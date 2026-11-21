Главное - не нажимать на слив несколько раз подряд и не наливать в чашу кипяток.

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Как самостоятельно прочистить унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему не стоит несколько раз подряд спускать воду

Как правильно пользоваться вантузом

Унитаз может засориться в любой момент. Чтобы решить проблему, не обязательно сразу вызывать сантехника - достаточно попробовать простой метод с использованием средств, которые уже есть дома.

Главред решил разобраться, как самостоятельно прочистить унитаз.

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Что делать, если унитаз засорился

Если унитаз забился, не стоит повторно нажимать на кнопку смыва: вода от этого только быстрее поднимется до края чаши. Сначала следует дождаться, пока уровень воды немного снизится, а уже потом браться за вантуз, жидкость для мытья посуды или смесь соды с уксусом, пишет Deccoria.

Пока вода сходит, пол вокруг унитаза стоит застелить старыми полотенцами и надеть толстые длинные резиновые перчатки. Видимые предметы, до которых легко дотянуться, следует убрать сразу, а уже потом приступать к прочистке.

Сначала используется вантуз. Его резиновую часть погружают в воду так, чтобы она плотно закрыла сливной отверстие. Первое движение вниз делают медленно, чтобы вытеснить воздух из-под резины и не разбрызгать воду.

Далее ручку энергично нажимают в течение 5–10 минут и следят, чтобы резина всё время плотно прилегала к отверстию. Цикл можно повторить несколько раз. Смывать воду стоит только тогда, когда её уровень заметно снизится.

Чем размягчить засор

Еще один способ - вылить в унитаз много жидкости для мытья посуды. Если в чаше есть место, через 10–15 минут туда доливают горячую воду, но не кипяток. От резкого перепада температур керамика может треснуть, а кипяток способен повредить трубы и другие детали слива. Еще через 10 минут снова берутся за вантуз.

Хорошо известная пара - сода и уксус - здесь работает не так, как обычно. Эти вещества нейтрализуют друг друга, поэтому вместе их обычно не используют. Однако в унитазе полезна именно их реакция: она выделяет много углекислого газа и дает густую пену, которая может разрыхлить или даже полностью устранить засор.

Для этого в чашу высыпают стакан пищевой соды, доливают стакан уксуса и оставляют на 5 минут. Затем, если позволяет место, добавляют кастрюлю горячей воды, а через 10 минут снова работают вантузом.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Когда понадобится спираль или сантехник

Если несколько попыток не дали результата, засор, скорее всего, серьёзный. В таком случае понадобится специальная канализационная спираль, с помощью которой затор механически удаляют глубже в сифоне или в сливной трубе. Вводить её нужно осторожно и в соответствии с инструкцией, но и этот инструмент помогает не всегда.

"Если вы чувствуете сопротивление, не пытайтесь силой устранить засор - это может только ухудшить ситуацию и затолкнуть причину дальше в систему. В такой ситуации лучше всего обратиться за помощью к профессиональному сантехнику", - предупреждают эксперты.

Как быстро устранить засор унитаза – видео:

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