В Кремле отреагировали на слухи о готовности Шольца позвонить Путину

После декабря 2022 года никаких контактов России с Берлином не было, уверяет Песков.

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Олаф Шольц якобы намерен созвониться с Путиным / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Пресс-секретарь диктатора РФ Путина Дмитрий Песков утверждает, что запрос на звонок от немецкого канцлера Олафа Шольца еще не поступал. Ранее СМИ писали, что Шольц впервые с декабря 2022 года желает созвониться с кремлевским главой.

"Нет, (Шольц, — Главред) не запрашивал", — ответил Песков в комментарии "ручным" российским пропагандистам.

Он также добавил, что никаких контактов с Берлином после вторжения РФ в Украину — ни публичных, ни непубличных — не было.

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Сам Путин, постоянно угрожающий всему миру "ядерными ударами", якобы открыт для диалога.

"Как таковых тем на поверхности нет. Наши отношения сведены к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это была инициатива Берлина, как и других европейских лиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога. Он был и остается открытым для диалога", — сказал Песков.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Шольц и переговоры с РФ - главное

Накануне стало известно, что Шольц внезапно захотел лично поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Пауза в их общении длилась почти два года.

Первый контакт между ними может произойти накануне саммита G20, который состоится в Бразилии 18-19 ноября.

Этому предшествовал скандал. В СМИ просочилась информация, которую Бундестаг ни подтвердил, ни отверг, о подготовке Шольцом "плана" заморозки войны в Украине, согласно которому Россия может сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями.

На что в ОП дали однозначный ответ: Киев, подчеркнул руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в будущих переговорах с агрессором будет настаивать исключительно на "формуле" Зеленского.

После чего Шольц уже публично добавил, что Евросоюзу, Украине и России надо рассмотреть "все возможные пути" завершения боевых действий.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

Формула мира Зеленского / Инфографика: Главред

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