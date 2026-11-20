В "Укрэнерго" сообщили, что противник наносит удары по уже восстановленным энергообъектам, поэтому часть ремонтных работ приходится начинать заново.

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Отключение света в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Что произошло:

В Одессе и прилегающих районах произошло масштабное отключение электричества

Часть потребителей осталась без света в Киеве и 10 областях

В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения

Из-за новых ударов страны-агрессора РФ по энергетике в Одессе и прилегающих районах произошло масштабное отключение электроэнергии, а часть потребителей осталась без света в Киеве и еще десяти областях. В Полтавской и Харьковской областях действуют аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

По данным энергетиков, отключения затронули потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях. В компании подчеркнули, что последствия атак серьезно повлияли на работу энергосистемы.

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Наиболее сложная ситуация сейчас в Одессе, о чем отдельно отметили в компании.

"Сложная ситуация в Одессе: из-за удара врага в городе и прилегающих районах наблюдается масштабное отключение электроэнергии", - сообщили в Укрэнерго.

Когда аварийные отключения сменят почасовые

В Укрэнерго пояснили, что аварийные ограничения в Полтавской и Харьковской областях ввели, чтобы стабилизировать работу энергосистемы. Точных сроков их отмены в компании не назвали.

"Эти ограничения необходимы для стабилизации работы энергосистемы. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет, как только ситуация это позволит", - отметили в Укрэнерго.

Энергетики уже работают на поврежденных объектах везде, где это безопасно. Однако часть из них пока невозможно восстанавливать из-за угрозы новых ударов.

"Работу осложняет и то, что враг повторно атакует энергообъекты, которые уже были восстановлены после предыдущих обстрелов. Это означает, что часть сложных ремонтов приходится начинать заново", - подчеркнули в компании.

По словам энергетиков, ремонтные бригады и все привлечённые службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Где найти пункты стойкости

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами стойкости, где есть свет, тепло, связь и интернет. Адреса ближайших пунктов ищите на государственной карте пунктов стойкости.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Можно ли защитить энергосистему от ударов РФ

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что тактика россиян не нова - подобные удары по энергосистеме уже были осенью 2022 года.

"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены на подстанции объединенной энергосистемы Украины", - подчеркнул специалист.

В то же время он признал, что абсолютной защиты энергообъектов не существует, однако это не означает, что от обороны можно отказаться.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями. Но что нам делать? Защищаться", - пояснил Гончар.

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Как сообщал Главред, утром 20 ноября аварийные отключения ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Из-за ночной массированной атаки РФ без света остались Кривой Рог и часть Киева. В пяти районах столицы часть жителей осталась без электроэнергии.

Также 20 ноября в части областей отключения действуют круглосуточно. В Укрэнерго уточнили, что ограничения касаются как бытовых потребителей, так и бизнеса. Для промышленности введены ограничения мощности.

В ночь на 19 ноября РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Из-за ударов аварийные отключения ввели в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В Черниговской области ремонтников обстреляли дважды.

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