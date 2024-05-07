Путин готовит отставку Шойгу: дипломат рассказал, кто заменит министра обороны РФ

Бывший министр иностранных дел Огрызко отмечает, что арест заместителя министра обороны РФ может свидетельствовать о намерении отправить Шойгу в отставку.

https://glavred.info/world/putin-gotovit-zamenu-shoygu-diplomat-rasskazal-kto-zamenit-ministra-oborony-rf-10563284.html Ссылка скопирована

Дипломат рассказал, кем Путин может заменить Шойгу / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Недавно в России задержали одного из заместителей Шойгу по подозрению во взяточничестве. В связи с так называемым переназначением Путина нужно будет назначать и правительство, это очень удобный способ избавиться от тех, кто по тем или иным причинам Кремль уже не устраивает. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

"Люди в погонах говорили Путину о "Киеве за три дня, а Украине - за три недели", так что сейчас у него будет хорошая возможность избавиться от тех, кто ему откровенно врал", - убеждает дипломат.

Огрызко подчеркивает, что война показала, насколько коррумпирована и неподготовлена российская армия (несмотря на ранее высказываемое мнение о ее втором месте в мире). Это свидетельствует о полном беспорядке и раздоре в самой РФ, что может побудить Кремль к смене руководителей пених направлений.

видео дня

"Думаю, это будет не первый случай, но в контексте будущих изменений в правительстве РФ такие истории дают основания для реакции. Мол, мы же не можем терпеть, что в российской армии воруют миллиардами", - добавляет Огрызко.

Кроме того, он указывает на то, что такая судьба может ждать и главу российского Минобороны Сергея Шойгу.

"Потому что сжигая заместителей Шойгу, Путин дает понимание обществу, что там все плохо, и самого Шойгу надо заменить. И задержание его заместителя - повод разобраться с министром обороны", - делает вывод эксперт.

Однако, по его словам, российскому обществу абсолютно безразлично, кем его заменят.

"Хоть барана с рогами вместо него поставят, скажут, что он министр обороны, и россияне будут этому радоваться, потому что доверяют всему, что делает Путин. В России нет гражданского общества, и поэтому Путину нечего бояться, как это происходит в демократических странах. Поэтому Путин может делать все, что он хочет, и это будет воспринято. Тем более, что пропагандистский аппарат работает на все 100 процентов", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Арест заместителя Шойгу - новое правительство в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, политический аналитик Александр Морозов считает, что после инаугурации Владимира Путина может быть объявлен новый состав правительства Российской Федерации. Также он отмечает, что российский лидер может принять решение об отставке главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу.

По данным Следственного комитета России, 23 апреля задержали заместителя министра обороны России Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Однако согласно информации издания Nexta, настоящая причина ареста Иванова - государственная измена.

Заместитель главы Министерства обороны РФ Тимур Иванов находится в российском СИЗО и преследуется режимом Путина из-за активных мероприятий Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Ранее, в марте 2024 года силы Главного управления разведки МО Украины осуществили спецоперацию, которая позволила получить доступ к значительному объему конфиденциальной информации и служебных документов Тимура Иванова.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред