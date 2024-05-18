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"Заговор генералов": Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля

Юлия Закрепа
18 мая 2024, 14:49
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Михаил Подоляк отметил, что основной удар был направлен не столько против Сергея Шойгу, сколько против Патрушева.
'Заговор генералов': Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля
Что происходит в Кремле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что основной целью Путина было устранение потенциального заговора генералов, за которым мог стоять Шойгу вместе с бывшим секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В интервью для 24 Канала Подоляк отметил, что назначение бывшего первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Белоусова на должность министра обороны России не стоит переоценивать.

"Белоусову, который стал главой министерства обороны, слишком много дают авансов. Однако это обычный, банальный помощник Путина, не более", - отметил советник руководителя Офиса президента.

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По словам Подоляка, основной причиной кадровых изменений в российском правительстве было желание Путина обезопасить себя от возможного заговора генералов.

"Путин убрал потенциальный заговор генералов, за которым мог стоять, например, тот же Шойгу вместе с Патрушевым. Путин убрал "Политбюро 2.0." - пояснил он.

Михаил Подоляк отметил, что основной удар был направлен не столько против Сергея Шойгу, сколько против Патрушева, который ранее занимал должность секретаря Совета безопасности России.

"На мой взгляд, основной удар был по Николаю Патрушеву, а не по Шойгу. Просто Шойгу уже был настолько "нулевой", что он сделал такую замену. Но для Путина было главным убрать Патрушева, который, на мой взгляд, уже доминировал", - отметил советник.

Подоляк подчеркнул, что Путин фактически стал тенью Патрушева, а не наоборот, и именно это побудило его к кадровым перестановкам во властных структурах.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Напомним, что Путин убрал Шойгу с должности министра обороны и уволил Патрушева. Новым министром обороны страны-агрессора России должен стать Андрей Белоусов, ранее он занимал должность первого заместителя главы федерального правительства.

Аналитики ISW объяснили, в чем замысел хозяина Кремля по увольнению чиновников. Замена Шойгу на Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников.

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