Подоляк назвал три причины, почему переговоры с РФ сейчас невозможны: когда это произойдет

Михаил Подоляк заявил, что помехой на пути к полноценным переговорам является лишь один человек.

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Подоляк рассказал о переговорах с Россией / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас переговоры между Украиной и Россией не создадут основ для справедливого прочного мира.

Подоляк рассказал, что существует по крайней мере три основательные причины, почему любой диалог Украины с субъектом Путиным на этом этапе будет пустым.

Невозможность доверять россиянам. Еще в 1928 году по инициативе Кремля был подписан пакт Литвинова об отказе от войны как инструмента государственной политики. С тех пор СССР и его правопреемница РФ развязали десятки войн и нарушили сотни соглашений, в частности Будапештский меморандум 1994-го и Договор об украинско-российской границе от 2003 года. В основе пренебрежения миром лежат многосотлетние амбиции по расширению империи, от которых российское руководство никогда не отказывалось. Невозможность справедливых репараций. Человеческие потери, разрушенная инфраструктура, опустошение природной среды, подорванная экономика и разграбленная культура - общие убытки Украины в результате российской агрессии, по разным оценкам, колеблются в пределах от 700 млрд до 1 трлн долларов. Выплатить такую компенсацию одномоментно РФ не способна. Нужен механизм под международным контролем, подобный тому, по которому Ирак отчислял проценты от нефтегазовых прибылей в пользу Кувейта, пережившего иракскую оккупацию в 1990-1991 годах. Но построение такого механизма возможно лишь при условии содействия со стороны правительства государства, осуществившего агрессию. В Ираке для этого понадобилось лишить должности, арестовать и казнить Саддама Хусейна. Вывод понятен и в отношении Путина лично. Невозможность наказания военных преступников. Очевидно, что самым главным среди них в РФ является сам Путин. По уставу Международного уголовного суда, он не имеет никакого иммунитета в отношении военных преступлений, преступлений против человечности или геноцида. Это означает, что Путин до последнего будет сопротивляться всем попыткам расследования и не выдаст никого из подчиненных.

"Все войны со временем заканчиваются, начинаются переговоры, подписываются мирные договоры. Помехой на пути к этому есть только один человек... Фамилия этого лица очевидна и очень кроваво уже вписана в историю", - добавил Подоляк. видео дня

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Мирные переговоры с РФ

Напомним, что у Путина сделали заявления о переговорах с Украиной. Дмитрий Песков заявил, что переговоры страны-агрессора России и Украины сейчас "потеряли свою актуальность" и добавил, что в прессе публикуется множество сообщений о возможных контактах Москвы и Киева, однако "не все из них имеют правдивый характер.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал важное заявление о переговорах с РФ. Главнокомандующий подчеркнул, что опыт Иловайска напоминает о вероломности и коварстве российского агрессора. Доверять России нельзя, поскольку ее агрессивное поведение не меняется.

В России устроили истерику из-за статьи WP о "тайных переговорах". В Министерстве иностранных дел РФ резко отреагировали на информацию в статье Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры о частичном прекращении огня.

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