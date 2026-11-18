Встреча трёх президентов может изменить дипломатический баланс и открыть путь к принятию решений по Украине без непосредственного участия Киева.

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Новая Ялта или дипломатический прорыв: чего ждать Украине от встречи Трампа, Путина и Си / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Чего Трамп, Си Цзиньпин и Путин хотят добиться на саммите

Почему переговоры вызывают беспокойство в Украине и Европе

Может ли встреча трех лидеров изменить ход войны

19 ноября 2026 года президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин должны провести первую совместную трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Официально переговоры должны положить начало диалогу о ядерном разоружении, однако Трамп уже подтвердил намерение поднять вопрос о войне в Украине. Это вызвало беспокойство Киева, европейских союзников Вашингтона и международных аналитиков из-за риска обсуждения будущего Украины без ее участия.

Главред выяснил, чего Трамп, Си Цзиньпин и Путин ожидают от трехсторонней встречи в Китае и могут ли переговоры повлиять на Украину.

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Когда состоится встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина и что известно о саммите

Трехсторонние переговоры лидеров США, Китая и России запланированы на 19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь. Встреча пройдет в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а ее проведение подтвердили Белый дом, Кремль и Министерство иностранных дел КНР.

Это будет первый случай, когда Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин соберутся за одним столом в трехстороннем формате. Китай выступает в роли хозяина мероприятия и получает возможность продемонстрировать свою роль в международной дипломатии.

По состоянию на 18 ноября российский диктатор Путин уже находился в Китае. На открытии делового саммита АТЭС он выразил ожидания относительно предстоящей беседы, а также провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином.

Официально основным направлением предстоящего диалога называют ядерную безопасность и контроль над вооружениями. В то же время американский президент дал понять, что не ограничится этой темой.

Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Как Путина опозорили перед началом саммита

Особое внимание привлек дипломатический протокол встреч китайского руководства с американским и российским президентами. Дональда Трампа в Шэньчжэне лично приветствовал Си Цзиньпин у трапа самолета. Политики обнялись после прибытия американского лидера.

В то же время военного преступника Владимира Путина, который прилетел в Китай накануне ночью, встречал не глава КНР, а руководитель канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци.

Такой контраст стал поводом для обсуждения реального соотношения сил между Москвой и Пекином. Российская пропаганда традиционно пытается представлять Россию как равноправного партнера ведущих мировых держав, однако дипломатический жест китайской стороны продемонстрировал разницу в отношении к двум гостям.

Личный прием Трампа в то же время подчеркнул значение американо-китайских отношений для Пекина. Москва же получила сигнал о том, что близость с Китаем не означает автоматического равного дипломатического статуса.

Что в Кремле заявили о переговорах Путина с Трампом и Си Цзиньпином

На фоне подготовки к саммиту российская сторона пыталась сформировать ожидания относительно его формата и возможных результатов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что переговоры могут проходить в камерном формате, без больших делегаций. По его словам, общение лидеров не обязательно будет ограничиваться одним официальным заседанием.

В Кремле также подчеркивали широкий перечень вопросов, которые могут оказаться в центре внимания трех президентов. Отдельным направлением стала подготовка совместного заявления по итогам встречи.

"Трем лидерам есть о чем поговорить, учитывая неспокойную ситуацию... Путин, Си Цзиньпин и Трамп обсудят широкий круг вопросов, связанных с конфликтами, раздирающими мир", - заявил Юрий Ушаков.

По его словам, стороны также должны обсудить принципы взаимодействия крупнейших держав и международную стабильность. Работа над итоговым документом, как утверждал представитель Кремля, уже велась.

В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что конкретное время двусторонней беседы Путина с Трампом пока не согласовано. В Кремле рассматривали различные варианты контакта, в частности краткую беседу во время совместного мероприятия.

Отдельно Песков сообщил о возможности затронуть тему участия Путина в саммите "Группы двадцати" в США. Однако окончательное решение о поездке российского президента, по его словам, будет зависеть от многих обстоятельств.

Какие страны входят в G-20 / Инфографика: Главред

"Вряд ли представится возможность провести полноформатные переговоры Путина и Трампа", - отметил Дмитрий Песков.

Возможные результаты встречи в Москве пытались представить как важный дипломатический этап. Ушаков сообщал, что отдельные параметры совместного заявления уже очерчиваются, хотя его окончательное содержание еще прорабатывается.

Что Трамп, Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать на саммите

Китайская сторона подтвердила проведение трехсторонних переговоров и заявила о намерении поднять вопросы глобальной безопасности. В то же время конкретную повестку дня Пекин не раскрыл. Издание The Guardian обратило внимание на то, что встреча может иметь значение не только для трех участников, но и для международного баланса сил.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин охарактеризовала предстоящую беседу как возможность обсудить отношения между крупнейшими державами. По её словам, более активное взаимодействие между Вашингтоном, Москвой и Пекином отвечает интересам всех трёх стран.

"[Лидеры] проведут углубленный обмен мнениями по вопросам сохранения мира во всем мире и содействия стратегической стабильности в отношениях между великими державами. Эта встреча будет иметь прорывное значение", - заявила Мао Нин.

Дональд Трамп, со своей стороны, назвал несколько направлений, которые хочет обсудить. Речь идет о ядерном разоружении, войне в Иране, экономике, торговле и российской агрессии против Украины. Последний пункт особенно важен, поскольку ранее американские чиновники давали понять, что украинская тематика не будет включена в повестку дня поездки президента США.

"Возможно, мы также встретимся с Ким Чен Ыном. Так что это будет хорошо… У нас есть шанс многого добиться", - сказал Трамп, комментируя вероятность встречи с северокорейским лидером.

В материале The Guardian также обращается внимание на позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Он надеется, что три ядерные державы воспользуются встречей для содержательного обсуждения сокращения своих арсеналов.

"Если три лидера действительно возьмут на себя обязательства по реальной денуклеаризации, это станет большим достижением для всего мира", - заявил Антониу Гутерриш.

Однако эксперты призывают не преувеличивать вероятность дипломатического прорыва. Представитель Института Брукингса Райан Гасс обратил внимание на преимущества, которые получает Китай как организатор встречи и сторона, влияющая на её повестку дня.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

"Символизм этой встречи может оказаться гораздо более длительным, чем ее практические результаты", - написал Райан Гасс.

В свою очередь исследователь Университета Невады Сяоюй Пу подчеркнул различия в стратегических интересах трех участников. Китай неоднократно отказывался присоединяться к переговорам о ядерном вооружении вместе с США и Россией, поскольку их арсеналы значительно превышают китайский.

Особое внимание аналитики уделяют и возможному обсуждению Украины. Владимир Зеленский ранее предупреждал о риске повторения сценария Ялтинской конференции, когда великие державы определяли послевоенный порядок без полноценного участия других стран.

"Украина и Россия теряют по 25 тысяч военных ежемесячно, поэтому мы будем говорить об этом", - заявил Дональд Трамп.

В то же время американский президент высказывался о Путине в положительном ключе, утверждая, что российский лидер мог бы действовать в Украине значительно жестче, но якобы отступает. Эти слова усилили беспокойство относительно того, какой будет позиция Вашингтона во время переговоров.

В The Guardian также привели оценку Сары Архо Хаврен из британского аналитического центра RUSI. Она считает, что Пекин будет стремиться максимально контролировать ход мероприятия и не допускать неожиданных заявлений, которые могут изменить его политический смысл.

"Китай не любит неожиданностей и хочет гарантировать, что ни Трамп, ни Путин не перетянут на себя внимание, отведённое хозяину встречи. Кроме того, Си не хочет, чтобы его втянули в обсуждение Украины или каких-либо других вопросов, к которым он не подготовился", - написала Сари Архо Хаврен.

Стоит ли ожидать серьезного прорыва от встречи трех лидеров

Американское агентство Associated Press (AP) также обратило внимание на символический характер предстоящих переговоров. По оценкам аналитиков, сам факт встречи лидеров трех крупнейших ядерных держав является беспрецедентным, однако это не означает, что стороны смогут быстро договориться по самым сложным международным вопросам.

Одной из главных задач Вашингтона остается вовлечение Китая в будущую систему контроля над ядерными вооружениями. Предыдущий договор между США и Россией "Новый СНВ" истек в феврале 2026 года. После этого впервые за более чем полвека два крупнейших ядерных арсенала мира остались без соответствующих двусторонних ограничений.

Дональд Трамп отклонил российское предложение продлить действие предыдущего соглашения еще на год. Вместо этого американский президент настаивает на создании нового механизма, к которому присоединился бы Китай.

По оценкам Пентагона, китайский арсенал насчитывает более 600 ядерных боеголовок, тогда как у США и России - более 5000 у каждой. Такая разница объясняет нежелание Пекина соглашаться на ограничения, которые могут закрепить неравные условия для участников переговоров.

Американский чиновник, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, пояснил, что предстоящий саммит должен стать начальным этапом длительного дипломатического процесса.

"Надеемся, что это станет началом диалога", - так он охарактеризовал ожидаемый результат переговоров по ядерному разоружению.

По информации AP, конкретных договоренностей по итогам встречи объявлять не планируется. Китай при этом стремится использовать мероприятие для демонстрации своего международного авторитета, а Россия заинтересована в том, чтобы её воспринимали как равноправного участника глобальной политики.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главреда

Бывший посол США в Малайзии Эдгард Каган, работающий в Центре стратегических и международных исследований, объяснил, почему для Путина важно само присутствие за одним столом с Трампом и Си Цзиньпином.

"Я думаю, что для Путина главным было продемонстрировать желание вести переговоры с президентом США и председателем КНР таким образом, чтобы создать впечатление, будто именно они принимают решения по Украине. Очевидно, что украинцам и европейцам это не нравится", - сказал Эдгард Каган.

Агентство также обратило внимание на противоречия в позиции Пекина. Китай заявляет о поддержке многосторонних отношений и свободной торговли, но участие в переговорах, где три государства могут обсуждать глобальный порядок, создает риск обвинений в попытках раздела сфер влияния.

Профессор китайской внешней политики Наньянского технологического университета Ху Тянь Бун считает, что такой формат не полностью соответствует заявленным принципам китайской дипломатии.

"Фактически это противоречит поддержке Китаем многостороннего подхода к международным отношениям", - отметил Ху Тянь Бун.

Почему союзники США опасаются непредсказуемых заявлений Трампа на саммите

Опасения относительно возможного содержания переговоров выходят далеко за пределы Украины. Издание Axios сообщает, что европейские и азиатские союзники Вашингтона обеспокоены непредсказуемостью Дональда Трампа и его склонностью отходить от заранее согласованных дипломатических сценариев.

Главная проблема заключается в том, что американский президент может сделать заявления по Украине или Тайваню, которые будут противоречить интересам партнеров США. Особенно чувствительным этот вопрос является для европейских стран, которые напрямую зависят от американской поддержки в сфере безопасности.

Один из европейских дипломатов рассказал Axios, что опыт предыдущих контактов Трампа с российским президентом заставляет союзников готовиться к различным сценариям.

"Мы знаем, что каждый раз, когда президент Трамп разговаривает с Путиным или встречается с ним, это оборачивается плохими новостями для Украины и Европы. Мы готовимся к любому развитию событий", - сказал дипломат.

Дополнительную тревогу вызывает сама политическая картина, когда президент США оказывается рядом с лидерами России и Китая. По оценкам западных дипломатов, такой формат может усилить их ощущение политического веса и создать впечатление сближения Вашингтона с авторитарными государствами.

Особое внимание европейские лидеры уделили подготовке Трампа к встрече с Путиным в ходе переговоров в Дублине. Одним из самых активных участников обсуждения был канцлер Германии Фридрих Мерц, который после закрытой встречи озвучил позицию европейских партнеров.

"Наше послание США перед встречей Трампа с Путиным: пожалуйста, никаких неожиданностей", - заявил Фридрих Мерц.

Хроника ведения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Японские чиновники также выражали американским коллегам обеспокоенность по поводу сигналов, которые Вашингтон может послать Пекину в отношении Тайваня и безопасности в Азии. В Токио особенно опасаются возможного публичного контакта Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Еще один аспект, который выделяет Axios, касается попыток Китая контролировать формат саммита. Пекин заинтересован в том, чтобы переговоры проходили по заранее определенному сценарию, однако администрация США выступала против чрезмерных ограничений для участников.

Европейские дипломаты опасаются, что даже без конкретных договоренностей встреча может создать впечатление формирования нового порядка, при котором крупнейшие государства будут самостоятельно определять будущее других стран. Именно поэтому некоторые представители Запада сравнивают саммит с Ялтинской конференцией 1945 года.

Чего Путин надеется достичь на этой встрече

Аналитики Атлантического совета США рассмотрели предстоящие переговоры с точки зрения интересов каждого участника. В материале организации отмечается, что за одинаковой публичной риторикой о международной стабильности стоят разные политические и стратегические цели.

Для Владимира Путина встреча прежде всего представляет собой возможность продемонстрировать статус России как глобальной державы. Старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Гербст считает, что российский президент стремится использовать трехсторонний формат для укрепления собственных позиций в отношениях с Вашингтоном.

По мнению эксперта, Москва рассматривает переговоры как шанс получить политическую поддержку Пекина и усилить давление на Украину. Среди обстоятельств, вселяющих в Кремль оптимизм, он называет американские решения в отношении российского дизельного топлива, санкционной политики и ограничений спутниковых возможностей для Киева.

"Настоящая цель господина Трампа - умиротворить господина Путина", - такой вывод редакционной коллегии The Wall Street Journal приводит Джон Гербст.

В то же время аналитик считает, что Си Цзиньпин вряд ли будет открыто поддерживать российские требования в отношении Украины. Однако Китай может оказать Москве дипломатическую помощь, если это будет соответствовать его собственным интересам.

Чего Си Цзиньпин надеется достичь на этой встрече

Другую мотивацию Пекина объясняет старший директор Глобального центра Китая Атлантического совета Мелани Харт. По её оценке, китайский лидер стремится прежде всего продемонстрировать способность собирать самых влиятельных мировых лидеров на своей территории и контролировать ход таких встреч.

Саммит должен стать важным элементом международного позиционирования Китая в преддверии съезда Коммунистической партии в 2027 году. Это мероприятие может принести Си Цзиньпину политический капитал и укрепить его позиции внутри страны.

В то же время Пекин опасается, что Трамп и Путин могут сделать неожиданные заявления или поднять вопросы, к обсуждению которых китайская сторона не готова.

"Китаю нужно зрелище, а не содержательные результаты. И, по мнению Пекина, единственное удачное зрелище - то, которое полностью контролируется", - отмечает Мелани Харт.

Чего стремится достичь Трамп на переговорах

Объясняя мотивацию Трампа, директор Инициативы по вопросам устойчивости национальной безопасности Атлантического совета Эндрю Л. Пик считает, что для него важным результатом может стать даже сам факт совместного обсуждения Ирана, ядерной безопасности и Украины.

В частности, у Китая есть собственные экономические интересы на Ближнем Востоке. Пекин заинтересован в стабильности поставок энергоресурсов, открытии Ормузского пролива и недопущении появления ядерного оружия у Ирана. Поэтому обсуждение этих вопросов с Вашингтоном может отвечать китайским интересам.

Что касается Украины, то эксперт видит гораздо более сложную ситуацию. Интересы Китая в этом вопросе в большей степени совпадают с российскими, чем с американскими. В то же время привлечение Пекина к будущему переговорному процессу теоретически может создать дополнительные возможности для влияния на Москву.

Эндрю Л. Пик обращает внимание на то, что в случае необходимости для Вашингтона помощи Китая в изменении позиции России Пекин может выдвинуть собственные требования. Речь идет, в частности, о вопросах Донбасса, европейской безопасности и общего урегулирования войны.

Отдельное направление анализа посвящено ядерному оружию. Заместитель директора и исследователь Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Атлантического совета Алисандра Марин подчеркивает, что заявленный приоритет Трампа наталкивается на нежелание Китая участвовать в трехсторонних ограничениях.

Пекин традиционно объясняет свою позицию значительно меньшим ядерным арсеналом по сравнению с США и Россией. В то же время, по прогнозам, к 2030 году количество китайских боеголовок может превысить тысячу.

Россия также не заинтересована в ограничениях, которые не будут учитывать ядерный потенциал Великобритании и Франции. Кроме того, Москва может увязывать собственное участие в будущих договоренностях с уступками Вашингтона в отношении Украины.

"К сожалению, даже такие шаги кажутся маловероятными. Трамп вряд ли покинет Шэньчжэнь с конкретным соглашением", - отмечает Аликсандра Марин.

Чего ждать Украине и Европе от переговоров

Еще один важный аспект касается непосредственно украинской позиции. Внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета и бывшая руководительница бюро "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирослава Гонгадзе рассматривает саммит как напоминание об опасности политики великих держав, которые пытаются определять будущее меньших стран.

Она обращает внимание на исторический опыт Украины, которая неоднократно становилась объектом решений, принятых без её полноценного участия. Нынешняя ситуация вызывает аналогичные опасения из-за намерения Трампа обсуждать украинскую тематику вместе с Путиным и Си Цзиньпином.

"Украинцы не просто наблюдают за повторением истории. Они годами противостоят именно такой логике доминирования великих держав, платя огромную человеческую цену за право самостоятельно определять собственное будущее", - подчеркивает Мирослава Гонгадзе.

Европейский аспект переговоров анализирует заслуженный исследователь Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид. Он считает, что европейские правительства будут особенно внимательно следить за тем, не попытаются ли Вашингтон, Москва и Пекин принимать решения по безопасности континента без участия самих европейцев.

Российская гибридная активность против европейских государств и угрозы странам восточного фланга НАТО усугубляют эти опасения. В то же время европейские партнеры США могут положительно оценить даже ограниченный прогресс в сфере контроля над ядерным оружием.

"Европейцы, понимающие, к чему подобное мышление привело в XX веке, воспринимают версию Трампа о "реализме" в отношениях между великими державами со страхом и тревогой", - отмечает Дэниел Фрид.

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