кости, янтаря и морских ракушек.

Наличие морских ракушек во внутреннем регионе Испании свидетельствует о развитых торговых связях древних сообществ.

Присутствие ракушек во внутреннем регионе отражает важность моря как элемента престижа и существования сетей дальнего обмена, — пояснил профессор Juan Jesús Cantillo.

Мировое значение дольменов

Эта находка дополняет карту самых известных мегалитов Европы, таких как "испанский Стоунхендж" или Артуровский камень в Англии. Дольмен в Малаге уникален тем, что функционировал как коллективное кладбище для элиты местных сообществ на протяжении нескольких поколений.

Об источнике: Popular Mechanics Ресурс является авторитетным источником информации о том, как устроен мир. Он знакомит нашу аудиторию с последними новостями об инновациях и изобретениях в автомобильной, бытовой, научной, технологической и туристической сферах.

