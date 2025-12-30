Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

Кратко:
Известный украинский певец Тарас Тополя, который недавно подал заявление на развод со своей супругой, артисткой Еленой Тополей, неожиданно разозлился на вопрос о нем же.
Так, как пишет ТСН, сразу после выступления, во время записи концерта "Музична платформа України", Тарас Тополя появился на красной дорожке. Ведущая проекта "Наодинці з Гламуром" решила задать несколько вопросов о том, как обстоят дела с разводом и как ощущают себя бывшие супруги.
Между тем, Тарас Тополя совершенно не был настроен на разговор. И даже поспешил убежать, но у него не вышло. "У меня нет времени. Прошу прощения. Вы меня о разводе будете спрашивать? Тогда никакой комментарий я вам не дам. Все комментарии относительно нашего развода — в нашей публикации. Она исчерпывающая и я ничего больше комментировать не буду", — заявил певец.
Но журналистка не отступила и попыталась снова спросить артиста, однако тот грубо ответил ей: "Учите юриспруденцию. Для того чтобы развестись, нужно подать в суд. Это стандартная процедура".
О персоне: Тарас Тополя
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
