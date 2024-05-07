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Уничтожены офицеры РФ: ударом HIMARS обезглавлен полк "элитных" войск россиян

Алексей Тесля
7 мая 2024, 12:52
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Подтверждена ликвидация еще двоих офицеров РФ, которых "задвухсотили" на Донбассе.
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Уничтожены офицеры РФ Дмитрий Прокопьев и Ираклий Котов / Коллаж: Главред, Фото: vk.com/kostroma331pdp

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили несколько вражеских командиров из 331 парашютно-десантного полка российских оккупантов, с местом дислокации в Костроме.

Удачными действиями отличились украинские защитники в результате удара по командному пункту РФ во временно оккупированном Бахмуте Донецкой области, сообщает офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Как писали ранее в росСМИ, удар по штабу 331 пдп в Бахмуте был нанесен с помощью РСЗО HIMARS.

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/ Скриншот

По данным Штефана, уже подтверждена ликвидация еще двоих офицеров РФ, которых "задвухсотили" на Донбассе.

Кто такой Анатолий Штефан?

Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.

Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).

С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].

В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Он уточнил, что ВСУ "минуснули" начальника артиллерии 331 парашютно-десантного полка подполковника Дмитрия Прокопьева.

Кроме того, под огненную "раздачу" украинских защитников также попал начальник связи 331 парашютно-десантного полка капитан Ираклий Котов, добавил "Штирлиц".

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Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

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/ Главред

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ВСУ Бахмут Анатолий Штефан война России и Украины
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