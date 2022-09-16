Груз 200 для Ростова: ВСУ уничтожили военного летчика оккупантов РФ

У ликвидированного оккупанта Даниила Долбика осталась жена Анита Широкова.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитник Украины. Об этом пишет блогер-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.
Отметим, что летчику-рашисту было 27 лет. Долбик проживал в городе Донецк на северо-западе российской Ростовской области.
При этом последняя активность оккупанта в сети (псевдоним "Данил Даниловский") – 10 сентября.
Также известно о том, что у ликвидированного оккупанта осталась жена Анита Широкова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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