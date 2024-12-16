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Что будет с демографией, если война продлится еще три года: тревожный прогноз

Анна Ярославская
16 декабря 2024, 11:14
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По данным Минюста, с января 2024 по июнь включительно в Украине родилось 87 655, а умерло 250 972 граждан.
ВСУ, украинцы, война
Демографическая ситуация сейчас полностью зависит от ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН,

Вы узнаете:

  • Какие факторы влияют на ухудшение демографической ситуации в стране
  • Что будет с населением Украины, если война продлится еще три года

Демографическая ситуация в стремительно ухудшается. Уровень рождаемости уже стал самым низким в мире, а уровень смертности – самым высоким. Демограф Александр Гладун спрогнозировал, что будет с населением Украины после войны.

В чем причины большой смертности в Украине

По его словам, полномасштабная война России и Украины продолжается уже почти три года, поэтому не удивительно, что уровень смертности увеличивается. Еще одно испытание, которое пережила Украина и которое повлияло на демографическую ситуацию в стране, – это коронавирус. В частности, в предвоенном 2021 году Covid-19 вышел на второе место как причина смерти в Украине, передает ТСН.

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Еще один немаловажный фактор во время войны - массовый выезд украинцев за границу. Преимущественно это дети и люди трудоспособного возраста.

Люди пенсионного возраста преимущественно остались в Украине. Однако они чаще умирают, потому что имеют обострение хронических заболеваний, погибают во время вражеских обстрелов, живут в постоянном стрессе и иногда без должного лечения.

Соотношение смертности и рождаемости ужасает

По данным Минюста, с января 2024 по июнь включительно в Украине родилось 87 655, а умерло 250 972 граждан.

Гладун отметил, что хотя бы приблизительно рассчитать относительный показатель смертности на тысячу человек, невозможно. Поскольку необходимо знать численность населения на подконтрольной Украине территории за каждый год – 2022, 2023, 2024. Однако линия фронта постоянно двигается и подконтрольная территория меняется, поэтому корректных показателей в Украине нет.

Население Украины инфографика
Население Украины по годам / Инфографика: Главред

Если война в Украине продлится еще три года, то это еще больше усугубит демографический кризис.

"Будет хуже, потому что на фронте будут гибнуть наши военные, люди будут умирать под обстрелами во время российских воздушных атак. Ведь Россия может обстрелять любой город Украины. А еще не забывайте, что у нас относительно старая структура населения — у людей много хронических заболеваний и они будут обостряться, а это тоже будет повышать уровень смертности в стране", - объяснил демограф.

Гладун добавил, что на смертность населения Украины будут влиять психологические стрессы, значительно ухудшающие физическое состояние людей, а также отсутсвие адекватного лечения.

"Именно поэтому демографическая ситуация сейчас полностью зависит от ВСУ. Чем быстрее они одержат победу, тем быстрее можно будет надеяться на относительное улучшение демографической ситуации", – резюмировал демограф.

Демографическая ситуация в Украине

Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самый низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

Как сообщал Главред, в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

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Кто такой Александр Гладун?

Гладун Александр Николаевич - член-корреспондент НАН Украины, старший научный сотрудник и доктор экономических наук Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, сообщается на сайте Национальной академии наук Украины.

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