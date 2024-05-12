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Путин убрал Шойгу с поста министра обороны и уволил Патрушева

Андрей Ганчук
12 мая 2024, 21:41обновлено 12 мая, 22:42
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Новым министром обороны страны-агрессора России должен стать Андрей Белоусов, ранее он занимал пост первого заместителя главы правительства.
Шойгу, Белоусов
Шойгу занимал пост министр обороны с 2012 года, его заменит гражданский министр Белоусов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Высокопоставленный российский военный Сергей Шойгу, который с 2012 года занимал пост министр обороны оккупантов РФ, станет секретарем Совета безопасности. Его место займет Андрей Белоусов, который ранее был заместителем председателя правительства.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, глава Кремля Владимир Путин в воскресенье, 12 мая, внес свои предложения по смене руководства в силовом блоке и ведомствах, которые по Конституции остаются прерогативой президента. Теперь их должна утвердить Госдума.

Кого предложил назначить Путин и на какие должности

  • Сергей Лавров - министр иностранных дел;
  • Константин Чуйченко - руководитель Минюста;
  • Владимир Колокольцев - руководитель МВД;
  • Александр Куренков - руководитель МЧС;
  • Александр Бортников - руководитель ФСБ;
  • Сергей Нарышкин - руководитель СВР;
  • Виктор Золотов - руководитель Росгварии;
  • Дмитрий Кочнев - руководитель ФСО.

Шойгу больше не министр обороны

Многолетний министр обороны Сергей Шойгу переведен на пост секретаря Совета безопасности России.

видео дня

Рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Шойгу станет куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Патрушев покинул пост секретаря Совбеза РФ

По словам Пескова, Патрушева освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. О новой должности будет известно в скором времени.

Герасимов остается главой Генштаба РФ

Песков сообщил, что Валерий Герасимов останется при должности руководителя Генерального штаба ВС РФ. Пока изменений в этом вопросе не ожидается.

Кто такой Валерий Герасимов

Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года.

Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года.

Находится под санкциями в ЕС, Канаде и Украине, пишет Википедия.

Кто такой Андрей Белоусов – краткая биография:

Андрей Белоусов – первый заместитель главы правительства России. Фигурант санкций ЕС за поддержку войны против Украины.

Ранее занимал следующие должности:

  • Замминистра экономического развития и торговли;
  • Директор Департамента экономики и финансов Правительства РФ;
  • Министр экономического развития РФ;
  • Ассистент президента РФ.

Отставка Шойгу – что было до этого:

Критика Шойгу в июле прошлого года закончилась попыткой мятежа Евгения Пригожина и боевиков ЧВК Вагнер. Они пошли маршем на Москву, чтобы разобраться с Шойгу и Герасимовым. Мятеж был сорван в 200 километрах от российской столицы.

В конце апреля был арестован заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В рамках уголовного дела ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Украинские СМИ считают, что Иванов был арестован после спецоперации ГУР Минобороны Украины.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что Шойгу отправят в отставку. По его мнению, арест Иванова – повод "расправиться" с Шойгу.

В первых числах мая в публичную сферу попал сценарий, согласно которому вместо Шойгу может быть назначен Дюмин – губернатор Тульской области, "охранник Путина". Такие сведения тиражировались каналами, которые остро критиковали Шойгу.

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