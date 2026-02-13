Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

Хотя сокращение населения в Украине продолжается с 1993 года, война существенно усилила и изменила динамику демографического спада.

https://glavred.info/ukraine/million-lyudey-v-god-kak-voyna-sokratila-naselenie-ukrainy-demograf-10740428.html Ссылка скопирована

Демографический кризис в Украине усиливается / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

За годы войны Украина ежегодно теряет в среднем около 1,15 млн человек

Точные масштабы миграции установить сложно

Актуальных демографических прогнозов пока нет

За годы полномасштабной войны Украина ежегодно теряет более миллиона человек из-за естественного сокращения и миграции. Об этом свидетельствует анализ демографической ситуации за последние четыре года.

Как пишет ТСН, Министерство юстиции регистрирует рождение и смерть только по подконтрольной территории. А она была разной с 2022-го по 2025 год. В среднем за четыре года войны в Украине ежегодно рождалось около 185 тысяч детей, тогда как умирало примерно 505 тысяч человек. Таким образом, среднегодовое естественное сокращение составляло около 320 тысяч человек.

видео дня

Кроме того, значительное влияние оказывает миграция. По усреднённым данным регистрации пересечения западной границы, ежегодное сокращение населения из-за выезда за границу достигает около 830 тысяч человек.

В сумме естественная убыль и миграция дают примерно 1 миллион 150 тысяч потерь населения ежегодно.

При этом точный масштаб миграции установить сложно. В 2022 году на границе фиксировались проблемы с учетом пересечения, часть граждан не имела паспортов, а некоторые могли выехать нелегально. Также неизвестно точное количество украинцев, которые выехали в Россию или через ее территорию в страны Европы.

Дополнительным фактором остается потеря территорий — часть населения остается на временно оккупированных землях, однако точную численность оценить невозможно.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун рассказал, что смертность в Украине превышает рождаемость еще с 1991 года.

"На 100 рождений в 2025 году у нас было 288 умерших. Это соотношение очень плохое, то есть практически втрое умирает больше украинцев, чем рождается. Такая же примерно ситуация была в 2024 году, а в 2022 и 2023 годах несколько лучше, но не очень. Потому все трудности демографической ситуации остаются в стране", - объяснил он.

Гладун отметил, что на данный момент нет дефомграфических прогнозов по ситуации в Украине на ближайшие годы.

"Свежих прогнозов нет. Сейчас мы пытаемся оценить численность населения на подконтрольной территории, но пока эту работу еще не закончили. А после этого будем пытаться разработать разные сценарии, прогнозы и прочее", - отметил он.

Население Украины по годам / Инфографика: Главред

Также Гладун добавил, что условия, при котором украинские беженцы вернутся домой, практически не изменились. Главные факторы — это окончание войны, наличие работы и жилья в Украине и то, что у наших граждан сейчас есть за рубежом.

Эксперт считает, что возможно ситуация начнет проясняться после марта 2027 года, потому что в ЕС принято решение, что всем странам, где находятся наши вынужденные мигранты, предложено либо рассмотреть возможность предоставления какого-то официального статуса, либо предложить нашим гражданам вернуться домой.

"Но в связи с тем, что украинцам разрешили свободно перемещаться по всем странам ЕС, возможно, что страны будут проводить разную политику, и уже наши граждане будут решать — возвращаться им домой или просто изменить страну пребывания, приобретать гражданство другой страны. Все это будет чуть больше чем через год. Тогда и будет видно", - резюмировал Гладун.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самый низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

В 2024 году демограф Александр Гладун спрогнозировал, что будет с населением Украины после войны.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году.

О персоне: Александр Гладун Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований. Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Украину ждет новая волна эмиграции: эксперт

Когда в Украине отменят военное положение, страну будет ждать вторая волна эмиграции мужчин, которые поедут к своим женщинам, уехавшим за границу из-за российского вторжения. Такое мнение озвучила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Демографа уверена: если украинские власти не вернут женщин после войны, мужчины уедут. Этим риском "нельзя не пренебрегать".

"Если мы не вернем женщин, мужчины уедут. То есть здесь нужно пытаться вернуть как можно больше людей из-за границы с тем, чтобы, в частности, уменьшить новый отток отсюда. Если будет нормально оплачиваемая работа, если прекратятся бомбардировки, отключения света, тепла, воды – желание уехать будет меньше", – сказала Либанова в интервью ВВС Украина.

Другие новости:

О персоне: Элла Либанова Элла Либанова - украинский социоэкономист и, демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред