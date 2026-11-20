Не все садовые цветы нужно высаживать весной: многие многолетники лучше приживаются, если посадить их осенью.

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Какие цветы сажать осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие многолетние цветы можно высаживать осенью

Как подготовить почву для посадки морозостойких растений

Чем укрыть молодые многолетники перед зимними морозами

Осенняя посадка многолетних растений помогает подготовить сад к новому сезону и сэкономить время весной. Многие цветы хорошо переносят зимние холода, успевают укорениться до промерзания почвы и начинают развиваться с наступлением тепла.

Главред расскажет, какие многолетники можно посадить до морозов.

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Какие многолетние цветы можно сажать осенью

Амсония (Amsonia) - многолетнее растение с нежно-голубыми звездообразными цветками. Она хорошо переносит зимние морозы и подходит для выращивания на солнечных участках или в легкой полутени, пишет Deccoria. Амсония цветет весной, обычно в апреле-мае, а осенью её можно высаживать на постоянное место.

Камелия (Camellia) - вечнозеленый цветущий кустарник с крупными цветками розового, красного или белого цвета. Для осенней посадки подходят прежде всего морозостойкие сорта. Важно учитывать, что камелии нужен укрытый от холодного ветра уголок и кислая, хорошо дренированная почва.

Аквилегия ( Aquilegia) - многолетник с необычными цветками, лепестки которых имеют характерные шпорцы. В зависимости от сорта они могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или двухцветными. Растение хорошо переносит зимние холода, а после осенней посадки весной начинает активно развиваться. Отцветшие цветоносы можно удалять, чтобы поддерживать аккуратный вид куста.

Морозник (Helleborus) - выносливое многолетнее растение, которое хорошо себя чувствует в прохладном климате. В зависимости от вида и сорта он цветет зимой или ранней весной. Морозник неприхотлив в уходе, однако требует хорошо дренированной почвы. Избыток воды у корней может привести к загниванию растения.

Пион (Paeonia) - популярный многолетник с крупными ароматными цветками, которые распускаются в конце весны или в начале лета. Осень считается подходящим временем для его посадки, поскольку до наступления морозов корни успевают прижиться. Пионы хорошо переносят зиму, а для нормального цветения им необходим период зимнего охлаждения.

Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд / Инфографика: Главред

Подснежники (Galanthus) - луковичные многолетники, которые зацветают одними из первых после зимы. Их нежные белые цветы появляются в конце зимы или в начале весны. Луковицы подснежников высаживают осенью, желательно в лёгкую, влажную, но хорошо дренированную почву. Растения выдерживают морозы, однако плохо переносят застой воды.

Фиалки (Viola) - обширный род растений, среди которых немало морозостойких многолетних видов. Они хорошо растут в прохладную погоду и могут цвести весной и осенью. Для осенней посадки стоит выбирать сорта, приспособленные к местному климату, ведь устойчивость к морозам у разных представителей рода различается.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Как подготовить почву к осенней посадке

Перед посадкой многолетников важно правильно выбрать место. Одним растениям требуется открытое солнечное освещение, другим лучше подходит полутень. Также стоит избегать низин, где после дождей и таяния снега скапливается вода. Чрезмерная влажность зимой может быть опаснее для корневой системы, чем кратковременные морозы.

Сначала участок нужно очистить от сорняков, особенно многолетних, таких как пырей, одуванчик и яглица. Их корни необходимо тщательно удалить, иначе весной сорняки могут мешать развитию молодых растений.

После этого почву перекапывают примерно на 20–25 см, чтобы сделать её более рыхлой. Если почва тяжёлая и глинистая, в неё добавляют зрелый компост и материалы, улучшающие структуру и водопроницаемость почвы. Легкую песчаную почву, напротив, следует обогатить компостом, который поможет удерживать влагу и питательные вещества.

После посадки каждое растение нужно полить, даже если осенью часто идут дожди. Влага поможет почве плотнее прилегать к корням и будет способствовать укоренению саженцев.

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