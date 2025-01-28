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"Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

Виталий Кирсанов
28 января 2025, 16:24
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По словам главы правительства, также "этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих трех-четырех лет".
Укрпочта
"Укрпошта" запустит работу почтового банка / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • "Укрпошта" имеет свои отделения во всех уголках страны
  • Программа "Зимова єПідтримка" демонстрирует высокую эффективность
  • "Укрпошта банк" будет работать на основе ограниченной банковской лицензии

Во вторник, 28 января, на заседании Кабинета Министров Украины приняли решение, предшествующее созданию в стране почтового банка. Об этом сообщил сайт Кабмина.

"Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпошті", – говорится в сообщении.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму выступления которого опубликовала пресс-служба, пояснил, что "таким образом создаем почтовый банк".

"Укрпошта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, не пользующимся цифровыми инструментами, новые возможности. Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будут теперь в пешей доступности", – подчеркнул он.

По словам главы правительства, также "этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих трех-четырех лет".

В контексте усовершенствования инфраструктуры, "через которую люди получают помощь от государства", Шмыгаль упомянул о выплатах 1 тыс. грн "Зимової єПідтримки".

"Программа "Зимова єПідтримка" демонстрирует высокую эффективность. Уже более 12,6 млн украинцев подали заявки на помощь, более 11 млн уже получили 1 тыс. грн", – сказал премьер.

Позже в правительстве объяснили, что речь идет о создании учреждения "Укрпошта банк", которое будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

"Предполагается, что учреждение станет одним из лидеров по количеству отделений, а в перспективе планирует войти в пятерку крупнейших банков по количеству клиентов, опираясь на уже имеющуюся базу из более чем 6 млн активных пользователей услуг "Укрпошти", – говорится в релизе.

"Приветствуем это решение правительства, ведь оно логично и выгодно с точки зрения расширения доступа к финансовым услугам и эффективного использования государственных ресурсов. Создание "Укрпошты банка" позволит сэкономить для государства более 5 миллиардов гривен на доставке пенсий и социальных выплат только за следующие три-пять лет", – заявил генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский на сайте компании.

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Что такое "Укрпочта"?

Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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