Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

Тарас Тополя грубо ответил на вопрос о его разводе с Еленой Тополей.

Тарас Тополя нагрубил журналистке/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя

Известный украинский певец Тарас Тополя, который недавно подал заявление на развод со своей супругой, артисткой Еленой Тополей, неожиданно разозлился на вопрос о нем же.

Так, как пишет ТСН, сразу после выступления, во время записи концерта "Музична платформа України", Тарас Тополя появился на красной дорожке. Ведущая проекта "Наодинці з Гламуром" решила задать несколько вопросов о том, как обстоят дела с разводом и как ощущают себя бывшие супруги.

Между тем, Тарас Тополя совершенно не был настроен на разговор. И даже поспешил убежать, но у него не вышло. "У меня нет времени. Прошу прощения. Вы меня о разводе будете спрашивать? Тогда никакой комментарий я вам не дам. Все комментарии относительно нашего развода — в нашей публикации. Она исчерпывающая и я ничего больше комментировать не буду", — заявил певец.

Елена Тополя и Тарас Тополя разводятся/ фото: instagram.com/alyoshasinger

Но журналистка не отступила и попыталась снова спросить артиста, однако тот грубо ответил ей: "Учите юриспруденцию. Для того чтобы развестись, нужно подать в суд. Это стандартная процедура".

О персоне: Тарас Тополя Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

