Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

НБУ начал проверку после того, как соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал в соцсетях фото клиентки во время видеоверификации.

https://glavred.info/ukraine/skandal-z-monobank-otrimav-nespodivane-prodovzhennya-shcho-kazhut-v-nbu-10748102.html Ссылка скопирована

В НБУ отреагировали на действия Олега Гороховского / Коллаж: Главред, фото: Олег Гороховский/Instagram, Олег Гороховский/Treads

О чем идет речь в материале:

НБУ требует объяснений от соучредителя Monobank

К банку могут быть применены "меры воздействия"

Национальный банк Украины обратился за объяснениями по поводу публикации соучредителя Monobank Олега Гороховского, в которой он обнародовал фотографию клиентки банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос"Экономической правды".

Ранее Гороховский опубликовал в соцсетях фото девушки, которая проходила верификацию банка из-за границы. Он пошутил, что она не прошла проверку из-за немытой головы, намекнув на якобы российский флаг на фоне. Однако пользователи заметили, что на фото за спиной девушки может быть флаг Словении, который визуально похож на российский.

видео дня

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", – отметили в Нацбанке.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

В НБУ подчеркнули, что оценку действиям Гороховского смогут дать только после получения объяснений от банка и проверки всех фактов, поскольку имеющаяся информация является банковской тайной.

Регулятор добавил, что в случае выявления нарушений законодательства или нормативных актов Нацбанка, к банку могут быть применены предусмотренные законом меры воздействия, в частности согласно постановлению №346.

Что этому предшествовало

Как писал Главред, 9 марта Гороховский опубликовал фото девушки, которая проходила верификацию в Monobank. В начале лицо клиентки затуманено. После волны критики он заявил, что на фото изображен российский флаг.

"У сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных... Любите Россию – обходите нас десятой дорогой", - сказал он.

Клиентка банка, Карина Кольб, объяснила, что флаг на фото – словенский, а сама она находилась в квартире подруги из Словении. Она отметила, что не обратила внимания на декор на стене, потому что видеоверификация началась внезапно.

Карина резко отреагировала на публикацию своего фото, подчеркнув, что Гороховский, не разобравшись в ситуации, выставил ее на всеобщее обозрение. Она добавила, что вся ее семья воюет за Украину, и что она родилась в Украине и любит ее.

Военный и общественный деятель Сергей Гнездилов пообщался с обеими сторонами и подтвердил, что в соцсетях девушки или ее семьи не обнаружено никаких пророссийских проявлений. Карина сообщила, что уехала из Харькова в Словению как беженка и сейчас живет в Германии, а фото было сделано в квартире подруги.

Monobank - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, известная украинская блогерша Ксюша Манекен ранее жаловалась, что стала жертвой мошенников и потеряла более шести миллионов гривен. По ее словам, эти средства были похищены с ее ФЛП-счета в Monobank.

До этого в Monobank сообщили о новом предложении для бизнеса — компаниям предлагают возвращать 1% от всех выплат работникам, включая заработную плату, больничные и стипендии. Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

Ранее Monobank также проводил масштабную акцию, посвященную достижению отметки в 10 миллионов клиентов. По словам Гороховского, после этого пользователям предложили принять участие в игре в приложении — искать "лимоны", спрятанные в разных его разделах.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред