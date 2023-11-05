ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек"

Украинские защитники уничтожили командира батальона "Терек" российских оккупантов полковника полиции в отставке Владимира Попова.
Об этом сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он также опубликовал фото ликвидированного офицера РФ по кличке "Кедр".
Как уточняют ресурсы пропагандистов РФ, оккупанта уничтожили 3 ноября. Отмечается, что "Кедр" участвовал в военных действиях в Афганистане, а также в карательных операциях РФ в Чечне.
Руководством страны-агрессора Попов был награжден медалями "За заслуги перед Отечеством" 2 степени, "За отвагу", дважды награждался орденом Мужества.
Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
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