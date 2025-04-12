Мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения: как не стать жертвой

"Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве.

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Мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ukrposhta

Кратко:

Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка

Почтовый оператор никому не пишет с незнакомых номеров

В Сети начала действовать новая мошенническая схема. От имени "Укрпочты" пользователям приходят сообщения о необходимости обновить адресную информацию. Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрпочты" и Центра противодействия дезинформации.

В частности, пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.

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"Если вдруг вы получите подобное - не нажимайте и не переходите. Мы уже разбираемся, ищем преступников, но просим и вас заботиться об информационной безопасности. Единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua", - говорится в сообщении почтового оператора.

"Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров.

Кроме того, ЦПД призывает ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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