Мошенники от имени "Укрпочты" рассылают сообщения: как не стать жертвой

Кратко:
- Пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка
- Почтовый оператор никому не пишет с незнакомых номеров
В Сети начала действовать новая мошенническая схема. От имени "Укрпочты" пользователям приходят сообщения о необходимости обновить адресную информацию. Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрпочты" и Центра противодействия дезинформации.
В частности, пользователям приходит сообщение, что якобы им пришла посылка, но ее не удалось доставить, и для этого нужно обновить адресную информацию, перейдя по ссылке.
"Если вдруг вы получите подобное - не нажимайте и не переходите. Мы уже разбираемся, ищем преступников, но просим и вас заботиться об информационной безопасности. Единственный официальный сайт "Укрпочты" - ukrposhta.ua", - говорится в сообщении почтового оператора.
"Укрпочта" отмечает, что любые дополнительные тире, запятые, точки, лишние буквы говорят о мошенничестве. Кроме этого, оператор никому не пишет с незнакомых номеров.
Кроме того, ЦПД призывает ни в коем случае не переходить по подобным ссылкам и не вводить свои данные, ведь мошенники таким образом могут получить доступ к личным данным.
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Что такое "Укрпочта"?
Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.
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