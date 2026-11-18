В список попали экс-агент 007 Пирс Броснан, а также Тимоти Шаламе и Анджелина Джоли.

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Новый Джеймс Бонд получит опасного противника / коллаж: Главред, фото: Википедия

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Variety составило список из 22 кандидатов на роль злодея

Среди них Шаламе, Броснан, Эльба, Фаррелл и Джоли

Это пожелания журналистов, а не утвержденный кастинг

Главным противником нового Джеймса Бонда в исполнении Роберта Паттинсона могли бы стать Тимоти Шаламе, Идрис Эльба, Колин Фаррелл, Пирс Броснан или Анджелина Джоли - всего в списке 22 звезды. Это не официальный кастинг, а перечень пожеланий кинокритиков: о переговорах с кем-либо из актеров не сообщается.

Список опубликовало американское издание Variety. Журналисты напомнили, что ни один фильм о Бонде не обходится без яркого злодея - вроде Голдфингера Герта Фребе, Макса Зорина Кристофера Уокена, Ле Шиффра Мадса Миккельсена или Рауля Сильвы Хавьера Бардема.

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"Каждый Джеймс Бонд хорош ровно настолько, насколько хорош тот, кто пытается его убить", - отмечают авторы Variety.

По их словам, в перечень вошли как давние коллеги Паттинсона по съемочной площадке, так и рискованные кандидатуры, которые могут неожиданно сработать.

Кто может сыграть злодея в новом фильме о Бонде

Среди актеров Variety называет Риза Ахмеда, Пирса Броснана, Тимоти Шаламе, Идриса Эльбу, Колина Фаррелла, Майкла Фассбендера, Уолтона Гоггинса, Джейка Джилленхола, Тома Хиддлстона, Дэниела Калуую, Барри Кеогана, Киллиана Мерфи, Брэда Питта, Джесси Племонса и Билла Скарсгарда.

Женскую часть списка составили Элизабет Дебики, Ребекка Фергюсон, Анджелина Джоли, Флоренс Пью, Кристен Стюарт, Тильда Суинтон и Фернанда Торрес.

Отдельно издание выделило Пирса Броснана, который сыграл агента 007 в четырех фильмах. Журналисты предлагают вернуть его во франшизу уже в образе седовласого суперзлодея - тем более что недавно актер сыграл двойного агента-злодея в шпионском триллере Стивена Содерберга Black Bag.

Почему в списке Тимоти Шаламе?

Особое внимание Variety уделило Тимоти Шаламе. Режиссер нового фильма о Бонде Дени Вильнев уже снимал актера в "Дюне", а в третьей части его персонаж проходит путь превращения в злодея.

"Режиссер Дени Вильнев готовится провести Тимоти Шаламе через злодейскую арку в "Дюне: Часть третья", и, возможно, он захочет перенести эту энергию тиранического властителя во франшизу о Бонде. Шаламе, как и Роберт Паттинсон, - одна из самых востребованных звезд Голливуда, что делает его интригующим соперником на экране", - пишет издание.

Каким будет Джеймс Бонд в исполнении Паттинсона?

Глобальный кинообозреватель Time Out Фил де Семлиен в колонке для Time Out назвал выбор Паттинсона удачным и напомнил, что актер и сам привык играть злодеев - например, Антиноя в "Одиссее" и Скитейла в третьей части "Дюны".

По мнению критика, идеальную пробу на роль Бонда Паттинсон фактически прошел еще в "Доводе" Кристофера Нолана, где сыграл агента Нила. Кроме того, де Семлиен напомнил, что Ян Флеминг наделил Бонда темной, довольно жестокой красотой, и считает, что такое описание точно подходит актеру в его мрачных ролях.

"Бонд не должен легко нравиться, а актер, который его играет, умеет быть жестким не хуже лучших", - отметил кинокритик.

Джеймс Бонд - новости

Как сообщал Главред, Роберт Паттинсон станет седьмым исполнителем роли Бонда в официальной франшизе и сменит Дэниела Крейга. Решение объявили спустя полгода после того, как Amazon MGM Studios запустила кастинг на роль агента 007. Сценарий пишет Стивен Найт, а продюсерами выступают Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

Кастинг-директором проекта стала Нина Голд. В мае Variety писало, что новым Бондом мог стать Том Фрэнсис, лауреат премии Лоренса Оливье. Исполнительным продюсером фильма выступает Таня Лапуант.

Кандидатов на главную роль в прессе обсуждали несколько месяцев. На Берлинале Каллум Тернер уклонился от ответа на вопрос, станет ли он новым агентом 007. Об этом также сообщало издание Variety.

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