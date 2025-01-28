"Откроет новые возможности": "Укрпошта" запустит работу почтового банка

По словам главы правительства, также "этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих трех-четырех лет".

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"Укрпошта" запустит работу почтового банка / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

"Укрпошта" имеет свои отделения во всех уголках страны

Программа "Зимова єПідтримка" демонстрирует высокую эффективность

"Укрпошта банк" будет работать на основе ограниченной банковской лицензии

Во вторник, 28 января, на заседании Кабинета Министров Украины приняли решение, предшествующее созданию в стране почтового банка. Об этом сообщил сайт Кабмина.

"Правительство передало акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, Министерству развития общин и территорий с последующей передачей "Укрпошті", – говорится в сообщении. видео дня

Премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму выступления которого опубликовала пресс-служба, пояснил, что "таким образом создаем почтовый банк".

"Укрпошта" имеет свои отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, не пользующимся цифровыми инструментами, новые возможности. Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будут теперь в пешей доступности", – подчеркнул он.

По словам главы правительства, также "этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих трех-четырех лет".

В контексте усовершенствования инфраструктуры, "через которую люди получают помощь от государства", Шмыгаль упомянул о выплатах 1 тыс. грн "Зимової єПідтримки".

"Программа "Зимова єПідтримка" демонстрирует высокую эффективность. Уже более 12,6 млн украинцев подали заявки на помощь, более 11 млн уже получили 1 тыс. грн", – сказал премьер.

Позже в правительстве объяснили, что речь идет о создании учреждения "Укрпошта банк", которое будет осуществлять свою деятельность на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

"Предполагается, что учреждение станет одним из лидеров по количеству отделений, а в перспективе планирует войти в пятерку крупнейших банков по количеству клиентов, опираясь на уже имеющуюся базу из более чем 6 млн активных пользователей услуг "Укрпошти", – говорится в релизе.

"Приветствуем это решение правительства, ведь оно логично и выгодно с точки зрения расширения доступа к финансовым услугам и эффективного использования государственных ресурсов. Создание "Укрпошты банка" позволит сэкономить для государства более 5 миллиардов гривен на доставке пенсий и социальных выплат только за следующие три-пять лет", – заявил генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский на сайте компании.

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Что такое "Укрпочта"? Укрпочта - это предприятие почтовой связи, единственным учредителем и акционером которого является государство в лице Министерства инфраструктуры Украины.Предприятие обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи, перечень которых и соответствующие тарифы утверждаются Национальной комиссией по вопросам регулирования связи, а также имеет исключительное право на издание, введение в обращение и организацию распространения почтовых марок, маркированных конвертов и карточек, а также вывод их из обращения в Украине, пишет Википедия.

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