Си Цзиньпин не встретил Путина в аэропорту Шэньчжэня, но лично поздравил Трампа.

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Китай продемонстрировал разное отношение к Путину и Трампу: что заметили во время прибытия лидеров / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Си Цзиньпин лично встретил Трампа, но не Путина

Российские пропагандисты скрыли часть видео

Прибытие российского диктатора Владимира Путина в Китай на саммит АТЭС сопровождалось заметной разницей в протоколе встреч: российского диктатора у самолета не встретил Си Цзиньпин, тогда как американского президента Дональда Трампа китайский лидер лично ждал у трапа. Видео прибытия обеих делегаций опубликовал американский канал ABC.

Си Цзиньпин не встретил Путина

Перед визитом российские государственные СМИ активно подчеркивали важность предстоящей трехсторонней встречи лидеров Китая, США и России. Ее даже сравнивали по историческому значению с Ялтинской конференцией.

видео дня

Однако во время прибытия Путина в Шэньчжэнь китайского лидера у самолета не было. Российского президента встречал руководитель аппарата Си Цзиньпина Цай Ци.

Смотрите видео прибытия военного преступника Путина на саммит в Китай и его встречи в аэропорту:

Российский оппозиционный деятель, журналист и блогер Александр Невзоров обратил внимание ещё на одну деталь встречи. Он связал выбор представителя китайской стороны с известной чувствительностью Путина к вопросам роста.

"Зная о болезненном отношении Путина к своему росту, Си поставил "друга" на место, как только тот спустился по трапу, отправив встречать его самого высокого из всех возможных китайцев", - написал Невзоров.

Путина отодвинули от Си Цзиньпина на совместном фото с Трампом

Еще один эпизод произошел во время протокольной фотосессии лидеров на приеме в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. После совместного рукопожатия Си Цзиньпин определил место Путина на общем фото, тогда как Дональд Трамп остался рядом с китайским лидером.

На видео пресс-службы Кремля видно, как Си Цзиньпин рукой указывает российскому президенту, куда ему нужно встать. Между ними оказалась супруга китайского лидера, а рядом с Путиным разместили президента Вьетнама То Лама.

Трампа встретил лично Си Цзиньпин

Другой была церемония прибытия президента США Дональда Трампа. Его встретили красной дорожкой, китайской молодежью с флажками и лично Си Цзиньпином, который ждал американского коллегу у трапа самолета.

Российские пропагандистские СМИ также публиковали видео прибытия Трампа, однако обрезали записи до момента, когда он сходил с самолета. Таким образом, из кадра исчезала часть встречи с участием китайского лидера.

По информации CNN, за время пребывания на высшем посту Си Цзиньпин ранее ни разу не выходил в аэропорт встречать президента США. Поэтому его присутствие у красной дорожки в Шэньчжэне подчеркивает значение, которое Пекин придает двусторонним отношениям с Вашингтоном.

В то же время китайский дипломатический протокол последних лет предусматривает, что глава государства обычно не встречает иностранных лидеров непосредственно в аэропорту. Прибытие Путина и встреча с ним Цая Ци соответствовали высокому уровню официального приема.

Ранее Си Цзиньпин встречал в китайском аэропорту тогдашнего президента США Барака Обаму в 2009 году, однако на тот момент он занимал пост вице-президента КНР.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Путин лишний в игре Трампа и Си: Олещук раскрыл планы Кремля

Путин пытается использовать предстоящий саммит с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, чтобы создать впечатление равноправного участника мировой политики. Однако реальные позиции России ослабевают, а её зависимость от Китая растёт. Об этом заявил политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала.

Участие в переговорах трех лидеров дает Москве возможность продемонстрировать собственный геополитический вес. В то же время положение России и её результаты в войне против Украины не соответствуют претензиям Кремля на статус одного из главных центров мировой политики.

"Путин выглядит лишним в этом треугольнике. Он хочет делить зоны влияния, но с каких позиций? Что он хочет делить, если Россия потеряла и продолжает терять влияние?" - подчеркнул политолог.

Олещук обратил внимание на ситуацию на фронте, где российская армия продолжает вести тяжелые бои за Донбасс. По его оценке, у Москвы нет оснований позиционировать себя как равноправного партнера Вашингтона и Пекина.

Для российских властей важно будет не только ход встречи, но и то, как её результаты будут представлены аудитории. Кремль может использовать сам факт участия Путина в переговорах, чтобы сформировать представление о возможности достижения договоренностей по Украине без Киева.

"После этого - я вам гарантирую - в СМИ появится масса публикаций типа „Си и Трамп подарили Путину Украину"", - отметил Олещук.

По словам политолога, российская сторона заранее готовит информационные материалы и инсайды, которые могут распространяться через западные СМИ. Такая кампания призвана создать нужное Кремлю впечатление от переговоров независимо от их реальных результатов.

Переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Китае - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Министерство иностранных дел КНР подтвердило проведение трехстороннего саммита в Шэньчжэне. Белый дом называет главной темой сокращение ядерных арсеналов. Саммит назначен на 19 ноября в Шэньчжэне.

The Telegraph привела сценарии возможных договоренностей по Украине в ходе трехсторонних переговоров. Издание отмечает, что Украина станет разменной монетой в случае обмена уступками между США, Россией и Китаем. В материале речь идет о возможности обмена уступками, в частности в отношении Ормузского пролива и завершения войны на условиях России.

В Кремле сообщили о проведении переговоров между Путиным и Си Цзиньпином 18 ноября. По словам помощника Путина, Москва уже передала свои предложения по тексту совместного заявления трех лидеров. Переговоры состоялись накануне трехсторонней встречи, а основными темами названы Украина и Корейский полуостров.

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