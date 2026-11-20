Глава Кремля заговорил о "правильной стороне истории" и "объединении" с Россией

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О чём заявил Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Путин призвал украинцев "переходить на нашу сторону"

Кремль говорит об "объединении", но не в рамках одного государства

Власть в Украине диктатор приписал "националистам"

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин призвал украинцев "переходить на нашу сторону" и якобы думать о будущем своих детей. Такое заявление он сделал в интервью сербскому режиссёру Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель", посвященного 80-летию патриарха РПЦ Кирилла, пишут российские пропагандистские СМИ.

Обращаясь к украинцам, Путин заявил, что "правильная сторона истории" якобы является общей для обоих народов.

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"Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите", - сказал Путин.

Он также призвал украинцев, несмотря на "трагедии", думать о будущем.

"Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, нужно думать о будущем, о будущем своих детей", - заявил диктатор и военный преступник, причастный к похищению детей с территории Украины.

Глава Кремля утверждает, что россияне и украинцы якобы должны стремиться к "объединению". В то же время он уточнил, что речь не идет об одном государстве.

"Пусть не в рамках единого государства, речь вовсе не об этом. Но об объединении в самом широком смысле этого слова", - пояснил Путин.

Что Путин заявил о власти в Украине

Отдельно Путин повторил пропагандистский тезис о том, что власть в Украине якобы захватили не патриоты, а "националисты".

По версии Путина, патриоты любят свою страну, а националисты якобы ненавидят другие народы.

"В этом разница. Но на этой ненависти к другим народам далеко не уедешь", - сказал диктатор.

Кроме того, хозяин Кремля утверждает, что те, кто сегодня поддерживает Украину, якобы делают это в собственных интересах. По его словам, внешние силы действуют "с целью всех ослабить, расчленить, разобрать на составные части и подчинить своей воле".

Обещания Кремля и реальность / Инфографика: Главред

Изменит ли что-то для Украины риторика Путина

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главреду" отметил, что после трехсторонней встречи с Трампом и Си Цзиньпином в Китае Путин фактически ничего не добился.

"Для России после этой встречи ничего не изменилось к лучшему, Путин по сути ничего не добился", - подчеркнул специалист.

Объясняя поведение главы Кремля, эксперт обратил внимание на его склонность выдавать желаемое за действительное.

"Путин был воодушевлен самим фактом встречи, ведь, по его мнению, это было признаком того, что у него все получается. Однако на самом деле это лишь "магическое мышление" Путина. Для него это был пиар, а не возможность решить какие-то вопросы", - пояснил Загородний.

В то же время, оценивая дальнейшие действия Москвы в отношении Киева, аналитик не ожидает никаких изменений.

"А в действиях России по отношению к нам ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Заявления Путина об Украине и мирных переговорах - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Путин впервые прокомментировал итоги трехсторонних переговоров с Трампом и Си Цзиньпином, состоявшихся 19 ноября в Китае. После них диктатор пригрозил Украине "гораздо более болезненными" мерами в ответ на удары по Крымскому мосту. В то же время он заявил, что Россия якобы не желает продолжать вооруженный конфликт, но "все зависит от Украины".

Кроме того, Путин сообщил, что Москва предложила европейцам приехать в Россию, чтобы определить их позицию. Между тем после встречи лидеров в Китае спецпосланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер срочно отправились в Берлин. Немецкие чиновники заявили, что встреча в Берлине будет посвящена надежным и юридически обязательным гарантиям безопасности.

Саммит АТЭС не обошёлся без неудобных для Кремля эпизодов. В частности, на ужине лидеров Путина посадили отдельно от Трампа и Си Цзиньпина. Этот момент попал на видео.

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