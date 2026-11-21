Пожар охватил 250 кв. м, огонь уничтожил квартиры на верхних этажах дома в Солоницевке.

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Последствия удара по пятиэтажному дому в Солоницевке / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Дрон РФ попал в пятиэтажное здание в Солоницевке

Пострадали 11 человек, в том числе двое детей

Пожар охватил 250 кв. м

Российская оккупационная армия атаковала ударным беспилотником пятиэтажный жилой дом в поселке Солоницевка в Харьковской области. В результате удара пострадали 11 человек, среди них двое детей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о последствиях удара по Солоницевке

После попадания в здании вспыхнул пожар площадью 250 кв. м. Огонь охватил квартиры на 4-м и 5-м этажах, а также часть технического этажа.

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Пострадал не только дом, в который попал дрон. В ГСЧС перечислили другие поврежденные объекты.

"Кроме того, повреждены другие многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили", - говорится в сообщении.

На месте работали подразделения ГСЧС, в частности:

кинологи;

саперы;

психологи;

офицеры-спасатели общины;

пожарные местной пожарной команды.

Почему "Шахеды" остаются угрозой для украинских городов: мнение эксперта

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что Россия существенно увеличила использование ударных беспилотников. По его словам, эффективность малой ПВО возросла после того, как изменили подход к оценке работы подразделений.

"Если раньше ты получал результат, когда сбивал „Шахед", и ничего не получал, если не сбивал, то потом начали учитывать разницу между тем, сколько целей вошло в зону ответственности и сколько из неё вышло. Если что-то вышло из твоей зоны - ты проиграл. И ситуация сразу существенно изменилась", - пояснил эксперт.

По словам Криволапа, в феврале Украина смогла повысить эффективность уничтожения обычных "Шахедов" примерно с 50–55 % до 85–90 %. В то же время впоследствии Россия начала применять реактивные "Шахеды", которые сложнее перехватывать.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Харьковской области - новости

Как сообщал Главред, Харьков регулярно попадает под удары вражеских беспилотников. Ночью 20 ноября российская оккупационная армия нанесла удар по медицинскому учреждению в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона пострадали четыре человека, в здании выбито более 50 окон.

27 октября российский дрон попал в многоэтажный дом в Основянском районе города. В результате атаки пострадали два человека, среди них - 4-летний мальчик.

Удары по жилым домам оккупанты наносят и в других городах Харьковской области. Недавно россияне разрушили подъезд дома в Изюме. Тогда сообщалось о многочисленных раненых, спасатели искали людей под завалами.

В ночь на 11 ноября оккупанты атаковали Украину ракетой Х-59/69 и 163 ударными БПЛА. Тогда под удар попали Кривой Рог, Харьков и Запорожье. В Запорожской области пострадали шесть человек.

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