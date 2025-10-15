Украинская блогерша потеряла более 6 миллионов гривен: стала известна новая схема мошенников

С ФЛП-счета Ксюши Манекен мошенники сняли средства, представляясь менеджерами банка.

Мошенники похитили со счета Ксюши Манекен более шести миллионов гривен / Колаж: Главред, фото: скриншот

Очень известная украинская блогерша Ксюша Манекен стала жертвой мошенников. Она потеряла более шести миллионов гривен, которые мошенники украли с ее ФОП-счета в Monobank. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Она рассказывает, что лично обратилась якобы к менеджеру банка через чат-бот в Telegram, который нашла в интернете. К чату, как и по обычной процедуре, подключился оператор. Женщина не знала, что это был подставной чат и она общалась с мошенником.

"Со мной связался "менеджер", я описала свой вопрос, менеджер сказал, что вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявку, но видит какую-то ошибку в приложении и его надо перезагрузить, и для этого надо создать заявку. Сейчас вам надежное push-сообщение, вы нажмете "согласна", и мы его потом перезагрузим", - рассказала блогерша. видео дня

После того, как блогерша нажала "согласна", мошенник сказал, что она может удалять приложение, а потом "работники банка" якобы переустановят его. Она так и сделала, приложение удалила. В этот момент со счета ее магазина одежды начали переводить средства на другие ФОПы в Украине. Это она заметила не сразу. С ее счета исчезли 6 миллионов 200 тысяч гривен.

Ксюша Манекен заявляет, что возмущена банком, у которого не возникло подозрений относительно этих переводов.

Реакция Monobank

Соучредитель Monobank Олег Гороховский прокомментировал инцидент, который произошел с блогером. Он отметил, что ни один банк не мог бы спасти средства в такой ситуации.

"Клиент нашла в телеграмме фейковую учетную запись Монобанка, передала доступ к своему счету ФЛП и по совету злоумышленников удалила приложение Моно. Наша система анализа не посчитала те платежи, которые сделал ФЛП подозрительными, поскольку это достаточно типичная бизнес-активность для предпринимателей, которые ведут активный бизнес. Поскольку приложение было удалено, клиент не получал уведомления о списании средств со счета", - прокомментировал Гороховский.

В то же время он добавил, что воспринимает это как свое поражение, ведь люди потеряли деньги.

"Почти после каждого кейса делаем выводы и совершенствуем систему. Здесь есть тонкая грань, конечно. Нам очень хочется, чтобы пользоваться банком было удобно, и мы не мешали клиентам. И поэтому любая система фрод-мониторинга имеет целевую функцию находить подозрительные транзакции, в которых достаточно высокая доля реального фрода. Иначе любую транзакцию можно считать подозрительной. На это направление у нас выделены очень большие ресурсы, и мы тратим на это много усилий", - добавил он.

Как не стать жертвой мошенников

Гороховский напомнил правила финансовой гигиены и рассказал, как не стать жертвой мошенников:

никому не передавать никакие пароли, номера карт;

не соглашаться на входы в ваш аккаунт с других устройств, если это делаете не вы, какой бы убедительной ни была причина;

обращаться в поддержку только через кнопку в приложении или в тот чат, с поддержкой в которой ранее писали;

настроить динамический СѴѴ-код для платежей в интернете.

"В этом кейсе с Оксаной мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть деньги с получателей. И окажем максимальную помощь правоохранительным органам в поиске преступников. Мы спасаем ежемесячно десятки миллионов гривен наших клиентов, даже когда клиенты ведут себя опрометчиво, но, к сожалению, спасти всех особенно в тех случаях, когда клиент делает все сам под влиянием социальной инженерии мы пока не можем", - подытожил Гороховский.

