Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

Анна Ярославская
13 февраля 2026, 09:43
166
Хотя сокращение населения в Украине продолжается с 1993 года, война существенно усилила и изменила динамику демографического спада.
Украинцы, война, разрушения
Демографический кризис в Украине усиливается / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • За годы войны Украина ежегодно теряет в среднем около 1,15 млн человек
  • Точные масштабы миграции установить сложно
  • Актуальных демографических прогнозов пока нет

За годы полномасштабной войны Украина ежегодно теряет более миллиона человек из-за естественного сокращения и миграции. Об этом свидетельствует анализ демографической ситуации за последние четыре года.

Как пишет ТСН, Министерство юстиции регистрирует рождение и смерть только по подконтрольной территории. А она была разной с 2022-го по 2025 год. В среднем за четыре года войны в Украине ежегодно рождалось около 185 тысяч детей, тогда как умирало примерно 505 тысяч человек. Таким образом, среднегодовое естественное сокращение составляло около 320 тысяч человек.

видео дня

Кроме того, значительное влияние оказывает миграция. По усреднённым данным регистрации пересечения западной границы, ежегодное сокращение населения из-за выезда за границу достигает около 830 тысяч человек.

В сумме естественная убыль и миграция дают примерно 1 миллион 150 тысяч потерь населения ежегодно.

При этом точный масштаб миграции установить сложно. В 2022 году на границе фиксировались проблемы с учетом пересечения, часть граждан не имела паспортов, а некоторые могли выехать нелегально. Также неизвестно точное количество украинцев, которые выехали в Россию или через ее территорию в страны Европы.

Дополнительным фактором остается потеря территорий — часть населения остается на временно оккупированных землях, однако точную численность оценить невозможно.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Александр Гладун рассказал, что смертность в Украине превышает рождаемость еще с 1991 года.

"На 100 рождений в 2025 году у нас было 288 умерших. Это соотношение очень плохое, то есть практически втрое умирает больше украинцев, чем рождается. Такая же примерно ситуация была в 2024 году, а в 2022 и 2023 годах несколько лучше, но не очень. Потому все трудности демографической ситуации остаются в стране", - объяснил он.

Гладун отметил, что на данный момент нет дефомграфических прогнозов по ситуации в Украине на ближайшие годы.

"Свежих прогнозов нет. Сейчас мы пытаемся оценить численность населения на подконтрольной территории, но пока эту работу еще не закончили. А после этого будем пытаться разработать разные сценарии, прогнозы и прочее", - отметил он.

Население Украины инфографика
Население Украины по годам / Инфографика: Главред

Также Гладун добавил, что условия, при котором украинские беженцы вернутся домой, практически не изменились. Главные факторы — это окончание войны, наличие работы и жилья в Украине и то, что у наших граждан сейчас есть за рубежом.

Эксперт считает, что возможно ситуация начнет проясняться после марта 2027 года, потому что в ЕС принято решение, что всем странам, где находятся наши вынужденные мигранты, предложено либо рассмотреть возможность предоставления какого-то официального статуса, либо предложить нашим гражданам вернуться домой.

"Но в связи с тем, что украинцам разрешили свободно перемещаться по всем странам ЕС, возможно, что страны будут проводить разную политику, и уже наши граждане будут решать — возвращаться им домой или просто изменить страну пребывания, приобретать гражданство другой страны. Все это будет чуть больше чем через год. Тогда и будет видно", - резюмировал Гладун.

Демографическая ситуация в Украине

Как писал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самый низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

В 2024 году демограф Александр Гладун спрогнозировал, что будет с населением Украины после войны.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Также стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году.

О персоне: Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Украину ждет новая волна эмиграции: эксперт

Когда в Украине отменят военное положение, страну будет ждать вторая волна эмиграции мужчин, которые поедут к своим женщинам, уехавшим за границу из-за российского вторжения. Такое мнение озвучила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Демографа уверена: если украинские власти не вернут женщин после войны, мужчины уедут. Этим риском "нельзя не пренебрегать".

"Если мы не вернем женщин, мужчины уедут. То есть здесь нужно пытаться вернуть как можно больше людей из-за границы с тем, чтобы, в частности, уменьшить новый отток отсюда. Если будет нормально оплачиваемая работа, если прекратятся бомбардировки, отключения света, тепла, воды – желание уехать будет меньше", – сказала Либанова в интервью ВВС Украина.

Другие новости:

О персоне: Элла Либанова

Элла Либанова - украинский социоэкономист и, демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина - член ее президиума, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине демография демографический кризис новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:32Война
Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь

09:00Интервью
Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

08:28Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Гороскоп Таро на завтра 13 февраля: Скорпиону - новая жизнь, Ракам - действие

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Последние новости

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по Краматорску

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянкуКонец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку
09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

Реклама
09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

09:00

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

Реклама
04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

01:16

На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

00:48

Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

00:39

Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

23:07

Прилет в многоэтажку и пострадавшие: рой "шахедов" атаковал Одессу, детали

23:04

Украинский известный певец пошел на крайние меры - причина

22:17

"Одна девушка": Андрей Фединчик рассказал о личной жизни

21:56

Какой будет мирная сделка с РФ - Зеленский выдвинул условия и объяснил позицию Украины

21:47

Осень будет непростой: Украина узнала соперников в Лиге наций 2026/2027

21:44

Почему нельзя облизывать губы: эксперты раскрыли правду

21:29

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Реклама
21:25

Многодетная мать Рианна решилась на еще один важный шаг

21:24

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

21:02

Лысая Симоньян появилась на публичном мероприятии

21:00

Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты

20:45

Последствия атак заставляют экономить: как будут отключать свет 13 февраля

20:41

Никита Добрынин об увлечениях 4-летнего сына Льва: "У него много артистизма"

20:35

Забытое благозвучное слово: как на украинском на самом деле называется "стрекоза"

19:55

Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропустной неделиВидео

19:53

В Днепр придет потепление, но с характером: что приготовила погода на выходные

19:34

Редкие "одноногие" существа напугали местных: что выбросил шторм на побережье Британии (фото)

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять