Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Кратко:

Харькову 13 февраля присвоили I уровень опасности, желтый

В Харькове 14 февраля ожидается сильный дождь

Сегодня, 13 февраля, а также в субботу, 14 февраля, в Харьковской области прогнозируются опасные метеорологические явления. Об этом сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 13 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололед", - говорится в сообщении. видео дня

Аналогичные метеоявления прогнозируют ночью и утром 14 февраля. Синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 14 февраля будет стоять облачная погода.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. На протяжении всего дня ожидается сильный дождь, который вечером ослабнет", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 1, 7 м/с.

Ближайшей ночью столбики термометров покажут +3° ... +4°. Температура воздуха днем 14 февраля будет +2° ... +4°.

А 15 февраля в Харькове вечером ожидается сильный дождь.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Вечером ожидается сильный дождь.", - говорится в сообщении.

Ветер южный, 1, 6 м/с. Температура воздуха днем 15 февраля будет +1° ... +4°.

Какая будет погода в Украине до конца зимы и в начале весны

По прогнозам ведущих метеосистем ECMWF и UK Met Office, до конца зимы снежные фронты в Украине сместятся на север, тогда как большая часть территории страны останется без существенных осадков.

В то же время уже в марте синоптики ожидают ранневесеннюю погоду. Снег будет быстро таять по всей стране, а осадки будут иметь преимущественно локальный характер.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 14-15 февраля погоду будут определять циклоны и теплые воздушные массы с юга Европы. Ожидаются осадки, туманы, порывистый ветер и колебания давления. Температура будет выше климатической нормы, особенно на юге.

Также в Полтаве и области 13 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, днем - небольшой дождь, местами гололед. 14 февраля прогнозируют облачную погоду с дождем и местами туманом, температура - 0...+5°.

Кроме этого, на выходных 14-15 февраля погоду в Украине будут определять циклоны, сообщила синоптик Наталья Диденко. В субботу циклон с центром над Днепропетровской областью принесет дожди в восточные, южные и частично центральные области, небольшие осадки возможны и на западе.

