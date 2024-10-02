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Уменьшится в разы: какой будет численность населения Украины в 2051 году - прогноз

Юрий Берендий
2 октября 2024, 14:05
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Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.
Уменьшится в разы: какой будет численность населения Украины в 2051 году - прогноз
К 2051 году численность населения Украины существенно сократится / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кабмин утвердил Стратегию демографического развития Украины до 2040 года, где указано, что, по прогнозу Института демографии и проблем качества жизни НАН, численность населения Украины к 2051 году может сократиться до 25,2 миллиона человек. Об этом говорится в соответствующей стратегии на сайте правительства.

К основным причинам негативной динамики относят масштабную миграцию, низкую рождаемость, высокий уровень смертности, разбалансировку рынка труда и внутреннее перемещение.

"С учетом... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году - до 25,2 млн. человек", - говорится в документе.

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Отмечается, что во время переписи 2001 года численность населения составляла 48,5 миллиона человек, но впоследствии значительно сократилась.

В стратегии указывают, что во время проведения Всеукраинской переписи населения 5 декабря 2001 года население Украины составляло 48,5 миллиона человек.

По данным Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, численность населения страны составляла:

  • по состоянию на 1 января 2022 года - 42 миллиона человек;
  • на июль 2024 года - 35,8 миллиона человек, из которых 31,1 миллиона проживают на территориях, где органы государственной власти полностью осуществляют свои полномочия.

По данным ООН за 2022 год и Госпогранслужбы за 2023-2024 годы, с начала полномасштабного вторжения из Украины выехали 34,39 миллиона человек, из которых 30,91 миллиона вернулись обратно по состоянию на 31 мая 2024 года. Таким образом, 3,48 миллиона украинцев до сих пор остаются за границей.

Согласно отчетам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, 1,2 миллиона украинцев выехали или были депортированы в Россию и Беларусь, что увеличивает общее количество украинцев за рубежом до 5 миллионов. Также в Россию незаконно вывезли по меньшей мере 19,5 тысячи детей.

Чиновники убеждены, что Украине необходимо принять системное стратегическое решение для уменьшения демографических рисков, смягчения угроз и обеспечения долгосрочного воспроизводства населения, в частности поддержки человеческого капитала и рабочей силы для военного положения и восстановления экономики.

Для этого, по мнению Кабмина, важно создать благоприятную среду для рождения и воспитания детей, обеспечив экономическую самодостаточность семей.

Этого можно достичь путем удовлетворения базовых потребностей, таких как безопасность, инфраструктура, доступное жилье, здравоохранение и создание рабочих мест.

Отдельное внимание уделяют возвращению украинцев, находящихся за рубежом.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

Численность населения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, согласно последним данным ЦРУ, Украина занимает первое место по уровню смертности и имеет самый низкий показатель рождаемости в мире. Уровень смертности составляет 18,6 на 1000 человек.

По прогнозам Института демографии, к 2033 году население страны в пределах границ 1991 года может сократиться до 35 миллионов, даже при оптимистических сценариях.

По данным The Wall Street Journal, в ходе боевых действий Россия и Украина суммарно потеряли около миллиона военных, а количество погибших гражданских еще не установлено.

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