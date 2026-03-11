Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

Юрий Берендий
11 марта 2026, 20:15обновлено 11 марта, 21:17
НБУ начал проверку после того, как соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал в соцсетях фото клиентки во время видеоверификации.
Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ
В НБУ отреагировали на действия Олега Гороховского / Коллаж: Главред, фото: Олег Гороховский/Instagram, Олег Гороховский/Treads

О чем идет речь в материале:

  • НБУ требует объяснений от соучредителя Monobank
  • К банку могут быть применены "меры воздействия"

Национальный банк Украины обратился за объяснениями по поводу публикации соучредителя Monobank Олега Гороховского, в которой он обнародовал фотографию клиентки банка и обвинил ее в пророссийских взглядах. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос"Экономической правды".

Ранее Гороховский опубликовал в соцсетях фото девушки, которая проходила верификацию банка из-за границы. Он пошутил, что она не прошла проверку из-за немытой головы, намекнув на якобы российский флаг на фоне. Однако пользователи заметили, что на фото за спиной девушки может быть флаг Словении, который визуально похож на российский.

видео дня

"Национальный банк в рамках осуществления функции защиты прав потребителей и надзора анализирует обстоятельства этой ситуации и направил в банк запрос о предоставлении объяснений относительно обстоятельств распространения информации, которая могла быть получена во время проведения процедур идентификации или верификации клиента и может составлять банковскую тайну", – отметили в Нацбанке.

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

В НБУ подчеркнули, что оценку действиям Гороховского смогут дать только после получения объяснений от банка и проверки всех фактов, поскольку имеющаяся информация является банковской тайной.

Регулятор добавил, что в случае выявления нарушений законодательства или нормативных актов Нацбанка, к банку могут быть применены предусмотренные законом меры воздействия, в частности согласно постановлению №346.

Что этому предшествовало

Как писал Главред, 9 марта Гороховский опубликовал фото девушки, которая проходила верификацию в Monobank. В начале лицо клиентки затуманено. После волны критики он заявил, что на фото изображен российский флаг.

"У сторонников российского мира в Украине не будет никакой защиты персональных данных... Любите Россию – обходите нас десятой дорогой", - сказал он.

Клиентка банка, Карина Кольб, объяснила, что флаг на фото – словенский, а сама она находилась в квартире подруги из Словении. Она отметила, что не обратила внимания на декор на стене, потому что видеоверификация началась внезапно.

Карина резко отреагировала на публикацию своего фото, подчеркнув, что Гороховский, не разобравшись в ситуации, выставил ее на всеобщее обозрение. Она добавила, что вся ее семья воюет за Украину, и что она родилась в Украине и любит ее.

Военный и общественный деятель Сергей Гнездилов пообщался с обеими сторонами и подтвердил, что в соцсетях девушки или ее семьи не обнаружено никаких пророссийских проявлений. Карина сообщила, что уехала из Харькова в Словению как беженка и сейчас живет в Германии, а фото было сделано в квартире подруги.

Monobank - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, известная украинская блогерша Ксюша Манекен ранее жаловалась, что стала жертвой мошенников и потеряла более шести миллионов гривен. По ее словам, эти средства были похищены с ее ФЛП-счета в Monobank.

До этого в Monobank сообщили о новом предложении для бизнеса — компаниям предлагают возвращать 1% от всех выплат работникам, включая заработную плату, больничные и стипендии. Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

Ранее Monobank также проводил масштабную акцию, посвященную достижению отметки в 10 миллионов клиентов. По словам Гороховского, после этого пользователям предложили принять участие в игре в приложении — искать "лимоны", спрятанные в разных его разделах.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

банковская карта новости Украины Монобанк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:38Энергетика
Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

20:46Украина
Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

19:01Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Последние новости

21:38

Отключений почти не будет: график отключения света на 12 марта в Сумах

21:22

"Хюррем" Мерьем Узерли и "Сулейман" Халит Эргенч снова сыграют вместе

21:19

Ученые заглянули под одно из древнейших деревьев на Земле: что их удивило

21:01

Сложная математическая головоломка со спичками: только гении найдут решение

21:01

Как удобрять огород золой без ошибок: что можно, а что категорически запрещеноВидео

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
20:46

Дроны РФ уничтожили райотдел полиции: более 20 полицейских ранены - детали

20:24

Археологи нашли уникальную гробницу с сокровищами - что там было

20:15

Громкий скандал с Monobank получил неожиданное продолжение - что говорят в НБУ

20:04

Плохая новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции

Реклама
19:53

"Не сможет жить этой жизнью": Monokate раскрыла секрет своего молчания о личном

19:38

Придет почти летнее тепло: синоптики прогнозируют скачок температуры в Тернополе

19:20

Почему история Украины из шведских архивов пугала Москву: что скрывали в СССРВидео

19:18

На пляж в Калифорнии вынесло "рыбу Судного дня": что это за существо

19:10

Коваленко о "754 дронах Украины": что на самом деле стоит за заявлениями Минобороны РФмнение

19:08

Как ведет себя влюбленный мужчина: 10 точных сигналов, которые трудно скрыть

19:01

Будет настоящая жара: где резко потеплеет до +18

18:56

Пыли не будет даже в щелях: секрет идеально чистых пластиковых оконВидео

18:47

Планировали с 2014 года": комбат назвал реальные цели "СВО", что задумал Кремль

18:23

Пол килограмма ковтунов: в США спасли собаку с "панцирем" из шерсти

18:14

Остров королевы выставили на продажу: покупателя ждет сюрприз

Реклама
18:11

Три знака зодиака будут скоро грести деньги лопатой - кто они

18:10

СССР и рыбный день: что скрывало государство и почему все ненавидели четверг

17:56

Надежная защита авто от грязи: водителям сказали, что нужно сделать уже сейчасВидео

17:52

"Фантазировать можно о 200 грн/л": что будет с ценами на топливо в Украине

17:51

Быстрый рост петрушки — простой способ посева с домашним гелем

17:46

Еще один шанс: Украина выбилась из "минусов" в рейтинге букмекеров на Евровидение-2026

17:43

С флагом России, но без украинского: на Паралимпиаде разгорелся громкий скандал

17:40

Выражения "сарафанное радио" нет в украинском языке: какие есть соответствия

17:34

Как исправить ошибку в макияже: простой лайфхак от бьюти-блогераВидео

17:34

Результат ДНК-теста собаки удивил хозяйку: у хаски нашли волчьи гены

17:16

Состояние более $7 млрд: названо имя самой богатой знаменитости в мире

16:50

Зачем нужны надрезы на палочках для суши: ответ удивит многихВидео

16:47

Россия ударила КАБами по многоэтажке в Запорожье, есть раненые - что известноФото

16:42

Изменит ход войны: известна тайная цель массированного удара по Брянску, что уничтожилиВидео

16:41

Аномально теплая погода идет на Ровенскую область: когда температура резко подскочит

16:34

Житомирскую область прогреет почти до +20°C: когда ожидать рекордное тепло

16:31

Украина готова к компромиссам с РФ, но не по вопросам суверенитета - Стефанчук

16:22

Батарейки в игрушках стали причиной огромного штрафа: мать расплакалась

16:17

"Неудобная и безумная": Денисенко поразила "голыми" образами с возлюбленным

16:14

Пятница 13 марта: стоит ли бояться этой даты и какие приметы с ней связаны

Реклама
16:10

Доллар взлетел до исторического максимума, а евро обвалился: курс валют на 12 марта

16:08

Почему не плодоносит лимон Майера: основные секреты ухода

15:59

Дом посреди реки: где находится самый маленький заселенный клочок суши на планете

15:47

Цены скоро пойдут вверх: украинцам назвали сроки подорожания продуктов

15:25

Мужчину с синей кожей срочно увезли в больницу: причина удивила врачей

15:22

Почему 12 марта нельзя долго лежать в постели: какой церковный праздник

15:20

Десятки раненых: РФ ударила прямо по автобусу в Херсоне

15:08

"Могу не отвечать": Елена Тополя сорвалась после вопроса о бывшем муже

14:57

Какие люди идут рука об руку с удачей: рейтинг самых счастливых месяцев рождения

14:57

Сначала самоубийство, теперь волосы: что вытворила российская певица

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять